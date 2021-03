Coronavirus, il bollettino di oggi 12 marzo: 26.824 nuovi casi e 380 vittime

Pubblicità

Sono 26.824 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia (ieri erano stati 25.673), con 380 morti (nelle 24 ore precedenti erano stati 373).

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo decesso e 28 nuovi contagi in Valle d’Aosta che portano i pazienti positivi da inizio epidemia a 8240. Sono i dati rilevati dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 247, + 17 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva , e 233 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7576, + 11 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 82.395 +

305 di cui 5619 processati con test antigienico.

PIEMONTE

Sfiora il tetto di 3.000 il numero dei nuovo contagi accertati oggi in Piemonte, mentre prosegue l’incremento dei ricoverati: + 4 in terapia intensiva (in totale 247), +79 negli altri reparti (2.684). Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta oggi 2.929 casi positivi, con un tasso del 9,9% rispetto ai 29.675 tamponi diagnostici processati (17.462 antigenici); la quota di asintomatici scende al 31,2%. I decessi sono 28, in calo rispetto agli ultimi giorni; 24.708 le persone in isolamento domiciliare, in aumento, + 1.26, anche i guariti.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 147 i nuovi casi emersi nella giornata di ieri su 10.691 tamponi processati. Torna a preoccupare il dato legato ai decessi, 6 nella giornata di ieri per un dato complessivo di 1.077 dall’11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano riconducibile al coronavirus. Le nuove positività sono, 88 su 1.060 tamponi molecolari esaminati e 59 su 9.631 test antigenici effettuati. Su 200.526 persone sottoposte a tampone molecolare, 44.368 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 23.386 su un numero complessivo di test effettuati di 949.249. Resta forte la pressione sugli ospedali: 166 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti, 41 quelli in terapia intensiva e 142 quelli che si trovano in strutture private convenzionate.

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 1.932 nuovi positivi, con un totale di 46.146 tamponi effettuati. L’incidenza è quindi del 4,19%. I soggetti attualmente ricoverati sono 1.538, di cui 1.369 in area non critica e 169 in terapia intensiva. “I pazienti non Covid in terapia intensiva sono 297, e quindi il totale dei letti di terapia intensiva occupati è 466”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

EMILIA – ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 293.400 casi di positività, 3.477 in più rispetto a ieri, su un totale di 47.160

tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 7,4%. Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi: 3 a Piacenza (una donna di 84 anni e due uomini di 76 e 84 anni); 8 nella provincia di Modena (cinque donne – rispettivamente di 80, 83, 87, 94 e 103 anni – e tre uomini, di 50, 80 e 89 anni); 13 nella provincia di Bologna (quattro donne di 76, 79, 87 e 93 anni, e nove uomini di 60, 69, 73, 82, 84, 85, 87, 94 e 96 anni); 2 nella provincia di Ferrara (entrambi uomini, di 56 e 65 anni); 2 nella provincia di Ravenna (una donna di 74 e un uomo di 83 anni); 7 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 77 anni e sei uomini di 67, 75, due di 78, 81 e 82 anni).

TOSCANA

Sono 1.304 i positivi in più rispetto a ieri (1.277 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 170.351 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.304 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 142.255 (83,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.615 tamponi molecolari e 9.111 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 11.966 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.194, +1,3% rispetto a ieri. . Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.510 (22 in più rispetto a ieri, più 1,5%), 218 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 4,8%). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 11 uomini e 14 donne con un’età media di 80,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 5 a Prato, 6 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana.



UMBRIA

Ancora un calo nei ricoveri in Umbria nelle ultime 24 ore e del numero dei positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 12 marzo, le persone in ospedale sono 482 (cinque in meno di ieri), 79 delle quali (una in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati sono 219 (meno 23 per cento rispetto a ieri), i guariti 448 e i morti sette. Gli attualmente positivi scendono così da 6.597 a 6.361. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.816 tamponi molecolari e 2.714 test antigenici, con un tasso di positività complessivo del 3,3 per cento (ieri 4,5) e del 5,7 sui soli molecolari (ieri 7,5).

LAZIO

MARCHE

Sono 874 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.866 tamponi: 3.573 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.156 nello screening con percorso Antigenico) e 2.293 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,5%)”.

ABRUZZO

Sono complessivamente 59.446 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 515 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 123, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 41 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1883 (di età compresa tra 63 e 99 anni, 4 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

CAMPANIA

Sono 2.644, di cui 335 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.066 tamponi di cui 3.610 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 1.607 sono asintomatici, 702 i sintomatici. I guariti sono 1.410, le vittime sono 29 (20 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 149 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.502 i posti di degenza (3.160 il totale di quelli disponibili).

MOLISE

BASILICATA

Sono 144 i nuovi casi positivi di cui 140 riguardanti residenti, su un totale di 1.578 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. E’ deceduta una persona di Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 122, di cui 18 a Potenza, 17 a Maratea, 15 a Matera. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Potenza (20) e Matera (15).

PUGLIA

Su 11.604 test registrati oggi in Puglia sono stati rilevati 1.774 casi positivi, con una incidenza del 15,28% sui test fatti, mentre le vittime sono state 32. Anche oggi le province più colpite sono quelle di Bari, con 714 casi, e di Taranto, con 352 casi. In provincia di Foggia i nuovi positivi sono stati 28, 220 in provincia di Lecce, 119 nella provincia BAT, 75 in provincia di Brindisi, 3 casi di residenti fuori regione e 10 casi di provincia di residenza non nota. Dei 32 decessi registrati, 12 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 1.672.408 test, 120.773 sono i pazienti guariti e 37.306 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 162.316.

CALABRIA

Sempre alta in Calabria la curva del contagio: sono 305 i nuovi casi positivi in più rispetto al giorno prima e 5 le vittime. Ad oggi sono stati sottoposti a test 578.898 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 614.209. In totale le persone risultate positive al coronavirus sono 40.610, quelle negative 538.288. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 74, Catanzaro 42, Crotone 59, Vibo Valentia 35, Reggio Calabria 95. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza 2.891; Catanzaro 1.776; Crotone 403; Vibo Valentia 545; Reggio Calabria 1.555; altra Regione o Stato estero 50.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 106 i nuovi casi registrati in Sardegna, dove sono morte altre tre persone: il numero complessivo delle vittime nell’ultimo anno sale a 1.192, mentre quello totale dei casi accertati arriva a 42.258. Il tasso di positività è del 2,4%, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. In totale sono stati eseguiti 839.588 tamponi, per un incremento complessivo di 4.297 test rispetto al dato precedente. Sono 177 i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3), mentre sono 22 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.561. I guariti sono in tutto 28.121 (+108), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’isola sono 185.





