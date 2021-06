Consiglio dei ministri, via libera al decreto sull’autonomia Coni: “La luce in fondo al tunnel”

Pubblicità

Pubblicità

Via libera oggi dal consiglio dei ministri alla legge, così travagliata, sull’autonomia del Coni. Era stato scongiurato in extremis il rischio di andare a Tokyo senza inno e senza bandiera, ma erano rimasti inalterati mille problemi mai risolti. Soddisfazione al Coni: “Siamo soddisfatti, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel”, sostengono da Palazzo H.

“Come avevo già anticipato stamattina nel corso della riunione della Giunta Coni, oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che, tra i vari punti, prevede la definizione della vicenda legata al “Personale Coni”. Inoltre, sempre oggi, ho firmato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Decreto attuativo del decreto legge n.5 del 29 gennaio 2021 che regolamenta il trasferimento dei beni immobili da Sport e Salute spa al CONI”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Nello specifico, la norma riguardante l’organico del CONI prevede l’attuazione di quanto già previsto dal DL n.5, delegando al CONI l’avvio di procedure concorsuali, entro il 31 dicembre 2021, per poter completare la propria pianta organica. Il DPCM “Immobili” invece prevede il trasferimento al CONI, così come previsto dal DL n.5, della proprietà, oltre che del Villino “Onesti” al Parco del Foro Italico, anche dei Centri di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, di Tirrenia e “Giulio Onesti” di Roma, all’interno del quale Sport e Salute spa fruirà, a titolo gratuito, dei locali destinati alla Scuola dello Sport ed alla Biblioteca dello Sport. “Dopo aver dato assoluta priorità alla ripartenza del movimento sportivo italiano nella graduale ripresa del post-pandemia – commenta il Sottosegretario Valentina Vezzali -, assieme agli uffici del Dipartimento per lo Sport e con l’importante collaborazione dei Ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, in pieno “spirito di squadra” con CONI e Sport e Salute, abbiamo lavorato per dare attuazione a quanto previsto dal Decreto legge n.5 dello scorso gennaio, ad iniziare da quei punti fondamentali per garantire la piena operatività sia dell’ente pubblico che della società. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi ed il Sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, per essere giunti alla definizione di una vicenda che rappresenta una tappa importante nel percorso di piena definizione di ruoli e competenze delle diverse realtà che animano il movimento sportivo italiano”.

Ma adesso sarà tutto risolto o ci saranno ancora problemi coi dipendenti? A chi converrà andare al Coni e a chi converrà restare a Sport e Salute? C’è un concorso di mezzo. La legge era stata approvata in extremis il 29 gennaio dal governo Conte, poco prima che il premier facesse gli scatoloni a Palazzo Chigi. Ma senza decreti attuativi non valeva nulla. Il 26 maggio era stato trovato un accordo fra il Mef e il ministro Brunetta, ma la Vezzali non aveva firmato. Un paio di giorni fa Brunetta l’aveva riproposta. Malagò è stato a Palazzo Chigi nei giorni scorsi dopo aver detto che “pezzi dello Stato avevano fatto ostruzionismo”. Adesso il Centro di medicina dello sport va al Coni, la Scuola dello sport a Sport e Salute. Finiti i contrasti, si spera

“Oggi ci sarà un consiglio dei ministri alle 17 e sembra si trovi una soluzione che possa andar bene al Coni nell’annosa questione del personale e degli immobili. La sottosegretaria Valentina Vezzali oggi presente in Giunta ha garantito che questo sarebbe successo”. Così aveva detto in mattinata Malagò dopo la Giunta Coni. “Il Cio ha scritto al governo italiano chiedendo come sia possibile che una legge approvata a gennaio non ha ancora trovato applicazione. Una situazione a dir poco surreale”, ha precisato Malagò. “Vogliamo stare in pace, ci auguriamo che la legge venga approvata. Certo, se non fosse così la Giunta ha dato mandato al sottoscritto di fare ogni azione possibile rispetto alle istanze molto precise e rigorose che il Cio ha chiesto allo Stato italiano e per conoscenza al Coni”. Malagò ha ricordato che al Coni servono 165 dipendenti per il funzionamento. Alla Giunta di oggi ha partecipato anche la Vezzali, silenziosa e scura in volto all’uscita. Molti membri Coni sono intervenuti sul tema dell’autonomia dello sport, alcuni anche con decisione.

“Abbiamo ricevuto una lettera dal presidente del Cio, Thomas Bach, in riferimento al progetto ‘Legend'” di Sport e Salute, di cui Manuela Di Centa – membro onorario del Cio è testimonial, “in cui si chiede di fare in modo che il Coni da ora in poi sia a conoscenza dei prossimi passi e e sia garante”, così Malagò. Siamo al grottesco, nessuno in questi anni ha messo in chiaro i rapporti, e i confini, fra Coni e Sport e Salute.

Presenti oggi in Giunta gli ex presidenti del Coni, Franco Carraro, Gianni Petrucci e Mario Pescante. Invitato in Giunta anche Franco Chimenti, fedelissimo di Malagò, molto ascoltato. Petrucci ci è rimasto (molto) male per i no di Belinelli e Datome al torneo preolimpico di basket. Già sarebbe stata dura con loro contro la Serbia, figuriamoci adesso. Ma Belinelli è stanco dopo l’Nba, dove guadagna 22 milioni all’anno, e l’azzurro (del basket) forse non tira molto… “La rinuncia di Belinelli al preolimpico di basket? Ne ho parlato con il presidente Petrucci, così come del forfait di Datome. Mi spiace veramente moltissimo, perché sono amico personale di Datome, e ho un rapporto importante con Belinelli. So benissimo che hanno problemi fisici, ma devo difendere il nostro tricolore e i cinque cerchi olimpici. Mi è spiaciuto molto, sono sincero”, sostiene Malagò.

Salernitana, Lotito contro Gravina-Dal Pino…

Ancora una settimana: venerdì 25 giugno scade la deadline, Claudio Lotito deve uscire dalla Salernitana che ha portato in serie A . Lo dicono le norme, non si possono avere due club nella stessa serie (e Lotito ha già la Lazio, come noto). Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è già stato chiaro, non vuole trucchi o escamotages. Niente trust, insomma dove Lotito resta nell’ombra. Non si può fare. Gravina è alleato con Paolo Dal Pino, presidente della Lega di A che nell’ultima assemblea ha già litigato con Lotito. “Lei a che titolo è qui, quale squadra rappresenta?” ha tuonato Dal Pino. Se la questione-Salernitana non verrà risolta, ai termini di legge, il club campano non verrebbe iscritto al prossimo campionato di A e al suo posto verrebbe ripescato il Benevento. La decisione finale spetta al consiglio federale della Figc. Lotito, ovviamente, è pronto a dare battaglia in tutte le sedi. Bella grana, proprio ora che c’è l’Europeo e l’Italia vola.





Go to Source

Tweet Share Pinterest