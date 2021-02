Conte: “Torno a fare il professore all’Università di Firenze. Ma credo nell’alleanza Pd-M5S-Leu”

Dalla scrivania di Palazzo Chigi alla cattedra in ateneo. Finisce così la parabola di Giuseppe Conte, che dopo le dimissioni da presidente del Consiglio tornerà a insegnare in Toscana. “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, come professore dell’università. È terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze”, ha annunciato Conte intevistato dal sito del Fatto Quotidiano. Nei giorni scorsi l’ex premier si era lasciato andare a un lungo messaggio su Facebook (che ha totalizzato un record assoluto di “like”) in cui, salutando gli italiani, aveva scritto: “Torno semplice cittadino, ma il mio impegno prosegue”.

Conte e la sua nuova vita da ex premier: “Torno semplice cittadino, ma il mio impegno prosegue” 13 Febbraio 2021

Seppure da professore universitario, l’avvocato non abbandonerà quindi la politica. “Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica, li vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato, ai compagni di viaggio”. I 5 Stelle, quindi. Ma ammette di continuare a credere nella coalizione tra il Movimento, Leu e il Pd, ovvero la maggioranza che ha sostenuto il suo secondo governo. “È un progetto che non ho declamato a casa – risponde – ma che abbiamo iniziato a realizzare e ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno elaborati e realizzati. Quella è una prospettiva a cui credo molto, da politico, da privato cittadino e da ex presidente del Consiglio: continuerò a dare il mio contributo nelle modalità che Uecideremo insieme”.