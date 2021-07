Conte vede Draghi: “Sulla giustizia contributo costruttivo ma vigileremo che non si creino sacche di impunità”

“Con Draghi incontro proficuo e cordiale”, così Giuseppe Conte ha riassunto l’incontro, durato circa un’ora avuto con il premier Mario Draghi. Il leader 5 Stelle ha ribadito l’appoggio del partito al piano vaccinale del governo ed ha ribadito le perplessità grilline sulla riforma della Giustizia. “Ho assicurato – ha detto l’ex presidente del Consiglio – il contributo costruttivo del M5s. Ma ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino sacche di impunità. Nell’iter parlamentare su questo saremo molto attenti”.

“Sulla riforma io per primo dico ‘mettiamo da parte le ideologie’. ha detto Conte – Cosa vogliamo assicurare agli italiani? Una riforma della giustizia con tempi chiari e definiti ma anche assicurando il principio che alle vittime dei reati va assicurata giustizia. Non possiamo creare le condizioni di rischio che possano svanire nel nulla i processi. E queste sono preoccupazioni che devono riguardare tutte le forze politiche”, sottolinea l’ex premier.

Il capo politico del M5s ha poi detto che non ha parlato con il presidente del Consiglio dell’ipotesi che il governo chieda la fiducia sulla riforma della Giustizia. ” “Il governo ha a cuore tempi rapidi, ma c’è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo”, ha assicurato Conte.

Infine Conte ha assicurato il sostegno del Movimento al ddl Zan. E ha anche ribadito piena fiducia nel ministro della Transizione ecologica Cingolani Nei giorni scorsi un emendamento grillino votato in commissione aveva tolto il controllo del ministero su dei fondi del ministero. E questo aveva mandato su tutte le furie Cingolani che aveva minacciato le dimissioni. Ora, Conte lo rassicura e dice: ” “Il ministro Cingolani ha la nostra fiducia. M5s darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti. M5s lavorerà con Cingolani con grande disponibilità”.

Il capo politico del M5s ha poi detto che non si candiderà alle elezioni suppletive per un collegio della Camera a Roma. ” Suppletive? “No, per me la politica è dappertutto, in piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S”, ha detto Conte.

Infine una