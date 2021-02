Coronavirus, il bollettino di oggi 15 febbraio: 7.351 nuovi casi e 258 morti

Pubblicità

Sono 7.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221. Scendono sotto i 400 mila i malati di Covid-19 – gli ‘attualmente positivi’ delle tabelle del ministero della Salute -, con un calo odierno di 4.685 unità. Il totale è ora di 398.098.

I positivi al coronavirus non calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso.

I test effettuati sono stati 179.278 (molecolari e antigenici), ieri erano stati 205.642, quindi oltre 26 mila in più. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore).

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nove nuovi casi positivi al Covid-19 su 24 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime sale a 413). È quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Regione Valle d’Aosta in base ai dati dell’Usl. Gli attuali contagiati salgono a 138, uno in più di ieri. I guariti sono otto. I ricoverati sono 10, di cui due nel reparto di terapia intensiva.

PIEMONTE

Sono 438 i nuovi casi di persone risultate positive in Piemonte (di cui 53 dopo test antigenico), pari al 4,3% dei 10.263 tamponi eseguiti, di cui 6.309 antigenici. Dei 438 nuovi casi, gli asintomatici sono 201 (45,9 %). I casi sono cosi’ ripartiti: 85 screening, 251 contatti di caso, 102 con indagine in corso; per ambito: 14 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 44 scolastico, 380 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 237.872: 21.118 ad Alessandria, 12.348 Asti, 8.140 Biella, 32.342 Cuneo, 18.591 Novara, 124.925 Torino, 8.767 Vercelli, 8.600 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.182 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte, di cui uno oggi.

LIGURIA

La pandemia covid in Liguria ha provocato altre 7 vittime (tra i 72 e i 93 anni), con 194 nuovi contagi, dopo 2.312 test molecolari e 1.306 test antigenici rapidi, con un’incidenza dunque del 5,36% sul totale dei test eseguiti. Gli ospedalizzati restano sostanzialmente stabili e sono 655 (+2), con 61 malati in terapia intensiva (-1). Il totale dei casi positivi si riduce di 76 unità a 5.774. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.569 in tutta la regione (erano 5.836 ieri). Rispetto ai nuovi contagi, è ancora su Genova il maggior numero (117, 112 nell Asl 3 genovese e e 5 nell’Asl del Tigullio), seguita da Savona (34), Imperia (27), e Spezia (13). Le vaccinazioni eseguite ad oggi alle 16 hanno raggiunto le 87.529 dosi somministrate (76% di quanto consegnato). A ieri 38.827 persone hanno già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Altri tre decessi sono stati provocati dal Covid-19 in Alto Adige. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è ora di 946. L’Azienda sanitaria provinciale segnala, inoltre, 144 nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di 1.542 tamponi pcr, di cui 404 nuovi test. Altre 68 nuove infezioni sono state accertate sulla base di 625 test antigenici rapidi.

In totale, le persone testate positive in Alto Adige sono 60.384: 40.240 accertate con tamponi pcr e 20.144 con test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 44 nelle terapie intensive (di cui 39 classificati Icu-Covid, inoltre 1 paziente ricoverato all’estero); 254 nei normali reparti ospedalieri; 163 nelle strutture private convenzionate e 23 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 15.797, in calo di quasi mille unità rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Scende il numero di contagi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia, ma diminuiscono anche i tamponi eseguiti. Su 762 molecolari sono stati rilevati 26 casi, su 310 testi rapidi antigenici ne sono emersi 14. I decessi sono 12, i ricoveri nelle terapie intensive 63, quelli in altri reparti 412. In isolamento si trovano 9.284 persone. A comunicare i dati il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. I decessi in regione complessivamente ammontano a 2.705: 607 a Trieste, 1.351 a Udine, 573 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.918, i clinicamente guariti 1.806, le positività finora sono 72.188: 14.198 a Trieste, 32.300 a Udine, 16.254 a Pordenone, 8.580 a Gorizia e 856 da fuori regione.

VENETO

Dati dei nuovi contagi Covid ai minimi in Veneto oggi, con soli 241 casi di positività nelle ultime 24 ore, e 11 decessi. Numeri che potrebbero scontare un ritardo nelle elaborazioni, come accaduto spesso nei fine settimana. Il totale degli infetti, dall’inizio dell’epidemia, sale a 321.716, quello delle vittime a 9.509. Si attenua il trend di discesa nei reparti ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 1.433 pazienti Covid (-5), nelle terapie intensive 148 (-3). I soggetti attualmente positivi al virus sono 24.810 (-4).

EMILIA – ROMAGNA

I nuovi casi in Emilia-Romagna sono 1.391, i morti 21. Dall’inizio dell’epidemia, in regione si sono registrati 237.123 casi di positività. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 12.058 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,5%, non indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, oltre che gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Inoltre, da oggi lunedì 15 febbraio, i cittadini emiliano-romagnoli di 85 anni e oltre (dunque, i nati nel 1936 o negli anni precedenti) possono prendere appuntamento per la vaccinazione, con le prime che saranno effettuate già da domani, martedì 16. Dal 1^ marzo sarà la volta dei nati tra il 1937 e il 1941, quindi di coloro che hanno dagli 80 agli 84 anni.

