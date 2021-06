Coronavirus, il bollettino di oggi 20 giugno: in Italia 881 nuovi casi e 17 morti

Pubblicità

Pubblicità

In Italia 881 nuovi casi e 17 morti. Ieri i nuovi contagi sono stati 1.197, 28 i deceduti

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 8 i nuovi casi di Covid-19 su 408 tamponi molecolari esaminati nella giornata di ieri. Nel frattempo oggi si registra il primo ‘doppio zero’ dall’estate scorsa: non sono state registrate positività al test antigenico (su 1.339 effettuati) e non si registrano decessi causati dal coronavirus. Il numero complessivo delle vittime da una settimana è di 1.180. Su 221.690 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.628 sono risultate positive mentre 26.199 quelle con un tampone antigenico positivo. I guariti totali sono 73.372. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6 e 3 quelli in terapia intensiva.

PIEMONTE

VENETO

Numeri Covid tra i più bassi dall’inizio dell’epidemia in Veneto. Nelle ultime 24 ore si registrano 24 nuovi casi di positività al virus e un solo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale così a 425.009 , quello delle vittime a 11.603 .Leggero rialzo invece dati ospedalieri; rispetto a ieri i ricoveri risalgono a 338 ricoveri (+2); i posti letto occupati dai malati Covid sono 297 (+3) nelle normali aree mediche e 41 (-1) in terapia intensiva.

Vaccini, la circolare del ministero: per under 60 ok al richiamo con Astrazeneca per chi rifiuta il mix 19 Giugno 2021

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.985 tamponi molecolari sono stati rilevati 7 nuovi contagi, di cui due di importazione, e nessuno su 1.603 test rapidi antigenici. Non si registrano inoltre decessi, mentre risultano 6 ricoverati e uno in terapia intensiva.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 73 i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 13.087 tamponi fra molecolari e antigenici. C’è anche un morto, un uomo di 72 anni, in provincia di Modena. Dei nuovi positivi, 27 sono asintomatici, individuati grazie a screening e contact tracing e l’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,9 anni. Il maggior numero di casi è stato rilevato a Parma (24) seguita da Bologna (15) e Rimini (11). I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 5.590: di questi, le persone in isolamento domiciliare sono il 95,3%. Calano ancora i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono infatti 38, uno in meno di ieri, quelli negli altri reparti Covid 223 (-10). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (-1 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (-10).

“Entro un anno la pillola anti Covid”. Dagli Usa tre miliardi per la ricerca di Elena Dusi 19 Giugno 2021

TOSCANA

Sono 55 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (tutti confermati con tampone molecolare), che portano a 243.864 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 55 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 42% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 0% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 233.747 (95,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.354 tamponi molecolari e 6.378 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 3.985 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.270,

-0,5% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 172 (10 in meno rispetto a ieri, meno 5,5%), 38 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 85,2 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Siena. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

LAZIO

“Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-3392) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 68 nuovi casi positivi (-33), i decessi sono 0 (-1), i ricoverati sono 300 (-20). I guariti sono 188, le terapie intensive sono 77. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma città sono a quota 41”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Oggi zero decessi in tutto il Lazio e dato nuovi casi più basso da agosto 2020”, sottolinea. Aggiungendo: “A Rieti zero casi da una settimana”.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 15 nuovi casi di ‘Covid-19’, l’1,5% rispetto ai 969 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente, quando era stato dell’1,4%, con 16 nuovi casi su 1.179 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 103.539. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 1 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 6 in quella di Pesaro-Urbino, 2 nel Fermano e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 3 contatti rilevati in ambiente domestico, 5 contatti stretti con positivi, 1 rilevato in ambiente di lavoro e 1 con provenienza extra-regione; un caso è in fase di approfondimento epidemiologico.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

In Basilicata, nelle ultime 24 ore sono stati processati 606 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 36 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 84 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 33 per persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, nessuna in terapia intensiva.

L’Italia che balla, il pellegrinaggio a San Marino per la prima ‘one night’ covid-free: “Siamo venuti a riprenderci la vita che ci hanno tolto” dal nostro inviato Paolo Berizzi 20 Giugno 2021

PUGLIA

Oggi domenica 20 giugno in Puglia sono stati registrati 45 casi positivi su 3.990 test per l’infezione da Covid-19, con un’incidenza dell’1,1%. I nuovi positivi sono 9 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.615.098 test e sono 8.655 i pazienti guariti; 237.399 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.863.

CALABRIA

Sono 54 in piu’, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.561 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 911.859 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.659. Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 4,68% al 3,46%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.219 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 60.571 (+90 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 100 (-11 rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 6.869 (-13).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 57.118 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 9 nuovi casi (13 ieri) e nessun decesso (1.485 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.354.772 tamponi, con un incremento di 1.333 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,6 per cento. Invariato il numero dei ricoveri ospedalieri: 68 i pazienti in area medica, 5 in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.505, i guariti 44.055 (+28). Sul territorio, dei 57.118 casi positivi complessivamente accertati, 14.951 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.677 (+1) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.960 a Nuoro, 17.351 (+7) a Sassari





Go to Source

Tweet Share Pinterest