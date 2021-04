Consob: nelle società quotate pù stranieri e più donne, ma non ai vertici

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Gli investitori istituzionali sono sempre più presenti nelle società italiane – fenomeno rilevante soprattutto in quelle che hanno maggiori dimensioni – fanno sentire la loro voce sulle politiche di remunerazione e partecipano massicciamente alle assemblee. La presenza femminile invece cresce di rappresentanza numerica ma ha ancora scarso potere: il numero delle donne amministratore delegato resta basso e sostanzialmente stabile negli anni. In compenso, i consigli sono sempre più articolati e qualificati mentre la concentrazione degli assetti proprietari continua ad essere elevata.

Gli assetti societari: vincono le famiglie ma lo Stato pesa di più

Sono questi i dati salienti del rapporto Consob sulla corporate govenance delle società presenti a Piazza Affari. Che partono da una conferma: il numero di società controllate di diritto da un singolo azionista è ancora rilevante (erano 115 alla fine del 2019) ma la loro incidenza percentuale in termini di capitalizzazione si è ridotta, dal 29,7% del 2018 al 22,9 dell’anno successivo. Crescono invece le società a “proprietà dispersa” (19) e rappresentano circa il 25% del mercato, il valore più alto dal 2010.

Il capitalismo familiare è sempre quello più presente in Borsa – 145 società, il 64% del totale delle quotate – ma lo Stato resta l’azionista più “ingombrante”: le imprese a controllo pubblico rappresentano il 39,7% della capitalizzazione complessiva (dati a fine 2019).

Investitori istituzionali sempre più presenti (e sempre più stranieri)

Cresce il numero di partecipazioni rilevanti (sopra le soglie che fanno scattare le dichiarazioni obbligatorie al mercato) degli investitori istituzionali. Complessivamente le società che hanno almeno un investitore di questo genere sono 67, cinque in più dell’anno prima, mentre le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali sono complessivamente 90 (11 in più). Si è interrotta la tendenza alla riduzione della presenza degli italiani, ma fondi e istituzioni esteri la fanno sempre da padrone: complessivamente sono 75. A livello settoriale, le più gettonate nelle scelte sono le imprese industriali.

Gli istituzionali sono anche molto presenti nelle assemblee: causa Covid nel 2020 c’è stata una partecipazione massiccia (anche se per delega) degli azionisti e i grandi investitori in particolare sono intervenuti in media con il 22,2% del capitale sociale, quasi due punti percentuali in più dell’anno prima. Di questo, ben il 20,3% del capitale sociale fa capo agli esteri (che peraltro sfiorano il 30% delle azioni presenti in assemblea).

Le politiche di remunerazione, ora il voto è vincolante

Fino al 2019, il voto su queste tematiche aveva valore consultivo – ad eccezione delle società finanziarie – dall’anno scorso invece è diventato vincolante per tutte. Prendendo in cosiderazione i primi 100 gruppi per capitalizzazione a Piazza Affari, gli istituzionali hanno generalmente apprezzato le scelte portate in assemblea (forse anche perché la stagione del Covid ha spesso consigliato moderazione nei compensi) e infatti hanno votato positivamente con il 63,1% delle loro azioni; l’anno precedente, invece, il sì era stato pari a poco più della metà dei pacchetti portati in assemblea dagli istituzionali (il 50,4%).

Resta il fatto che la maggior parte del dissenso sui temi della remunerazione viene dagli istituzionali (il 9,6% dei voti espressi complessivamente in assemblea). E complessivamente gli investitori professionali storcono il naso più rispetto alle politiche di remunerazione (52 casi su 100) che non sui compensi effettivamente erogati nell’anno di riferimento.

I cda: crescono i laureati e le donne, ma resta il gender gap ai vertici

I consiglieri sono sempre più spesso laureati (il 90%), hanno un’età media intorno ai 57 anni e sono collegati da legami familiari con l’azionista di controllo in oltre il 16% dei casi. La notizia positiva è che nel 2020 la presenza femminile nei cda è cresciuta e ormai raggiunge il 39% del totale. Chi ha rinnovato il board nel 2020, con la nuova normativa, raggiunge ormai il 42,8% di quote rosa.

Ma attenzione, il “vero” potere resta ancora precluso: la carica di amministratore delegato è ricoperta da una donna solo in 15 casi (presenza stabile rispetto al 2013), poco più del 2% della capitalizzazione di Borsa, mentre la presidenza è più spesso appannaggio delle quote rosa: nel 2020 ce ne erano 26 contro le 11 del 2013. Il numero è stabile rispetto all’anno prima ma la capitalizzazione di Borsa delle società corrispondenti si è molto ridotta (dal 32,5% al 18,2%). In circa tre quarti dei casi le donne che hanno un incarico nei board sono consiglieri indipendenti.





Go to Source

Tweet Share Pinterest