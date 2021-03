Coronavirus, Germania divisa sul vaccino AstraZeneca: Berlino e altre città lo vietano per gli “under 60”

BERLINO – In Germania scoppia un nuovo caso AstraZeneca: alcune città e regioni, anche importanti come Berlino, Monaco e il Brandeburgo, hanno deciso che non sarà più somministrato sotto i 60 anni. Ormai quello della diffidenza nei confronti del vaccino anglo-svedese è un virus che si sta diffondendo rapidamente. Tanto che il ministro della Salute, Jens Spahn, ha convocato una riunione con gli omologhi regionali per le 18 per decidere come procedere. Secondo indiscrezioni la Germania potrebbe decidere di vietarlo in generale per chi ha meno di 60 anni.



Ma il blocco sta già sollevando interrogativi enormi: cosa succederà a chi ha già ricevuto la prima puntura? Come giustificare una decisione del genere quando la correlazione tra il farmaco e i casi di trombosi – l’Istituto Paul-Ehrlich ne ha contati 31 su 2,7 milioni di dosi inoculate – non è ancora stata stabilita con certezza? Due settimane fa, su raccomandazione del Paul-Ehrlich-Institut, l’agenzia del farmaco tedesca, il ministro Spahn aveva già bloccato AstraZeneca per un paio di giorni e Angela Merkel aveva convinto alcuni Paesi, tra cui l’Italia, a fare altrettanto. Finché l’agenzia del farmaco Ema aveva dichiarato che il vaccino AstraZeneca è sicuro.



Successivamente, in molti comuni tedeschi tra cui Berlino, la diffidenza nei confronti del prodotto anglo-svedese non si è attenuata e le fiale hanno continuato ad accumularsi. Finché, lunedì, è stato il circondario di Euskirchen, in Nordreno-Westfalia, a comunicare per primo un nuovo stop del farmaco per le donne sotto ai 55 anni, dopo che sono emersi due nuovi casi di trombosi. Poi è stata Rostock, nel Meclemburgo-Pomerania, a congelare la somministrazione del vaccino, e successivamente cinque cliniche del Nordreno-Westfalia hanno cominciato a sconsigliarlo alle donne giovani. Dei 31 casi rilevati finora in tutto il Paese, 29 riguardano donne.



La polizia di Berlino ha già smesso la scorsa settimana di somministrare il vaccino anglo-svedese. Ma stamane è stata la Responsabile per la sanità del land Berlino, Dilek Kalayci ad annunciare il blocco ufficiale di Astrazeneca per chi ha meno di 60 anni. Nel frattempo si sono aggiunti il Brandeburgo e Monaco. Ma tra qualche ora il limite d’età potrebbe riguardare tutto il Paese.