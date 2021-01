Consultazioni, botta e risposta De Gregorio-Zingaretti sul leader e l’anima del Pd

Botta e risposta sulle consultazioni e l’anima del Pd fra Concita De Gregorio e il segretario dem Nicola Zingaretti. La giornalista in articolo su Repubblica ha criticato la prova del segretario al Quirinale dopo il colloquio con Mattarella e ha scritto che alla fine l’anima democristiana del partito ha preso da tempo il sopravvento su quella che proviene dal vecchio Pc.

284880953]

“E’ gentilissimo, va detto. Leale, tanto una brava persona. E però ogni volta che inciampa esita traccheggia, tira fuori dalla tasca un foglietto da leggere, non trova l’uscita e qualcuno deve prenderlo per il gomito – per di qui, segretario – Nicola Zingaretti lascia dietro di sé l’eco malinconica di un vuoto. Come un ologramma, sorride e svanisce” ha scritto De Gregorio.

Il tono e il contenuto dell’articolo non è piaciuto a Zingaretti che ha risposto con un post su Facebook. “Ho letto su Repubblica una pagina di Concita De Gregorio, purtroppo ho visto solo l’eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic che vuole sempre dare lezioni a tutti ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo”. Chi fa un comizio in diretta dopo le consultazione al Quirinale è un esempio, chi rispetta quel luogo una nullità. La prossima volta mi porto una chitarra”, prosegue il post del leader dem. “Che degrado. Ma ce la faremo anche questa volta”, conclude Zingaretti.

A stretto giro la risposta di De Gregorio.”Faccio fatica a credere che il segretario del Pd, tuttora il più grande partito della sinistra italiana, abbia scritto parole in cui dimostra di non percepire la differenza fra chi fa politica e chi fa giornalismo. E’ semplice. Chi fa politica governa, chi fa giornalismo racconta l’azione di chi governo. In totale autonomia e libertà”.