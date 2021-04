Coronavirus, il bollettino di oggi 23 aprile: 14.761 nuovi casi e 342 morti

Pubblicità

Pubblicità

Il bollettino del ministero della Salute registra nelle ultime 24 ore 14.761 nuovi casi e 342 morti da coronavirus. Nella giornata di ieri c’erano stati 16.232 nuovi casi e 360 morti.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati rilevati 45 nuovi casi positivi al Covid-19 (a fronte di 163 persone sottoposte a tampone) nelle ultime 24 ore. C’è anche stato un morto (il totale delle vittime sale a 446). È quanto riportato nell’ultimo bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 841, 22 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 58, di cui 12 in terapia intensiva. I guariti sono 66.

PIEMONTE

Sono 1.099 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 70 dopo test antigenico), pari al 4,3% di 25.540 tamponi eseguiti, di cui 15.520 antigenici. Dei 1.099 nuovi casi, gli asintomatici sono 443 (40,3%). I casi sono così ripartiti: 138 screening, 683 contatti di caso, 278 con indagine in corso; per ambito: 14 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 115 scolastico, 970 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 343.080 così suddivisi su base provinciale: 27.673 Alessandria, 16.554 Asti, 10.505 Biella, 49.238 Cuneo, 26.430 Novara, 183.847 Torino, 12.777 Vercelli, 12.151 Verbano-Cusio- Ossola, oltre a 1.431 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2471 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 275 (- 5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.447( -121 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.723 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.239.287 (+ 24.540 rispetto a ieri), di cui 1.463.465 risultati negativi.

Spostamenti tra regioni, niente pass per i pendolari: ecco come funziona per i weekend del 25 aprile e 1 maggio di Alessandra Ziniti 23 Aprile 2021

LIGURIA

LOMBARDIA

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-167). A fronte di 46.840 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi (4,9%). I guariti/dimessi sono 3.545. I tamponi effettuati sono 46.840 (di cui 30.166 molecolari e 16.674 antigenici) per un totale complessivo di 9.171.176.

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 91 i nuovi casi su 9.222 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi collegati al coronavirus. In provincia di Bolzano le vittime complessive dallo scoppio della pandemia sono 1.158. Le nuove positività sono 53 su 863 tamponi molecolari esaminati e 38 su 8.359 test antigenici eseguiti. Su 210.059 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.843 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 25.365. Prosegue il lento calo dei ricoverati negli ospedali: 60 sono i pazienti covid che si trovano nei normali reparti e 13 quelli in terapia intensiva. I pazienti covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 43 mentre restano due quelli in isolamento presso le due strutture appositamente allestite per l’emergenza. Dallo scorso anno sono state poste in quarantena obbligatoria o isolamento 132.029 persone su una popolazione provinciale di circa 530.000.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al Covid 19, pari al 2,13%. Di queste, 109 sono state rilevate da 5.198 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,10%; 15 da 599 test rapidi antigenici realizzati (2,50%). I decessi registrati sono 10. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40 (-3) mentre quelli in altri reparti rimangono 319. Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.645, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.938 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia. I totalmente guariti sono 86.564, i clinicamente guariti 5.209, mentre le persone in isolamento scendono a 8.272. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.049 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.216 a Trieste, 49.799 a Udine, 20.207 a Pordenone, 12.676 a Gorizia e 1.151 da fuori regione.

VENETO

EMILIA – ROMAGNA

Sono 1.104 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di 28.254 tamponi refertati, fra molecolari e antigenici. Prosegue il calo dei ricoveri e si contano 13 nuovi morti. Dei nuovi positivi, 454 sono asintomatici, individuati sulla base delle attività di screening e contact tracing. Continuano a calare i casi attivi, che sono 54.549, il 95,9% dei quali in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sei in meno di ieri (276), mentre quelli negli altri reparti Covid scendono sotto quota duemila e sono 1.948 (-81). Le tredici nuove vittime, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 12.731, sono sette in provincia di Bologna, quattro nel Modenese, uno a Piacenza e uno a Parma. La provincia con il numero più alto di nuovi contagi è Bologna con 232, seguita da Modena (187) e Reggio Emilia (167).

