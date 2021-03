Coronavirus, il bollettino di oggi 10 marzo: 22.409 nuovi casi e 332 vittime

Pubblicità

Sono 22.409 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 19.749. Le vittime sono state 332, ieri erano state 376. I tamponi effettuati oggi sono stati 361.040 con un tasso di positività del 6,2% (ieri era stato 5,7% con 345.336). Quindi l’aumento è dello 0,5%.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati 20 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 293 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati nuovi decessi. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati diffusi dall’Usl. I guariti sono sette, mentre attualmente il numero totale di contagiati è di 208, 13 in più di ieri. I ricoverati nell’ospedale Parini salgono a 14, di cui 2 nel reparto di rianimazione.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.086 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 347dopo test antigenico), pari al 8,8% dei 23.758tamponi eseguiti, di cui 12.895 antigenici. Dei 2.086 nuovi casi, gli asintomatici sono 740 (35.5%). I casi sono così ripartiti: 336 screening, 1.171 contatti di caso, 579 con indagine in corso; per ambito: 29 RSA/strutture socioassistenziali, 191 scolastico, 1.866 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 268.567. I ricoverati in terapia intensiva sono 244 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.532 (+100 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.901. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.219.167 (+23.758rispetto a ieri), di cui 1.222.488 risultati negativi. Purtroppo, si registrano anche 29 decessi.

LIGURIA

In Liguria sono 8 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo quanto riferito dal nuovo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 3.706. Il report registra anche 342 nuovi casi; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.071 tamponi molecolari e 2.874 tamponi antigenici. In ospedale ci sono 593 pazienti, 10 in più di ieri. Di questi, 67 sono in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, sono 226.180 quelli consegnati, mentre 157.981 quelli somministrati, ovvero il 70%.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid-19 in Trentino: cinque sono i nuovi decessi segnalati dal bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che portano il totale a 1.297 da inizio pandemia. Le persone scomparse avevano un’età compresa fra i 75 ed i 98 anni. Intanto si registrano 155 nuovi casi positivi al molecolare (su 2.281 tamponi) e 250 all’antigenico, rilevati dal 1.900 test rapidi. Ci sono poi altre 131 positività confermate dai molecolari dopo che nei giorni scorsi il contagio era stato evidenziato dai test rapidi. I dati di oggi mostrano 84 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare, mentre i nuovi casi fra gli ultra settantenni sono 45. Negli ospedali si registra anche oggi un flusso di nuovi ingressi superiore alle uscite: 22 i nuovi ricoveri contro le 16 dimissioni effettuate ieri. Il numero complessivo dei pazienti covid è di 250, con 49 persone che ancora si trovano in rianimazione. I pazienti dichiarati guariti sono 337. I vaccini questa mattina hanno raggiunto quota 56.518, di cui 19.559 seconde dosi ed altre 7.332 ad ospiti di residenze per anziani.

PROVINCIA DI BOLZANO

I casi covid in Alto Adige sono in netto calo, anche se la pressione in terapia intensiva resta elevata. Sono 213 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. L’Azienda sanitaria ha analizzato 1.983 tamponi pcr, rilevando 126 infetti, a questi vanno aggiunti 87 casi positivi su 10.742 tamponi rapidi effettuati. In terapia intensiva si trovano 46 pazienti covid, tre dei quali in Austria. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri sono 178 e nelle cliniche private 152. Continua a scendere il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 5.971.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.273 tamponi molecolari sono stati rilevati 474 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi (11,93%). I decessi registrati sono 11, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti risultano essere 489. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VENETO

Salgono ancora i contagi nel Veneto, che registra oggi 1.561 casi di positività nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 14. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 346.436, quello delle vittime è salito a 10.023. Peggiora ancora la situazione negli ospedali, dove sono oggi 1.504 i ricoveratiáCovid (+48 rispetto a ieri). Nei reparti non critici vi sono 42 pazienti in più, nelle terapie intensive la crescita è stata di 6. I 1.561 nuovi positivi sono stati scoperti con l’effettuazione di 43.993 tamponi , pari ad una incidenza del 3,6%.

