Coppa America: nella finale di Prada Cup Luna Rossa avanti 4-0 sugli inglesi di Ineos

Nel pomeriggio neozelandese, prime ore del mattino in Italia, Luna Rossa ha vinto anche la terza e la quarta gara contro l’Ineos di Ben Ainslie: ne mancano altre tre per aggiudicarsi la Prada Cup, premessa a sua volta della finale della 36/a America’s Cup di vela contro New Zealand.

Il Team Prada Pirelli, dopo aver vinto la terza gara per soli 13 secondi, si è imposto decisamente nella quarta sfruttando un errore in partenza degli inglesi e affrontando impeccabilmente un cambio di vento che ha condizionato la seconda parte della regata.

Le prossime regate 5 e 6 della finale avrebbero dovuto svolgersi mercoledì 17 febbraio ma saranno rimandate almeno di un giorno a causa dei tre giorni dl lockdown ordinati oggi dalle autorità neozelandesi a Auckland a causa dei casi di coronavirus registrati nella periferia sud della città, i primi dallo scorso agosto.

Bruni: Giornata bellissima ma tenere alta concentrazione

“E’ stata una giornata bellissima, siamo molto contenti. Il morale è alto ma dobbiamo mantenere alta anche la concentrazione perché ci vuole poco per ribaltare la situazione”. Così Francesco Bruni, uno dei due timonieri di Luna Rossa, dopo le vittorie nel secondo giorno di regate della fase finale di Prada Cup. “Gli inglesi sono un team fortissimo che in termini di prestazioni della barca sono molto simili a noi. Dobbiamo essere molto attenti a non fare errori”, ha aggiunto. “Si tratta di rimanere concentrati e fare ancora tre punti”.