Coronavirsu nel mondo migliaia di contagiati a Londra per la finale Euro 2020: studio inglese getta un’ombra sulla notte di Wembley

La finale di Euro 2020 allo stadio londinese di Wembley è stata un “superdiffusore” di contagi da Covid-19: secondo uno studio di Public Health England, citato dal Times, circa 2.300 persone presenti erano “probabilmente già infette”, e 3.404 che si trovavano alla finale Inghilterra-Italia hanno sviluppato il Covid nei giorni successivi all’11 luglio. Sempre secondo Public Health England, che ha monitorato gli effetti di vari eventi di massa durante 49 giorni, gli eventi pubblici all’aperto legati agli europei di calcio hanno provocato oltre 9.000 contagi in Inghilterra, più di concerti, match di altri sport e altri spettacoli.

Usa, Fda pronta a via libera definitivo per vaccino Pfizer

La Food and Drugs Administration statunitense (Fda) è pronta ad approvare definitivamente il vaccino anti Covid della Pfizer/BioNTech. L’annuncio, scrive il New York Times, è atteso per la prossima settimana, molto probabilmente già lunedì. Il vaccino è stato utilizzato finora negli Usa grazie a un’autorizzazione d’emergenza della Fda.