EMILIA – ROMAGNA

In Emilia Romagna sono 2.155 i nuovi positivi, di cui 1.018 asintomatici, su un totale di 41.414 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,2%. Si contano 43 nuovi decessi: 10.914 quelli dall’inizio della pandemia. In crescita i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 333 (+26 rispetto a ieri), 3.094 quelli negli altri reparti Covid (+53). Questi i principali dati sull’emergenza sanitaria forniti dalla Regione. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 661 nuovi casi, poi Rimini (282), Reggio Emilia (272) e Ravenna (269); quindi Ferrara (141), Cesena (131), Forlì (123), Modena (104). Seguono le province di Parma (72), Piacenza (67) e Imola (33). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,4 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.020 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 216.774. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 59.448 (+1.092 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 56.021 (+1.013), il 94,2% del totale dei casi attivi. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività.

TOSCANA

In Toscana sono 1.293 i positivi in più rispetto a ieri (1.258 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 167.745 i casi di positività. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.293 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Tornano sotto a 500 i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 493, 17 in meno di ieri secondo i dati aggiornati dalla Regione. Nelle terapie intensive si trovano 80 pazienti, uno in più. Record di guariti, 517 nell’ultimo giorno. Ancora in calo gli attualmente positivi, 6.640, 230 meno di ieri. I nuovi positivi sono stati 296 e nove i morti. I tamponi analizzati sono stati 3.977 e i test antigenici 2.852. Il tasso di positività sul totale è del 4,3 per cento (ieri 2,7) e del 7,4 per cento sui soli molecolari (ieri 4,87).

LAZIO

Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654 casi positivi (+223), 22 decessi (-6) e 1.333 guariti. Lo rende noto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “Aumentano i casi – commenta – i ricoveri e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700”.

MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.315 tamponi: 4.676 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1827 nello screening con percorso Antigenico) e 2.639 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 881 (219 in provincia di Macerata, 358 in provincia di Ancona, 137 in provincia di Pesaro-Urbino, 69 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori regione).

ABRUZZO

In Abruzzo, rispetto a ieri, si registrano 372 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 96 anni) (il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 74, di cui 26 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1835 (di età compresa tra 63 e 96 anni, 5 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 43255 dimessi/guariti (+451 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Resta stabile il tasso di incidenza dei positivi in Campania (oggi all’11,72 contro l’11,48 di ieri) anche se in termini assoluti il numero dei nuovi positivi, 3.034, e quello dei sintomatici, 612, toccano l’ennesimo picco. Secondo i dati dell’Unità di Crisi sono 25.867 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, 26 le persone decedute e 1.814 i guariti. In merito all’occupazione dei posti letto, resta quasi invariata la situazione nelle terapie intensive, oggi 143 posti occupati e ieri 144, mentre aumentano i posti letto occupati nella degenza: oggi sono 1471 e ieri erano 1.444.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata – che dallo scorso primo marzo è zona rossa – ieri sono stati analizzati 1.492 tamponi molecolari: 118 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 114 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 368. Sono 121 (sette meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 16 (due più di ieri) in terapia intensiva, sei al San Carlo di Potenza e dieci al Madonna delle Grazie di Matera. Con 70 guarigioni registrate ieri e altre sette che non erano state ancora conteggiate, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.618 (3.497 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 12.482. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 253.950 tamponi molecolari, 234.647 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 155.084 persone.

PUGLIA

Su 12.262 test sono stati registrati oggi in Puglia 1.571 casi positivi (con un tasso di positività del 12,8%) e 27 decessi. I nuovi casi positivi sono stati registrati: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. I 27 decessi sono stati registrati: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test. 118.125 sono i pazienti guariti.

36.595 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Sono 65 i nuovi casi registrati in Sardegna, 2 i decessi, 2.497 i tamponi in più eseguiti: il tasso di positività è oggi del 2,6%. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati, oggi 171 (-14), mentre sono 25 (+1) i ricoveri in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.484, 288 quelle in più guarite. Dei 42.024 casi positivi complessivamente accertati, 10.204 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.689 (+3) nel Sud Sardegna, 3.509 (+3) a Oristano, 8.281 (+11) a Nuoro, 13.341 (+34) a Sassari.





