Coronavirus, il bollettino di oggi 19 febbraio: 15,479 nuovi casi e 353 morti

Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 297mila. Ieri i positivi erano stati 13.762. Le vittime sono invece 353, ieri erano state 347.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati rilevati otto nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 174 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati nuovi decessi. È quanto riportato nel bollettino di aggiornamento emesso dalla Regione Valle d’Aosta in base ai dati diffusi dall’Usl. I casi positivi attuali sono 133 (tre in meno di ieri), mentre i guariti sono 11. I ricoverati all’ospedale Parini di Aosta sono nove, di cui 2 in terapia intensiva.

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA



PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Torna a salire il numero dei decessi covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 9 morti che fanno salire il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 970. Sono invece 524 i nuovi casi (320 tramite pcr e 204 tramite antigenici) su 3174 tamponi pcr e 7072 tamponi antigenici effettuati. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 254 pazienti, nelle cliniche private 163 e in terapia intensiva 41. Altri 4 pazienti sono ricoverati ad Innsbruck. Scende invece il numero delle persone in quarantena che ora sono 13916.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 2.436 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 82 casi (3,37%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiungono due decessi relativi al mese di gennaio e due avvenuti tra il 9 e 10 febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 così come si riducono quelli in altri reparti (349). I decessi omplessivamente ammontano a 2.748, con la seguente suddivisione territoriale: 620 a Trieste, 1.368 a Udine, 583 a Pordenone e 177 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.381 e i clinicamente guariti 1.863, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.956. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 73.353 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.354 a Trieste, 32.991 a Udine, 16.443 a Pordenone, 8.701 a Gorizia e 864 da fuori regione.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in veneto sono stati individuati 657 nuovi positivi, su 27.341 tamponi. L’incidenza è quindi del 2,4%. I soggetti attualmente positivi sono 21.487, mentre i ricoverati in ospedale sono 1.374, di cui 1.241 in area non critica e 133 in terapia intensiva. I decessi registrati sono 32. Questi i dati diffusi oggi dal presidente della regione Luca Zaia.

EMILIA – ROMAGNA

TOSCANA

Con 924 i positivi in più rispetto a ieri sono 146.900 i casi di positività in Toscana da inizio pandemia. I nuovi casi, età media 43 anni circa, sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Purtroppo si registrano anche 19 nuovi decessi – 11 uomini e 8 donne con un’età media di 84,5 anni – che portano sopra i 4.500 il dato complessivo a oggi: per la precisione sono 4.516 i pazienti morti da inizio epidemia. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 129.174 (87,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 13.210, +3,2% rispetto a ieri. Eseguiti 13.537 tamponi molecolari e 8.688 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo, in leggero calo rispetto a ieri quando era al 4,55. Sono invece 11.079 le persone testate oggi per la prima volta (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,3% è risultato positivo. Crescono ancora invece i ricoveri: oggi sono complessivamente 872, 11 in più rispetto a ieri (più 1,3%), di cui 149 in terapia intensiva, 5 in più (più 3,5%).

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Sono 488 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. La provincia di Ancona resta la più colpita con 234 casi, seguita da Pesaro Urbino con 103, Macerata con 70, Fermo con 28, Ascoli Piceno con 27, oltre a 26 di fuori regione. Sono 5.145 i tamponi testati complessivamente, fa sapere il Servizio Sanità della Regione: “3.127 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.082 nello screening con percorso Antigenico) e 2.018 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,6%)”. I 488 positivi comprendono soggetti sintomatici (52), contatti in setting domestico (92), contatti stretti di casi positivi (204), contatti in setting lavorativo (21), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14), screening percorso sanitario (4) casi rilevati). Per altri 100 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.082 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 108 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%”.

ABRUZZO

Sono 494 i casi di registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 7.209 test eseguiti (4.844 tamponi molecolari e 2.365 test antigenici). I casi di oggi si riferiscono a persone di età compresa tra i 3 mesi e i 100 anni, inclusi 94 giovani sotto i 19 anni (7 in provincia dell’Aquila, 47 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 21 in provincia di Teramo), e portano il totale, da inizio emergenza, a 50.204. Del totale dei casi positivi, 12.880 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+46 rispetto a ieri), 12.118 In provincia di Chieti (+96), 12.524 in provincia di Pescara (+271), 12.095 in provincia di Teramo (+74), 413 fuori regione (+2) e 174 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. I decessi di oggi sono 9, con 5 di questi in realtà avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle Asl. Nel bilancio entrano persone di età compresa tra i 74 e gli 86 anni (2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara), con il totale dei decessi che sale a 1.608.

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Sono 142 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 136 riguardanti residenti, su un totale di 1.642 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino in cui è riportato pure il decesso di tre persone residenti a Avigliano, Miglionico e Tolve. I lucani guariti sono 69. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.317 (+64), di cui 3.236 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.610 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 350 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 81.

PUGLIA

Ci sono state 27 vittime nelle ultime 24 ore in Puglia e su 9.141 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus registrati, sono stati rilevati 874 casi positivi, con una incidenza del 9,5% (ieri era dell’8,5%). Dei nuovi casi, 359 sono stati registrati in provincia di Bari, 173 in provincia di Taranto, 123 in provincia di Foggia, 80 nella provincia BAT, 79 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Brindisi, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. Delle vittime 14 vivevano in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 1.478.023 test. I pazienti guariti hanno superato quota 100mila, e sono 101.730,

mentre continua a scendere il numero dei positivi che ora sono 33.330. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 138.796.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA





