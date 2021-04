Coronavirus, il bollettino di oggi 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti

Pubblicità

Sono 16.168 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, mentre i morti sono stati 469. Ieri erano stati 13.447. Le vittime ieri erano state 476.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta, a fronte di 149 tamponi effettuati, sono stati scoperti sessanta nuovi casi di contagio. Si sono registrate inoltre 38 guarigioni.

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.439 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 114 dopo test antigenico), pari al 6,5% dei 21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli asintomatici sono 606 (42,1%).I casi sono 182 di screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 115 n ambito scolastico e 1308 tra la popolazione generale.Il totale dei casi positivi diventa quindi 333.736, di cui 26.934 Alessandria, 16.211 Asti, 10.246 Biella, 47.655 Cuneo, 25.831 Novara, 178.599 Torino, 12.512 Vercelli, 11.907 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.411 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.430 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

LIGURIA

Sono 410 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.594 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.866 tamponi antigenici rapidi. Lo comunica il bollettino della Regione Liguria. Gli ospedalizzati sono scesi di 28 unità, i decessi sono 14.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Un decesso in Trentino. Scendono ancora i pazienti ricoverati che attualmente sono 172, di cui 37 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati infatti solo 6 nuovi ricoveri a fronte di 17 dimissioni. Il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica inoltre che i nuovi contagi rilevati da circa 2.500 tamponi sono 133. Nel dettaglio sono 80 i nuovi casi positivi al molecolare e 53 all’antigenico. Ieri i molecolari analizzati sono stati 1.534 e hanno confermato la positività di 39 soggetti che sono stati trovati positivi nei giorni scorsi tramite test rapidi. Sono invece 916 i test rapidi notificati ieri all’Azienda sanitaria.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 92 i nuovi casi di Covid-19 su 10.189 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri è stato registrato un decesso collegato alla pandemia di coronavirus che in provincia di Bolzano ha causato la morte di 1.153 persone. Le nuove positività sono 53 su 988 tamponi molecolari esaminati e 39 su 9.201 test antigenici effettuati. Su 207.863 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.360 sono risultate positive. Le persone che hanno avuto un test antigenico positivo al coronavirus sono 25.030. Restano stabili i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 74, mentre calano le terapie intensive che sono 16 (4 in meno rispetto a ieri). I pazienti covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 52, 22 quelli in isolamento nelle due strutture appositamente allestite per l’emergenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.274 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,79%. Sono inoltre 871 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (5,86%). I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungono due morti avvenute il primo e il 7 aprile; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 72, così come quelli negli altri reparti (471). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.546, con la seguente suddivisione territoriale: 748 a Trieste, 1.891 a Udine, 647 a Pordenone e 260 a Gorizia. I totalmente guariti sono 83.437, i clinicamente guariti 4.779,

mentre le persone in isolamento scendono a 9.783.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 1.081 nuovi casi, con un’incidenza del 2,67% sui 40.474 tamponi effettuati. I soggetti attualmente positivi sono 29.442, i ricoverati sono 2013, 63 in meno rispetto a ieri, di cui 1.736 In area non critica e 277 in terapia intensiva. “Siamo scesi sotto la punta massima di marzo, il trend a livello regionale è buono”, commenta il presidente della Regione Luca Zaia.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 859 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, su 27.447 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoverati in atto negli ultimi giorni: i pazienti in terapia intensiva sono 317 (-14), 2.590 quelli negli altri reparti Covid (-64). Si registrano altri 30 morti. I nuovi contagiati, 373 asintomatici, hanno un’età media di 41,3 anni. La situazione dei casi nelle province vede in testa Ravenna con 131 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (119) e Bologna (104 più 27 dell’Imolese). I guariti sono 660 in più, i casi attivi sono 65.117 (+169), di cui il 95,5% in isolamento a casa. Tra i nuovi decessi, anche una 57enne del Piacentino, una 56enne del Modenese. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.184.576 dosi di vaccino; 355.820 sono seconde dosi.

TOSCANA

In Toscana 1.168 nuovi casi su 15.837 tamponi molecolari e 9.818 test antigenici rapidi, 32 morti e 1.473 guariti. È quanto riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla regione alla Protezione civile nazionale. Oggi viene registrata una lieve oscillazione verso l’alto del tasso dei positivi che si attesta al 4,6% in rapporto al totale dei tamponi e al 14% in relazione alle nuove diagnosi. Sostanzialmente stazionaria, invece, risulta la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree covid sono 1.946 (Uno in meno rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (uno in meno).

UMBRIA

LAZIO

“Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (+4.600) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 39 mila test, si registrano 1.230 casi positivi (+66), 49 i decessi (+13) e +2.121 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500”. Lo dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 415 nuovi casi di Covid-19, il 15,4% rispetto ai 2.691 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è tornato a crescere: il giorno precedente era stato dell’11%, con 222 nuovi casi su 2.022 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 93.330. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 97 in provincia di Macerata, 128 in provincia di Ancona, 81 in quella di Pesaro-Urbino, 29 nel Fermano, 66 nel Piceno e 14 fuori regione. Questi casi comprendono 69 soggetti sintomatici, 118 contatti in ambiente domestico, 134 contatti stretti con positivi, 14 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialità, 4 contatti con coinvolgimento di studenti e 2 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 73 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 5.375 tamponi complessivamente processati ieri, 708 erano antigenici e hanno rilevato 39 casi positivi (5,5 %) da sottoporre al tampone molecolare.

ABRUZZO

Sono complessivamente 68.527 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 264 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). Il totale dei casi positivi risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Teramo e 7 in provincia di Chieti. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

PUGLIA

Sale ancora la curva dei contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia rispetto ai dati di ieri a fronte di un numero di test solo leggermente più alto. Si registra un calo dei decessi. Per fortuna i ricoveri sono in discesa, seppur lieve. Aumentano in modo costante i guariti e gli attuali positivi.

CALABRIA

Sono 540 in più di ieri i nuovi casi di covid19 e 6 i decessi registrati oggi nel bollettino della regione Calabria. Le positività sono divise fra Cosenza 245, Catanzaro 93, Crotone 61, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 133. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 53.024, quelle negative 613.652. Rimangono attivi 6.711 casi a Cosenza, 2.876 a Catanzaro, 1.871 a Reggio, 1.093 a Crotone e 406 a Vibo Valentia. 67 quelli in isolamento nelle altre regioni. Sono 6 i ultimi ingressi in ospedale, 5 nei reparti ed uno in terapia intensiva.

SICILIA

SARDEGNA

Otto decessi e 502 nuovi contagi, su 5.350 test effettuati, questi i numeri della pandemia in sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza, sono 50.245 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati nell’isola, 1.293 le vittime totali. Finora sono stati eseguiti 1.109.115 tamponi, per un incremento complessivo di 5.350 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 9,3%. Sono invece 350 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10), 57 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.273 e i guariti sono complessivamente 31.272 (+180). Sul territorio, dei 50.245 casi positivi complessivamente accertati, 12.882 (+167)

sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 7.641 (+85) Nel sud Sardegna, 4.359 (+36) a Oristano, 9.955 (+116) a Nuoro, 15.408 (+98) a Sassari.





