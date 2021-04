Coronavirus, il bollettino di oggi 18 aprile: 12,694 nuovi casi e 251 morti

Pubblicità

Pubblicità

Oggi i nuovi contagi sono 15.370 e 310 i decessi. In aumento il tasso di positività che è del 5,51% contro il 4,6% di ieri. Piccolo decremento della pressione sui reparti di terapia intensiva, dove si registrano 163 ingressi nelle ultime 24 ore, cioè 29 in meno del giorno precedente.

È stata superata quota 15 milioni di vaccinazioni. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Figliuolo. Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. L’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. È in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare.

Ad oggi è stato superata la soglia di 15milioni di persone vaccinate. Sono 4.443.309 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Le categorie più vaccinate sono gli over 80 (5.117.878), seguiti dagli operatori sanitari (3.208.637) e dal personale scolastico (1.133.818); consistente la categoria ‘altro’ (4.254.744). Pfizer è il vaccino più utilizzato (11.845.080 dosi distribuite); seguono AstraZeneca-Vaxzevria (4.157.600) e Moderna (1.320.400). Ancora ai box Janssen in attesa della valutazione dell’Ema di martedì prossimo. Complessivamente sono 17.323.080 le dosi distribuite.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Rallenta il contagio da Covid-19 in Valle d’Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 29 nuovi casi di positivi a fronte di 177 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è fermo a 439). E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 952, 67 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 70, di cui 13 in terapia intensiva. I guariti sono 96.

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 28 dopo test antigenico), pari al 6,7% di 11.177 tamponi eseguiti, di cui 4.790 antigenici. Dei 751 nuovi casi, gli asintomatici sono 323 (43%). I casi sono 60 di screening, 498 contatti di caso, 193 con indagine in corso, 5 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 49 in ambito scolastico e 697 tra la popolazione generale.

Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora di 10.927 deceduti risultati positivi al virus, 1.512 Alessandria, 675 Asti, 406 Biella, 1.338 Cuneo, 896 Novara, 5.171 Torino, 485 Vercelli, 353 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 304.923 (+ 555 rispetto a ieri), 24.503 Alessandria, 14.746 Asti,9.269 Biella, 42.995 Cuneo, 23.717 Novara, 162.927 Torino, 11.420 Vercelli, 11.206 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.309 extraregione e 2.201 in fase di definizione.



LIGURIA

Sono 259 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria (1.133.349 da inizio pandemia), emersi dall’analisi di 5.084 test tra molecolari (3.378) e antigenici (1.706) per una incidenza in rialzo rispetto a ieri pari al 5,09%. Cinque i pazienti deceduti (4.072 da inizio pandemia) segnalati tra il 16 e il 17 aprile: avevano un’età tra i 69 e i 90 anni. Lieve incremento delle ospedalizzazioni: sono 662 (+5) rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva. In calo i casi positivi, sono 96 in meno. Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, sono 6.266 (-46). Le persone in sorveglianza attiva sono 6.345. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, a fronte di 527.160 vaccini consegnati sono state somministrate 465.725 dosi, pari all’88%.



LOMBARDIA

A fronte di 25.303 tamponi effettuati, sono 1.782 i nuovi positivi. I decessi registrati sono 64, per un totale di 32.284, mentre i guariti/dimessi sono 3.142. Questo quanto riferisce il quotidiano bollettino della Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus dove si evidenzia inoltre che continuano a diminuire i ricoverati sia nelle terapie intensive 1 ricovero in meno di ieri) sia nei reparti ( dove il calo e’ di 186 pazienti)

PROVINCIA DI TRENTO

Un decesso e 62 nuovi casi in Alto Adige. L’Azienda sanitaria ha analizzato 631 tamponi pcr (51 positivi), a questi vanno aggiunti 11 test antigenici positivi su 3.738 eseguiti. E’ stabile il numero dei ricovero, che ora sono 130: 60 nei normali reparti, 54 nelle cliniche private e 16 in terapia intensiva. Anche in Trentino situazione simile a quella di ieri secondo il bollettino Covid dell’Azienda provinciale di Trento per i servizi sanitari che anche riporta un decesso e 85 nuovi contagi. Il programma delle vaccinazioni intanto prosegue e stamane il totale è arrivato a quota 137.473 somministrazioni (compresi 41.206 richiami), con l’incremento maggiore registrato nella fascia 70-79 anni (31.672 dosi), anche se continua a crescere, seppur di poco, il numero dei vaccinati ultra ottantenni (finora 53.412 dosi).