TOSCANA

In Toscana sono 1.003 i nuovi casi di positività al Covid-19 (983 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 220.973 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 191.474 (86,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.880 tamponi molecolari e 12.169 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 9.301 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo.

UMBRIA

Colori delle Regioni. L’Rt scende a 0,81, solo la Sardegna è in rosso di Michele Bocci 23 Aprile 2021

LAZIO

Nel Lazio in nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 1.221 (ieri erano 1.311). E’ quanto si apprende dal bollettino di Salute Lazio. I decessi sono 23, meno 8 rispetto al dato di ieri, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 332, meno 6 rispetto alla giornata di ieri. In calo anche i ricoveri ordinari, -74 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 2.259.

MARCHE

I casi positivi al covid-19 rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore sono 326, lo fa sapere il servizio sanità della regione comunicando che sono stati testati 4.187 tamponi: 2.266 nel percorso nuove diagnosi (1.752 tamponi molecolari e 514 nello screening con percorso antigenico) e 1.921 nel percorso guariti. Dei 326 nuovi contagi 75 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 19.744, 88 ad Ancona (31.682), 79 a Pesaro Urbino (21.033), 26 a Fermo (9.582), 42 ad Ascoli Piceno (10.065) e 16 fuori regione (3.728).

ABRUZZO

Sono complessivamente 70.203 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 158 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2360 (di età compresa tra 82 e 92 anni, di cui 3 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 58607 dimessi/guariti (+337 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9236 (-184 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 984829 tamponi molecolari (+4598 rispetto a ieri) e 394050 test antigenici (+2310 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2,3 per cento. 459 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 45 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 8732 (-176 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 17503 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+66 rispetto a ieri), 17982 in provincia di Chieti (+40), 17691 in provincia di Pescara (+9), 16303 in provincia di Teramo (+40), 538 fuori regione (+1) e 186 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

CAMPANIA

Sono 1.970 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 19.653 tamponi molecolari. Dei 1.970 nuovi positivi, 687 sono sintomatici. Sono 49 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, 27 dei quali sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 6.144. I nuovi guariti sono 1.913, il totale dei guariti è 281.092. In Campania sono 146 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.513 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata sono 192 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (187 sono residenti), su un totale di 1.627 tamponi molecolari, e due sono i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Grottole e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 66. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.863 (+119), di cui 5.691 in isolamento domiciliare. Sono 16.055 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 494 quelle decedute.

PUGLIA

In Puglia oggi sono stati processati 13.345 test per l’infezione da Covid e sono stati registrati 1.692 casi positivi e 64 decessi, stando ai dati resi noti dalla regione. I casi di positività sono così distribuiti: 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia Bat, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Quanto ai decessi, 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test, 171.894 sono i pazienti guariti e 49.197 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 610 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.489 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 695.108 soggetti per un totale di 745.978 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 56.468, quelle negative 634.731. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 975 (+8 rispetto a ieri) e i guariti sono 41.530 (+264 rispetto a ieri), oggi i ricoveri sono 504 (-7 rispetto a ieri), dei quali 43 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 395, Catanzaro 52, Crotone 36, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 116. Gli attualmente positivi sono 14.573.

SICILIA

SARDEGNA

Calano sotto quota 300 i casi di Covid-19 accertati in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 267 nuovi positivi. In totale sono stati eseguiti 1.160.959 tamponi, per un incremento complessivo di 3.635 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è del 7,3% Si registrano sei nuovi decessi (1.343 in tutto). Sono invece 368 (-7) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 52 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.372 e i guariti sono complessivamente 33.767 (+344) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 9. Sul territorio, dei 52.911 casi positivi complessivamente accertati, 13.753 (+100) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.012 (+42) nel Sud Sardegna, 4.601 a Oristano, 10.398 (+52) a Nuoro, 16.147 (+73) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest