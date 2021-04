Copasir, Elio Vito di Forza Italia si dimette dal Comitato: “Stallo non più tollerabile”

Il Copasir, nonostante lo stallo sulla presidenza, inaugura oggi il nuovo ciclo di audizioni con il sottosegretario con delega all’Intellingence Franco Gabrielli. Ma a poche ore dalla riunione perde pezzi. Elio Vito, uno dei due membri di Fi del Copasir, annuncia infatti le sue dimissioni con una lettera al presidente della Camera.

“Signor Presidente – scrive Vito – è con rammarico che Le comunico le mie dimissioni dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non è più tollerabile, in un Organo così importante ed in un momento così delicato, il perdurare di una situazione non corrispondente alla legge, con alla presidenza un esponente della maggioranza”. “È evidente che per risolvere tale situazione – prosegue la lettera, non dovrei essere io a rassegnare le dimissioni, ma spero che questo gesto indichi la via del rispetto delle regole istituzionali, a chi avrebbe dovuto già seguirla” conclude Vito.

La presidenza del Copasir, secondo la legge, spetterebbe all’opposizione, quindi a un membro di Fratelli d’Italia. Ma il presidente Raffaele Volpi della Lega non si è dimesso come chiesto dal partito di Meloni. “O si dimettono tutti o si cambi la legge, altrimenti avanti così”, ha ripetuto in questi giorni Matteo Salvini. Con molta probabilità il vicepresidente Adolfo Urso (Fdi) diserterà il vertice in programma per oggi. Da parte sua Meloni è arrivata a invocare l’intervento del capo dello Stato per sbloccare l’impasse.