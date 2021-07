Coronamondo, Biden pronto a imporre il vaccino obbligatorio per i dipendenti federali americani

Pubblicità

Usa, Biden valuta vaccino obbligatorio per i dipendenti federali

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta considerando l’idea di richiedere ai dipendenti federali di vaccinarsi o saranno costretti a sottoporsi a test regolari, a rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina e sottoporsi a restrizioni sulla maggior parte dei viaggi. Secondo il New York Times, Biden lo annuncerà domani. Al momento non sembra che il governo abbia preso in considerazione il licenziamento dei dipendenti che rifiutano il vaccino, ma potrebbe aggiungere restrizioni per invogliarli. La decisione riflette la crescente preoccupazione per la diffusione della variante Delta, considerata pericolosa per bambini, anziani e immunodepressi.

Israele autorizza il vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Il ministro della Salute israeliano ha dato il via libera ai fondi di assicurazione sanitaria e potranno così vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che sono “a rischio di gravi complicazioni da Covid-19”. “Questa autorizzazione entrerà in vigore il 1 agosto”, ha detto il portavoce del ministero all’Afp. Secondo la direttiva, ai bambini con malattia polmonare cronica, grave immunosoppressione, disturbi dello sviluppo neurologico, anemia falciforme, insufficienza cardiaca, ipertensione polmonare e obesità grave può essere somministrata una dose di 0,1 ml di vaccino Pfizer, tre volte inferiore alla dose standard.

Rimosso l’obbligo di quarantena all’arrivo nel Regno Unito per i vaccinati in Ue e Usa

Nel Regno Unito nessun obbligo di quarantena per i viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale in Europa o negli Stati Uniti. Il segretario di Stato per i trasporti, Grant Shapps, ha annunciato il cambio delle regole in vigore per entrare nel Paese, specificando però che la norma sarà valida solo per i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali o dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. I viaggiatori diretti in Gran Bretagna dovranno comunque sottoporsi a un test prima della partenza e il secondo giorno dall’arrivo. La nuova regola entrerà in vigore da lunedì e andrà a modificare quella precedente per cui solo le persone che si erano vaccinate nel Paese potevano evitare l’isolamento. Secondo il governo, questo aiuterebbe le famiglie a riunirsi e solleverà economicamente il settore turistico.

100 dollari per chi si vaccina

A New York, chi si vaccinerà contro il Covid-19 riceverà 100 dollari. L’iniziativa è stata lanciata dal sindaco della città, Bill de Blasio, per spingere la popolazione a vaccinarsi. “Penso che ciò farà la differenza per molte persone”, ha detto annunciando il provvedimento. Al momento 4,9 milioni di newyorchesi, pari al 71 per cento della popolazione adulta, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

Quarta ondata in Germania

Il presidente dell’istituto di salute pubblica tedesco, Robert Koch Institut, Lothar Wieler ha annunciato che in Germania “è iniziata la quarta ondata di contagi”. Secondo il rapporto presentato dal centro epidemiologico tedesco, la crescita dell’incidenza di contagio prosegue da circa tre settimane, così come l’aumento dei ricoveri: “Un’alta quota di vaccinazioni non basta per tenere bassa la nuova ondata. Sarebbero necessarie ulteriori misure di contrasto, come la riduzione della mobilità, per contenere il numero dei pazienti negli ospedali. Ma una decisione verrà presa solo il 10 agosto, quando si terrà la prossima conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Laender per decidere.

Torna la mascherina obbligatoria alla Casa Bianca (anche per i vaccinati)

La Casa Bianca ha annunciato l’intenzione di introdurre nuovamente l’obbligo di mascherina al chiuso per il personale. La decisione è stata presa dopo che i Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc) hanno modificato le linee guida contro il Covid-19 raccomandando anche alle persone vaccinate di indossare mascherine in luoghi al chiuso. Da oggi, mercoledì 28 luglio, “la Casa Bianca richiederà a tutti gli individui, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, di indossare sempre la mascherina”, riferisce il “New York Times”. Anche l’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha seguito l’esempio chiedendo a tutti i giornalisti membri di indossare la mascherina negli spazi interni della Casa Bianca.

Allarme America del Sud

Il COVID-19 continua a colpire in maniera devastante nelle Americhe, con Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador e Paraguay tra i Paesi con i tassi di mortalità settimanali più alti al mondo: è il bilancio tracciato dall’Organizzazione panamericana della sanità (PAHO). I casi sono più che raddoppiati negli Stati Uniti nell’ultima settimana, principalmente tra le persone non vaccinate, ha affermato il direttore dell’agenzia, Carissa Etienne, in un briefing. Situazione drammatica a Cuba, dove si registrano tassi di infezione e mortalità da COVID più alti che in qualsiasi momento della pandemia. Finora, solo il 16,6% della popolazione dell’America Latina e dei Caraibi è stato completamente vaccinato.

Brasile, contagi in calo

Con i 41.411 casi e 1.333 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il Brasile ha raggiunto i 19,749 milioni di contagi (confermando il terzo posto dopo Usa e India) e i 551.835 morti certificati (secondo Paese dopo gli Usa) dall’inizio della pandemia. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute; e anche se sono leggermente risaliti, i contagi medi quotidiani continuano a essere in calo rispetto a un mese fa. Questo andamento è la conseguenza di un’accelerazione della campagna di vaccinazione: finora circa il 48% della popolazione brasiliana ha avuto almeno una dose ma solo il 18% è completamente immunizzato con le due dosi. Alcune città si trovano però in difficoltà in questi giorni per la mancanza di vaccini, mentre a San Paolo è partita la campagna per immunizzare le persone più giovani di 30 anni.

Sydney, prolungato il lockdown

Milioni di abitanti di Sydney trascorreranno un altro mese in confinamento: lo hanno annunciato le autorità, motivando la decisione con i contagi da coronavirus in continua crescita e bassi tassi di vaccinazione. La più grande città d’Australia avrebbe dovuto uscire dal lockdown, in atto da cinque settimane, il 30 luglio ma le restrizioni rimarranno in vigore fino al 28 agosto, poiché il numero dei casi ha continuato a salire. “Sono convinto personalmente di ciò che stiamo chiedendo alle persone di fare per le prossime quattro settimane, perché vogliamo mantenere la nostra comunità al sicuro e vogliamo assicurarci di poterci riprendere il più rapidamente possibile”, ha detto la premier dello Stato del New South Wales Gladys Berejiklian. L’epidemia, che era in regressione, è tornata a diffondersi a metà giugno a partire da un cluster su un volo internazionale.





