Conte, il M5s pensa di candidarlo alla Camera in un seggio vacante romano

La suggestione è reale, anche se Giuseppe Conte non sarebbe del tutto convinto. Ovvero candidarlo nel collegio uninominale di Roma Primavalle alle elezioni suppletive dopo la nomina dell’attuale deputata dei 5 Stelle Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel.

L’indiscrezione anticipata dal Corriere.it fa il paio con l’ipotesi che anche Enrico Letta rientri in Parlamento, nel suo caso candidandosi al collegio di Siena lasciato vacante da Pier Carlo Padoan. Scenari che avrebbero come obiettivo quello di rinforzare i gruppi parlamentari di Pd e 5 Stelle con le elezioni dei due rispettivi leader, che ad oggi non ricoprono ruoli istituzionali. In entrambi i casi le suppletive vedrebbero infatti Pd, M5S e sinistra correre assieme in autunno.

La formalizzazione della nomina – proposta dall’Italia – di Del Re, già viceministra agli Esteri con Luigi Di Maio, è in dirittura d’arrivo. La cosa avrebbe quindi un effetto domino pratico, ammesso e non concesso che l’ex presidente del Consiglio accetti di passare dalla sfida elettorale romana.