PROVINCIA DI BOLZANO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,07%. Sono inoltre 3.903 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 52 casi (1,33%). I decessi registrati sono 8, a cui se ne aggiungono cinque pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 57, mentre calano quelli in altri reparti che risultano essere 377.



VENETO

Sono 761 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre si contano 16 ulteriori decessi. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti medici, oggi 1.503 (-17), mentre è stabile l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, 263 (+2). I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.444.

EMILIA – ROMAGNA

È in linea con gli ultimi giorni il bollettino quotidiano della pandemia in Emilia-Romagna. Nuovi contagi di poco sopra i mille, prosegue il calo dei ricoveri e ci sono stati altri 21 morti. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, si sono registrati 358.329 casi di positività, 1.104 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.226 tamponi molecolari, per un totale di 4.234.378. A questi si aggiungono anche 7.146 tamponi rapidi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297 (-2 rispetto a ieri), 2.226 quelli negli altri reparti Covid (-63).

TOSCANA

I nuovi casi di positivi registrati nelle 24 ore in Toscana sono in calo rispetto a ieri, 958 ma su 20.407 test effettuati, di cui 14.362 tamponi molecolari e 6.045 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,69% (14,5% sulle prime diagnosi). Ieri il bollettino segnalava 1.150 nuovi positivi su 26.865 esami totali, numero di test nettamente superiore a quelli del giorno dopo, e tasso percentuale del 5,01%. Ventotto i decessi.

UMBRIA

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 255, 15 in meno rispetto a ieri. Lo riporta il sito della Regione. Sono invece 34, uno in più, i pazienti in terapia intensiva. Registrati nell’ultimo giorno 113 nuovi positivi, 149 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.422, 39 meno di ieri. Sono stati analizzati 2.219 tamponi e 3.934 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,8 per cento sul totale (ieri 1,37) e del 5 per cento (ieri 3,7) sui soli molecolari.



LAZIO

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127 casi positivi (-251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500.



MARCHE

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 277 positivi tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che “sono stati testati 3.491 tamponi: 1.777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1.714 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,6%)”. Sui 416 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 43 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%”.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo sono 258 i nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 94 anni; 64 a L’Aquila, 59 a Chieti, 8 a Pescara, 117 Te, 10 residenti fuori regione o con residenza in accertamento) a seguito di 4.223 tamponi molecolari e 2053 test antigenici effettuati. Quattro i deceduti, 56.951 il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza (+25), 10.100 invece gli attualmente positivi (+229), 506 ricoverati in area medica (-9), 56 ricoverati in terapia intensiva (+2), 9538 in isolamento domiciliare (+236).



CAMPANIA

Sono 1.700 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.



MOLISE

BASILICATA

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove si segnalano altri 147 nuovi casi a fronte di 1.357 tamponi molecolari processati. Registrate anche 82 guarigioni. I lucani attualmente positivi sono 5.558, di cui 5.375 in isolamento domiciliare. Sono 15.623 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Stabile il numero delle persone al momento ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: 183, di cui 13 in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia, su 10.201 test per l’infezione da Covid, sono stati rilevati 1.278 casi positivi (per un tasso del 12,5%, ieri era dell’11,8%). Inoltre si registrano 17 decessi (ieri erano stati 11). I nuovi casi sono 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia BAT, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. I 17 decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.084.461 test; 163.355 sono i pazienti guariti; e 51.438 i casi attualmente positivi.



CALABRIA

Sono 500 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.705 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 679.431 soggetti per un totale di 727.064 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 54.989, quelle negative 624.442. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 938 (+6 rispetto a ieri), i ricoveri sono 505 (+2 rispetto a ieri), dei quali 50 in terapia intensiva, i guariti sono 39.983 (+118 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 242, Catanzaro 50, Crotone 42, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 159. Gli attualmente positivi sono 14.068.

.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 51.543 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 351 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.125.925 tamponi, per un incremento complessivo di 3.777 test rispetto al dato precedente.

Si registrano due nuovi decessi (1.315 in tutto). Sono invece 366 (+2) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 58 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.642 e i guariti sono complessivamente 32.159 (+131) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 3.

Sul territorio, dei 51.543 casi positivi complessivamente accertati, 13.352 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.798 (+56) nel Sud Sardegna, 4.479 (+68) a Oristano, 10.188 (+36) a Nuoro, 15.726 (+101) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest