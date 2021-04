Coronavirus, ecco tutti i centri dove vaccinarsi in Lombardia

Pubblicità

Centri vaccinali negli ospedali, nei palazzetti dello sport, in hub, musei, residenze per anziani. Più o meno grandi. Ecco quali sono i centri vaccinali attualmente attivi in Lombardia. Sono divisi per Ats di competenza, quindi in alcuni casi la stessa provincia può essere divisa in più Ats (come per esempio Brescia, divisa tra Ats Brescia e Ats Montagna). Per gli orari di apertura bisogna consultare le singole Ats e in ogni caso, per accedere, è necessaria la prenotazione sul portale della Regione Lombardia e la successiva comunicazione del giorno e luogo della vaccinazione.

I centri vaccinali di Ats Città Metropolitana Di Milano

Centri vaccinali Milano

Ambulatorio Covid Bicocca Niguarda

Ambulatorio Covid Centro Socioculturale Vizzolo

Ambulatorio Covid Gom Niguarda

Ambulatorio Covid Ippocrate Niguarda

Ambulatorio Covid Ospedale Niguarda

Ambulatorio Covid Ospedale Militare- Trenno

Ambulatorio Covid Abbiategrasso

Ambulatorio Covid Bollate

Ambulatorio Covid Carceri – Opera

Ambulatorio Covid Cerro Maggiore

Ambulatorio Covid Cuggiono

Ambulatorio Covid Fabbrica Del Vapore

Ambulatorio Covid Melzo

Ambulatorio Covid Ospedale Militare

Ambulatorio Covid Ospedale Militare- Pad 12

Ambulatorio Covid P.O.G. Pini

Ambulatorio Covid Paderno Dugnano

Ambulatorio Covid Po Fbf

Ambulatorio Covid Po Melloni

Ambulatorio Covid Po Passirana

Ambulatorio Covid Po Sacco

Ambulatorio Covid Sesto San Giovanni

Ambulatorio Covid Trezzo sull’Adda

Ambulatorio Vaccino Covid Carceri

Casa Di Cura Ambrosiana Spa-Cesano Boscone

Cdi Bionics via Folli

Centro Diagnostico e di Ricerca Pioltello

Fiordaliso

Humanitas

Murat

Besta e Tumori

P.O. San Carlo

Policlinico Fiera

San Giuliano Milanese

Fondazione Irccs “Istituto Nazionale Tumori” Milano

Fondazione Irccs Istituto Nazionale Neurologico Besta-Milano

Fondazione Irccs Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Hub Covid Legnano

Hub Covid Magenta

I.R.C.C.S. Policlinico San Donato

Irccs S. Raffaele – Milano

Irccs Multimedica – Milano

Irccs Ospedale Capitanio

Istituto Auxologico Italiano -I.S. S. Michele-Milano

Istituto Auxologico Italiano-I.S. S.Luca-Milano

Istituto Clinico Sant’Ambrogio Spa-Milano

Istituto Clinico San Siro Spa-Milano

Istituto Ortopedico Galeazzi Spa 2

Mmg – Cattaneo Piero Angelo Maria

Multimedica Museo della Scienza e della Tecnologia

San Raffaele Turro

Welfare Italia Solari 6 – Poliambulatorio

Rsa Milano

Alfredo Podesta’ Rsa

Fondazione Don Gnocchi-Centro Girola

Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca Onlus

Istituto Mons. Luigi Biraghi Di Cernusco S/N

La Piccola Casa Del Rifugio

R.S.A. Casa Famiglia Per Anziani San Vittore Olona

Rsa Anna Sironi

Rsa Baroni

Rsa Fondazione Giuseppe Gemellaro Onlus

Rsa Istituto Geriatrico Camillo Golgi

Rsa Pio Albergo Trivulzio

Rsa Polo Geriatrico Riabilitativo

Rsa San Pietro

Rsa Senatore Carlo Perini

Rsd Antonio Sansone di Rozzano

Rsd La Parolina – Cernusco

Centri vaccinali Monza e Brianza

Centro Diagnostica Meda

Centri vaccinali Lodi

Cv Lodi

Ambulatorio Covid Cupolone

Ambulatorio Covid Lodi Fiera

Ambulatorio Covid P.O. Codogno

Ambulatorio Covid Pal. Sport Codogno

Ambulatorio Covid Po Lodi

Ambulatorio Covid Po S.Angelo Lod.

Lombardia, come funzionerà il nuovo portale di Poste per le vaccinazioni 24 Marzo 2021

I centri vaccinali di Ats Insubria

Centri vaccinali Varese

Ambulatorio Covid Busto Arsizio

Ambulatorio Covid Gallarate

Ambulatorio Covid Lonate Pozzuolo

Ambulatorio Covid Ospedale Angera

Ambulatorio Covid Ospedale Circolo

Ambulatorio Covid Ospedale Cittiglio

Ambulatorio Covid Ospedale Luino

Ambulatorio Covid Ospedale Tradate

Ambulatorio Covid Saronno

Ambulatorio Covid Strutture Residenziali

Ambulatorio Covid Varese

Casa Di Cura Mater Domini – Castellanza

Rsa Varese

Rsa Casa San Giorgio

Centri vaccinali Como

Ambulatorio Covid Como

Ambulatorio Covid Menaggio

Ambulatorio Covid via Napoleona

C.O.F. Lanzo Hospital – Alta Valle Intelvi

Casa Di Cura Villa S. Benedetto-Albese

Centro vaccinale Lurate_Mmg

Istituto Clinico Villa Aprica Spa-Como

Ospedale Sacra Famiglia – F.B.F. – Erba

Ospedale Valduce

Rsa Como

Rsa Istituto Giuseppine

Vaccinazione di massa anti-Covid, ecco come funzionerà in Lombardia. Un mese per la verità di Zita Dazzi 26 Marzo 2021

I centri vaccinali di Ats Montagna

Centri vaccinali Brescia

Ambulatorio Covid Pvo_Esine 01

Ambulatorio Covid Pvt_Darfo 02

Ospedale Moriggia Pelascini – Gravedona

Centri vaccinali Sondrio

Ambulatorio Covid Tirano Palazzo Foppoli

Ambulatorio Covid Sondalo

I centri vaccinali di Ats Brianza

Centri vaccinali Monza e Brianza

Ambulatorio Covid Ats Brianza – Monza

Ambulatorio Covid Ospedale Vimercate-Desio

Ambulatorio Covid Carate

Ambulatorio Covid Misinto

Ambulatorio Covid Monza

Ambulatorio Covid Ospedale Vecchio

Casa Di Cura Policlinico – Monza

Casa Circondariale Monza

Istituti Clinici Zucchi Spa-Monza

Rsa Monza e Brianza

Rsa Luigi Porro

Rsa San Pietro

Centri vaccinali Lecco

Ambulatorio Covid Ats Brianza – Oggiono

Ambulatorio Covid Cab

Ambulatorio Covid Introbio

Ambulatorio Covid Lecco

Ambulatorio Covid Merate

Ambulatorio Covid Olgiate Molgora

Ambulatorio Gmv Covid

Casa Di Cura G.B. Mangioni – Lecco

Rsa Lecco

Casa Di Riposo Madonna Della Neve

Residenza San Giorgio

Rsa Mons. Borsieri

Come prenotare il vaccino anti-Covid in Lombardia: dal 15 febbraio via al portale online di Giuseppina Piano 08 Febbraio 2021

I centri vaccinali di Ats Bergamo

Centri vaccinali Bergamo

Ambulatorio Covid Antegnate

Ambulatorio Covid Bergamo

Ambulatorio Covid Carcere Bergamo

Ambulatorio Covid Fiera Bergamo

Ambulatorio Covid P.O. Alzano

Ambulatorio Covid S. Omobono Terme

Ambulatorio Covid Spirano

Casa Di Cura Beato Palazzolo – Bergamo

Casa Di Cura S. Francesco – Bergamo

Centro Territoriale Cus Dalmine

Cv Covid Chiuduno

Cv Covid Clusone

Cv Questura Di Bergamo

Habilita Istituto Clinico – Ospedale di Sarnico

Habilita Poliambulatorio Clusone

Humanitas Gavazzeni

Istituto Clinico Quarenghi Srl

Ospedale S.Isidoro – Trescore B.