TOSCANA

In Toscana ci sono stati 428 nuovi casi, su 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test antigenici rapidi, 18 decessi e 239 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero dell’emergenza trasmesso dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Il tasso dei positivi si attesta al 5,6% rispetto al numero totale di tamponi eseguiti e al 9,6% fra i nuovi casi testati. A livello ospedaliero cresce la pressione: i ricoverati nelle aree covid salgono complessivamente a 845 (+22 rispetto a ieri), di cui 132 in terapia intensiva (+2 in un giorno). Dall’inizio dell’emergenza sono 143.803 I contagi accertati, 127.018 Le guarigioni e 4.449 I decessi. Secondo quanto riscontrato dalle aziende sanitarie, in fase di monitoraggio, anche oggi vengono segnalati in incremento i dati delle quarantene: nel dettaglio sono 11.491 I malati con sintomi lievi posti in isolamento domiciliare (+149) e 27.288 Le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (+782 rispetto a ieri). Prosegue la campagna vaccinale: sono 8.933 Le dosi somministrate nell’ultima giornata per un totale di 194.376 Inoculazioni.

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Rilevati 128 nuovi contagi nelle Marche. Il servizio Sanità della regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.120 tamponi: 601 nel percorso nuove diagnosi (495 tamponi molecolari e 106 nello screening con percorso antigenico) e 519 nel percorso guariti. Dei 128 casi odierni 23 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 12.761, 90 ad Ancona (18.410), cinque a Pesaro Urbino (13.919), due a Fermo (6.906), due ad Acoli Piceno (6.678) e sei fuori regione (2.262). I nuovi casi comprendono 21 soggetti sintomatici, 16 contatti in setting domestico, 65 contatti stretti di casi positivi, sei contatti in setting lavorativo e cinque contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione mentre per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 106 test effettuati nel percorso screening antigenico sono stati riscontrati 15 casi positivi (con un rapporto positivi/testati del 14,1%) mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 25,8%. Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi invece è pari al 21,3%. Le persone contagiate nelle Marche sono 60.936 con 458.293 test effettuati compresi quelli antigenici.

ABRUZZO

Sono 533 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 24.371 test eseguiti (3.367 tamponi molecolari e 21.004 test antigenici). Il totale dei contagi, da inizio emergenza, sale quindi a 48.299 (Il totale risulta inferiore di 5 unità in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altre regioni). I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 4 mesi e 97 anni e contano ben 125 ragazzi sotto i 19 anni: 11 in provincia dell’Aquila, 67 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 12.728 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+45 rispetto a ieri), 11.571 in provincia di Chieti (+119), 11.571 In provincia di Pescara (+308), 11854 in provincia di Teramo (+57), 402 fuori Regione (+4) e 173 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Sono 12 i decessi di oggi di età compresa tra 73 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara), con il totale che sale a 1.575 unità.

CAMPANIA

Sono 966 (51 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 871 asintomatici e 44 sintomatici, su 9.509 tamponi (795 antigenici). Il dato è dell’Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi a 243.882 (3.116 antigenici), su un totale tamponi pari a 2.679.393 (64.083 antigenici). I deceduti sono 16, 7 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma registrati ieri, e portano il totale deceduti dall’inizio della pandemia a 4.022. I guariti sono 888, per un totale di 170.804. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 107; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.281.

MOLISE

BASILICATA

PUGLIA

Su soli 2.971 test per l’infezione sono stati registrati oggi in Puglia 345 casi positivi, con un tasso di positività pari all’11,6%. I decessi sono invece 22. I nuovi casi infetti sono così distribuiti: 115 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 53 in provincia di Taranto, 2 casi di residenza non nota, 1 caso di residente fuori regione. I 22 morti sono così registrati: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. 91.416 sono i pazienti guariti. 40.464 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 524.810 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 555.254 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive sono 35.564 (+128 rispetto a ieri), quelle negative 489.246. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Cosenza: casi attivi 2.648 (45 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.568 in isolamento domiciliare); caso chiusi 7.759 (7.485 guariti, 274 deceduti).

SICILIA

SARDEGNA

Solo 56 casi nelle ultime 24 ore in Sardegna dove sono stati effettuati 43.366 test di cui 41.746 tamponi antigenici eseguiti sabato e domenica nella provincia di Nuoro per la campagna di screening ‘Sardi e sicuri’. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività dello 0,1%. Si registrano, però, anche sei decessi per un totale di 1.072 dall’inizio dell’emergenza. I casi di contagio accertati complessivamente sono 40.263. Sono invece 320 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dato invariato), mentre sono 25 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.600. I guariti sono complessivamente 25.023 (+110), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 223. Sul territorio, dei 40.263 casi positivi complessivamente accertati, 9.438 (+24) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.457 (+3) nel Sud Sardegna, 3.422

(+7) a Oristano, 8.016 (+19) a Nuoro, 12.930 (+3) a Sassari.





