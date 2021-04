Coronavirus, il bollettino di oggi 16 aprile: 15.943 nuovi casi e 429 morti

Pubblicità

Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380).

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 30 nuovi casi di positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta a fronte di 132 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è 437) . È quanto riportato nell’ultimo bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 1.046, 44 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 76, di cui 14 in terapia intensiva. I guariti sono 76.

PIEMONTE

Sono 1.200 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive, il 4,5% dei 26.544 tamponi eseguiti. Dei 1.200 nuovi casi, gli asintomatici sono 495 (41,3%). Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, che comunica anche 38 decessi, di cui uno verificatosi oggi, e 2.131 guariti. Prosegue il calo dei ricoverati, che in terapia intensiva sono 292, 19 in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 3.193, 119 in meno rispetto a ieri. Meno di ventimila i piemontesi in isolamento domiciliare (19.887). Dall’inizio dell’emergenza, dunque, i positivi registrati in Piemonte sono 336.200, i morti 10.899 e i guariti 301.929.

covid Covid, Draghi: “Dal 26 aprile torna la zona gialla. Riaprono scuole a attività all’aperto. Ma per non tornare indietro bisogna rispettare le regole” di Laura Mari 16 Aprile 2021

LIGURIA

LOMBARDIA

Secondo quanto riferisce il quotidiano bollettino della Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus continuano a diminuire i ricoverati sia nelle terapie intensive (dove oggi ci sono 11 ricoverati meno di ieri) sia nei reparti ( dove il calo è di 256 pazienti). A fronte di 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i nuovi positivi (5,1 per cento). I decessi registrati sono 87, per un totale di 32.146, mentre i guariti/dimessi sono 2.867.

PROVINCIA DI TRENTO

Sono 63 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino, mentre sono 4 i decessi registrati nello stesso arco temporale. Lo certifica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino quotidiano precisando che i nuovi ricoveri sono solo 6. Tra i nuovi positivi ci sono 10 bambini o ragazzi: 1 ha meno di 2 anni, 4 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Nelle fasce più mature troviamo 8 contagi nuovi tra i 60 ed i 69 anni, 5 tra 70-79 anni e 5 di 80 e più anni. Continua la flessione del numero dei ricoverati in ospedale che scendono a 152, di cui 33 in rianimazione, grazie anche al numero delle dimissioni che doppia anche questa volta i nuovi ricoveri (11 contro 6). In ospedale sono avvenuti tutti e 4 i decessi registrati oggi: si tratta di 3 uomini e di 1 donna, di età compresa fra i 74 e gli 86 anni. Con i 68 di oggi, infine, sale a 40.070 il totale dei guariti da inizio pandemia.

PROVINCIA DI BOLZANO

L’Alto Adige registra una giornata con nessun decesso, appena 84 nuovi casi e ricoveri in calo, ma non in terapia intensiva. Sono risultati positivi 45 su appena 825 tamponi pcr e 39 su 8.412 test antigenici eseguiti ieri. Cala da 140 a 132 il numero dei ricoveri: da 74 a 63 nei normali reparti ospedalieri, mentre salgono quelli in terapia intensiva da 16 a 17 e nelle cliniche private da 50 a 52.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.633 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 4.840 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 100 casi (2,07%).

I decessi registrati sono 14, a cui se ne aggiungono sette pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 così come quelli in altri reparti che risultano essere 416.

VENETO

EMILIA – ROMAGNA

I nuovi positivi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sono stati 1.275, mentre i morti sono stati 42. Il bollettino odierno segnala anche un calo di ricoveri e marca il numero di vaccinazioni a un milione e 241mila dosi somministrate. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 356.159 casi di positività. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 24.710 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%.

TOSCANA

In Toscana sono 214.470 i casi di positività, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 182.110 (84,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.852 tamponi molecolari e 10.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 8.878 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.556, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.835 (84 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un’età media di 80,2 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Sono stati 133 i nuovi casi registrati in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di 200 guariti e altri cinque morti, secondo quanto emerge dai dati sul sito della Regione. Gli attualmente positivi sono ora 3.575, 72 in meno del giorno precedente.

Sono stati analizzati 2.473 tamponi e 3.814 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,1 per cento sul totale (ieri era 1,67) e del 5,3 sui soli molecolari (ieri 4,3). I ricoverati negli ospedali sono ora 292, uno in meno, 34 dei quali, meno uno, nelle terapie intensive.

LAZIO

Ad oggi nel Lazio sono 51.013 i casi positivi, di questi sono 47.772 in isolamento domiciliare. Mentre 3.241 persone sono ricoverate, 382 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 7.240 persone sono decedute e 249.720 guarite. In totale sono stati esaminati 307.973 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

MARCHE

Sono 326 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi: 91 in provincia di Pesaro Urbino, 77 in quella di Ancona, 70 in provincia di Macerata, 47 in quella di Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo e 15 fuori regione). Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.853 tamponi: 2.719 nel percorso nuove diagnosi (di cui 961 nello screening con percorso Antigenico) e 2.134 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%)”.

ABRUZZO

Sono complessivamente 68.948 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 210 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 84 anni. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 3 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 44, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 14 in provincia di Teramo e 6 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 2315 (di età compresa tra 56 e 99 anni, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Teramo e 3 in provincia dell’Aquila). Dei casi odierni, 9 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

CAMPANIA

Sono 1.994 i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.041 tamponi, di cui 5.546 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione, specificando che 1.246 dei nuovi positivi sono asintomatici, 748 quelli con sintomi. I guariti sono 1.520 e le vittime crescono di 31 unità (18 deceduti nelle ultime 48 ore, 13 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 131 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.507 i ricoverati nei reparti (3.160 i posti a disposizione).

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata sono 181 i nuovi casi di positivi (172 sono residenti), su un totale di 1.763 tamponi molecolari, e non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 63. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.395 (+109), di cui 5.209 in isolamento domiciliare. Sono 15.428 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 478 quelle decedute.

PUGLIA

Oggi in Puglia, su 13.399 test, sono stati registrati 1.537 casi positivi: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 50 decessi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test, 160.424 sono i pazienti guariti e 51.594 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 672.656 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 719.375 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive sono 54.017 (+433 rispetto a ieri), quelle negative 618.639”.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 348 i nuovi casi in Sardegna, 5 i decessi, 4.357 i test in più eseguiti nelle ultime 24 ore. Risalgono i ricoveri, 359 oggi (+9), anche in terapia intensiva, 57 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.325, quelle in più guarite sono 244. Dei 50.872 casi positivi complessivamente accertati, 13.128 (+156) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.733 (+38) nel Sud Sardegna, 4.383 (+24) a Oristano, 10.066 (+55) a Nuoro, 15.562 (+75) a Sassari.