Policlinico San Marco – Osio Sotto

Policlinico San Pietro – Ponte S. Pietro

Treviglio Fiera Covid

Rsa Bergamo

Fondazione Beppina E Filippo Martinoli-Casa Serenità Onlus

Fondazione Casa Di Riposo G. Scarpini

Fondazione Casa Di Riposo Villa Della Pace

Fondazione Domus E.D.E.R.A.

Fondazione Don Ciriaco Vezzoli

Fondazione Francesco Balicco

Fondazione Martino Zanchi Onlus

Istituto Palazzolo Casa Di Riposo

R.S.D. Casa Beato Luigi Guanella

R.S.D. Istituto Palazzolo – Grumello

R.S.D. Mons.A.Bernareggi

I centri vaccinali di Ats Brescia

Centri vaccinali Brescia

Ambulatorio Covid Bagolino Presso Rsa

Ambulatorio Covid Brescia

Ambulatorio Covid Gavardo Palafiera

Ambulatorio Covid Leno Palazz. Sport

Ambulatorio Covid Lonato Palazz. Sport

Ambulatorio Covid Manerbio Polivalente

Ambulatorio Covid Pvo Chiari

Ambulatorio Covid Pvo Iseo

Covid Chiari

Covid Iseo

Covid Territorio

Cv Nozza Vestone

Fondazione Poliambulanza – Brescia

Irccs S.Giovanni di Dio-Fbf- Brescia

Istituto Clinico Città di Brescia – Brescia

Istituto Clinico S. Anna – Brescia

Istituto Clinico S. Rocco S.P.A. – Ome

Poliambulatorio Raphael – Laudato Sii

Pvt Casa Circondariale Brescia

Pvt Covid Sarezzo

Pvt Covid Brescia Centro

Pvt Covid Brescia Via Acerbi

Pvt Covid Roncadelle

Rsa Brescia

Casa Di Cura S.Camillo

Centro Diurno Fondazione Casa Industria

Pio Ricovero Inabili Al Lavoro – Onlus

Rsa Tilde E Luigi Colosio

Rsd Nikolajewkaats Val Padanarsacra.Zucchi e M.Falcina

I centri vaccinali di Ats Val Padana

Centri vaccinali Mantova

Ambulatorio Covid Asola

Ambulatorio Covid Asola Centro Anziani

Ambulatorio Covid Borgo Mantovano

Ambulatorio Covid Mantova

Ambulatorio Covid Viadana – C/O Avis

Ospedale Mantova

Ospedale San Pellegrino – Castiglione D/S

Ospedale di Suzzara S.P.A.

X Ray One

Rsa Mantova

Rsa Fondazione Antonio Nuvolari

Rsa Isabella D’Este

Centri vaccinali Cremona

Ambulatorio Covid P.O. Crema

Casa Famiglia Padre Francesco Spinelli

Cv Covid Avis Casalmaggiore

Cv Covid Cremona

Cv Covid Dialisi Cremona

Cv Covid Fiera Cremona

Cv Covid Rivolta d’Adda

Cv Covid Soresina

Sanitas Diagnostica

Rsa Cremona

Fondazione Benefattori Cremaschi

Fondazione Istituto Vismara De’ Petri Onlus

Fondazione E.Germani Centro Assistenziale Sanitario Onlus

Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus

Fondazione Ospedale Caimi Onlus

Fondazione Rsa Di Soncino-Onlus

Rsa Istituto Ospedaliero

I centri vaccinali di Ats Pavia

Centri vaccinali Pavia

Casa Di Cura Villa Esperia

Covid Auser Voghera

Cv Covid San Matteo

Cv Covid San Matteo-Pad29

Cv Covid Vigevano

Fondazione Istituto Neurologico C.Mondino-Pavia

Hub Covid Vigevano

Hub Covid Voghera

Istituto di Cura Città di Pavia

Istituto Clinico Beato Matteo

Magazzino Ats Di Pavia

Mmg – Calcagnile Romeo

Mmg – Mussini Gianmarco

Mmg – Nieswandt Valentina

Rsa Pavia

R.S.A. De Rodolfi

R.S.A. Don Orione – Corvino S. Quirico

R.S.A. La Certosa

R.S.A. Mons. L. Novarese

R.S.A. Pertusati A.S.P.

R.S.A. Varni Agneti

R.S.A. Villa Antea





