Coronavirus guida ai centri vaccini in Italia. Tra Pfizer e AstraZeneca, ecco dove farli e di che tipo

Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca. Il tipo di vaccino, i tempi di attesa, le modalità di prenotazione. La campagna vaccinale di massa è alle porte – dovrebbe entrare nel vivo in tutta italia dopo Pasqua con l’arrivo di più dosi – e per questo è fondamentale avere a disposizione il maggior numero di informazioni possibile sul come dove e quando potersi vaccinare.

Repubblica mette dunque a disposizione dei suoi lettori una guida pratica e dettagliata alla vaccinazione nelle nove regioni in cui è presente con una redazione locale.

Campania

Sono circa 140 i punti in cui si può ricevere il vaccino anti-Covid in Campania. Necessaria la prenotazione sul portale della Regione

Coronavirus, tutti i centri vaccini in Campania e Napoli. Ecco dove farli e quante postazioni ci sono di Antonio di Costanzo 30 Marzo 2021

Emilia Romagna

Dai 70-74enni ai volontari caregiver, dal personale della scuola a quello dell’università, dai contatti delle Ausl ai punti aperti fino a mezzanotte: tutto quello che c’è da sapere

Guida ai vaccini in Emilia-Romagna: mappa dei centri, tipi di vaccino e categorie, orari, numeri utili e prenotazioni 31 Marzo 2021

Lazio

Più di trenta i punti dove si può ricevere il vaccino anti-Covid nel Lazio: Asl di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Necessaria la prenotazione sul portale di Salute Lazio (con codice fiscale). Sei le Asl di Roma dove esistono i centri vaccinali

Coronavirus, tutti i centri vaccini nel Lazio e Roma. Tra Pfizer e Astrazeneca, ecco dove farli e di che tipo di Andrea Pisani 23 Marzo 2021

Liguria

Il centro vaccinale, secondo i piani, garantisce inizialmente circa 2mila vaccinazioni al giorno (oltre 10mila alla settimana) con una potenziale espansione fino a 4-5mila somministrazioni giornaliere.

La guida Genova, aperto il centro vaccinazioni alla Fiera: le informazioni utili 28 Marzo 2021

Lombardia

Ospedali, musei, palazzetti dello sport, residenze per anziani: ecco divisi per Ats di competenza. Ma è sempre necessario prenotarsi e aspettare la conferma dell’appuntamento

Coronavirus, ecco tutti i centri dove vaccinarsi in Lombardia 26 Marzo 2021

Piemonte

Non solo hub pubblici, ma ha anche strutture private, dalle cliniche all’Allianz Stadium

Il vaccino in Piemonte si inocula in 138 centri: eccoli, provincia per provincia di Sara Strippoli 27 Marzo 2021

Puglia

Nella rete delle grandi strutture c’è lo Spazio 7, il padiglione della Fiera del Levante che per ottant’anni ha ospitato l’inaugurazione della campionaria: è il centro più grande della regione

Coronavirus, ecco dove sono tutti i centri vaccinali in Puglia: nei 72 hub si somministra Pfizer e AstraZeneca. Moderna per i medici di base di Cenzio Di Zanni 01 Aprile 2021

Sicilia

Per prenotarsi è necessario iscriversi nella piattaforma di Poste Italiane

Guida ai centri dove vaccinarsi, oltre 80 le strutture aperte in Sicilia di Giusi Spica 01 Aprile 2021

Toscana

Attualmente sono complessivamente 115 i punti dove effettuare la vaccinazione contro il Covid, oltre agli ambulatori medici dove vengono immunizzati gli Over 80.

Guida ai vaccini in Toscana: dove farli, il tipo di vaccino e le categorie. Tutte le info 31 Marzo 2021





