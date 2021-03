Conte, archiviata indagine sull’uso della scorta da parte della sua compagna

Il Tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento che vedeva indagato per peculato l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in relazione all’uso della scorta. Al vaglio dei pm della Procura di Roma, dopo una denuncia di Fdi, era finito un episodio del 26 ottobre, ovvero l’intervento della scorta del premier per fare uscire da un supermercato Olivia Palladino, compagna di Conte, vista la presenza all’esterno di un inviato della trasmissione le Iene. I pm di piazzale Clodio dopo avere iscritto l’ex premier avevano, come da prassi, inviato gli atti al Tribunale dei Ministri.

Finisce in Procura il caso del video della compagna di Conte presa d’assalto dalle Iene e “salvata” dalla scorta del premier. Il Viminale: “Paladino non usò l’auto blu” 29 Novembre 2020

L’indagine era partita lo scorso autunno. Il 26 ottobre la compagna del premier, Olivia Paladino, era in giro sotto casa quando venne “braccata” da un giornalista de Le Iene, Filippo Roma, che le chiedeva dei problemi con il Fisco di suo padre, Cesare, patron dell’hotel Plaza nella Capitale. La fidanzata del presidente del Consiglio, per sfuggire alle domande, si rifugiò in un supermercato. Dopo pochi minuti alcuni agenti della scorta del capo del governo arrivarono per “metterla in salvo”. In seguito all’accaduto, la Procura di Roma aveva ricevuto l’esposto di Roberta Angelilli di Fratelli d’Italia che segnalava l’episodio e ipotizzava “un uso improprio” della scorta da parte di Conte.