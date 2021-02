Contagi a quota 20mila. Altre tre regioni arancioni

Pubblicità

Roma. Non c’è tempo per festeggiare la Sardegna, prima regione che potrebbe tagliare il traguardo della zona bianca. L’Italia, che oggi conoscerà il nuovo Dpcm con la proroga delle attuali restrizioni fin dopo Pasqua, si tinge di colori forti con altre tre regioni che passano in arancione: Lombardia, Piemonte e Marche. E capoluoghi, Bologna, Siena, Pistoia, dove i governatori corrono ai ripari con ulteriori misure: da arancione scuro a rosso. Le varianti fanno galoppare i contagi tornati a sfiorare quota 20 mila, con una percentuale sui tamponi balzata al 5,6 %. Numeri che non si vedevano dai primi di gennaio e che, dopo quattro settimane, fanno segnare una pericolosa inversione di tendenza. Da qui la linea del rigore scelta dal governo per il nuovo Dpcm che non prevede alcuna riapertura come auspicato dai governatori e da una parte della maggioranza. Che già litiga.

Il botta e risposta

«Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e mesi di chiusura e di paura — attacca Salvini — Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga. Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani». Replica Zingaretti: «Sulla pandemia Salvini continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia. Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dal governo e rispettarla».

Il balzo dei contagi

È una crescita esponenziale: a fronte di 353 mila tamponi i nuovi casi ieri sono stati 19.886, quasi 3.500 in più del giorno prima, 308 le vittime. Ben otto regioni hanno fatto segnare un aumento a quattro cifre con la Lombardia che supera i 4.000 contagi, quasi mille dei quali solo a Brescia. E salgono tutti gli altri indicatori, ricoveri e terapie intensive.

I cambi di colore

Tre regioni lasciano la zona gialla. Piemonte, Lombardia e Marche dovrebbero entrare in fascia arancione in base all’Rt e al rischio calcolato valutando 21 indicatori. La cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero dovrebbe sancire oggi il cambiamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l’ordinanza che cambierà le regole da lunedì e non più da domenica, come ha confermato la ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, ai governatori. I tecnici verificheranno se tra le regioni già in zona arancione qualcuna è da retrocedere in fascia rossa. Umbria, Toscana, Marche, Piemonte e Lombardia hanno creato aree rosse localizzate all’interno delle regioni. E Bologna da sabato entra in arancione scuro con la chiusura di tutte le scuole. Se i tre passaggi in arancione saranno confermati, resteranno in giallo solo Friuli, Veneto, Val d’Aosta, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio, Sicilia.

La Sardegna è l’unica ad avere dati da zona bianca: meno di 50 casi per 100mila abitanti e rischio basso da tre settimane consecutive, anche se qualche caso di variante inglese c’è anche qui. Deciderà la cabina di regia se sancire il passaggio in zona bianca, in cui si può riaprire tutto e restano soltanto le mascherine obbligatorie, il distanziamento, il coprifuoco e il divieto di spostamento fuori dai confini regionali.

Uno spiraglio per la cultura

In questo scenario, il Dpcm che il premier Draghi dovrebbe firmare oggi confermerà tutte le restrizioni con l’unica apertura a valutare una possibile riapertura di cinema e teatri il 27 marzo. E di consentire l’apertura dei musei in zona gialla anche nei weekend.

Le scuole restano aperte

Nessuna chiusura all’orizzonte degli istituti come vorrebbe una cordata di governatori, da Emiliano a Zaia, da Fedriga a De Luca, che chiedono che il Cts valuti l’impatto delle varianti sulle scuole e propongono di tornare alla Dad in attesa di vaccinare tutti gli insegnanti. Il governo chiederà al Cts un approfondimento ma la linea resta quella di mantenere i ragazzi in classe. «Vedo una contraddizione nella richiesta di scuole chiuse e attività economiche aperte», sottolinea Mar





