Coronavirus, Fontana: “Se si ha richiamo del vaccino durante le vacanze si deve tornare a casa. Mascherina addio entro fine luglio”

La mascherina? “Mi auguro che la si possa togliere definitivamente, penso, da quello che sembra e che si respira negli incontri, metà luglio fine luglio dovrebbe potersi togliere”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con Mattino 5. “Anche se – ha concluso – alla fine poi ci si abitua alla mascherina, non è un dramma così insuperabile, è peggio la mancanza di socialità della mascherina”.

Il governatore ha commentato anche le polemiche sulle decisioni in merito alle riaperture delle varie attività visti i dati positivi degli ultimi giorni: “Da come stanno andando le cose è facile dire ‘potevamo essere più aperturisti’. Diciamo che per ora le cose stanno andando bene, invece di fare processo alle intenzioni. I numeri sono in miglioramento ovunque, il virus sta calando di intensità, si sentono gli effetti benefici delle vaccinazioni e che quindi, continuando a vaccinare e a ridurre le persone che possono essere colpite dal virus, la battaglia al virus ci avvantaggia ogni giorno di più”, ha concluso il governatore.

E ancora Fontana ha parlato della questione vaccini: “Da noi solo lo 0,5% rifiuta AstraZeneca. La cosa che mi lascia perplesso (a proposito della richiesta fatta al commissario Figliuolo di ricevere le dosi rifiutate nelle altre regioni – ndr) è che la risposta non sia stata positiva, perché se facciamo un passo avanti noi, lo fa tutto il Paese. Però così è”. I lombardi che hanno il richiamo del vaccino in estate “dovranno tornare a casa”. Tuttavia “nel nostro piano vaccinale abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle due settimane centrali di agosto. Abbiamo fissato il richiamo prima o dopo, cercando di evitare quelle due settimane, se la cosa rientra nei parametri consentiti”.