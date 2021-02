Coronavirus, il bollettino di oggi 23 febbraio: 13.314 nuovi casi e 356 vittime

Pubblicità

Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, con 356 vittime. Ieri c’erano stati 9.630 nuovi casi e 274 vittime. Nella giornata odierna sono stati 303.850 i tamponi effettuati con il tasso di positività sui nuovi casi che è del 4,4% rispetto al 5,6% di ieri.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.023 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 255 dopo test antigenico), pari al 4.7% dei 21.884 tamponi eseguiti, di cui 13.451 antigenici. Dei 1.023 nuovi casi, gli asintomatici sono 430(42,0% ). In tutto sono stati registrati 244.639 contagi. Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.309. I pazienti guariti sono complessivamente 222.238(+ 816 rispetto a ieri).

LIGURIA

LOMBARDIA

In calo i contagi fra gli anziani: primi effetti dei vaccini nelle Rsa. Il motore dell’epidemia ora sono gli under 18 di Elena Dusi 23 Febbraio 2021

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Ad esattamente un anno dal primo caso covid registrato in Alto Adige, è stata superata la soglia di 1.000 vittime della pandemia nella Provincia autonoma. Nelle ultime 24 ore ci sono infatti stati 7 decessi, ai quali l’Azienda sanitaria ha aggiunto oggi altre sei persone morte tra dicembre e gennaio e che ora sono state aggiunte dopo una revisione dei dati. Il numero complessivo ora è di 1.006. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379 nuovi casi, di cui 119 con tamponi pcr e 260 con quello antigenico. Solo nella giornata di ieri sono stati effettuati 1686 tamponi pcr e ben 15183 antigenici, anche a causa dell’obbligo di test a Merano e in altri comuni del Burgraviato. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 259 pazienti covid, nelle cliniche private 163 e in terapia intensiva 39 (+3 ricoverati in Austria).

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Riprendono a crescere i contagi e anche i ricoveri in Veneto. Dopo il rallentamento di ieri (erano 509 casi) sono 1.062 i nuovi positivi al virus in 24 ore, per un totale di 328.078 infetti dall’inizio dell’epidemia. I decessi da ieri sono stati 21, per un numero complessivo di 9.742 vittime.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato più negativo riguarda però la ripresa dei ricoveri: sono 46 in più i pazienti Covid nei reparti non critici degli ospedali (1.55 in totale); in crescita (+3) anche i malati in terapia intensiva, 139. Un aumento dei ricoveri non si registrava in Veneto dal primo gennaio scorso. “Non sottovaluterei questo dato, perché ci preoccupa – ha detto Luca Zaia -. È il primo giorno di risalita”.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 1.588 i nuovi casi di positività scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 35.010 tamponi, fra antigenici e molecolari. Si contano anche 25 nuove vittime e continuano a salire i ricoverati. Dei nuovi casi circa un terzo, 598, sono asintomatici individuati grazie a screening e contact tracing. Attenzione ancora concentrata sulle province di Bologna (con 580 nuovi casi a cui si aggiungono i 78 del distretto di Imola) e di Modena, con 327 positivi. I casi attivi salgono 36.725, il 94% dei quali in isolamento domiciliare. Crescono però i ricoverati, che sono 196 (due in più di ieri) in terapia intensiva e 2.043 negli altri reparti Covid (+29). Le vittime delle ultime 24 ore sono sei nel Ferrarese quattro nelle province di Reggio Emilia e Modena, tre a Piacenza e Ravenna, due a Rimini, una nelle provincie di Parma, Bologna e Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.393.

TOSCANA

In Toscana sono 824 i positivi in più rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 150.556 i casi di positività. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 824 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.853 (86,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.389 tamponi molecolari e 8.336 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 9.033 le persone testate oggi per la prima volta (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 15.121, +2,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 983 (31 in più rispetto a ieri, più 3,3%), 159 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 2,6%). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un’età media di 83,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 3 a Pistoia, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 1 residente fuori Toscana. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

L’Umbria ha superato i mille morti dall’inizio della pandemia. Secondo quanto riporta il sito della Regione con i dieci dell’ultimo giorno sono infatti 1.003. Registrati altri 262 positivi e 217 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 8.509, 35 più di ieri. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 4.410 tamponi e 2.835 test antigenici. Con un tasso di positività del 3,6 per cento sul totale e del 5,9 sui soli molecolari. I ricoverati in ospedale sono 552, quattro in meno di ieri, 79 dei quali, due in meno, in terapia intensiva.

LAZIO

Sono 34.927 I casi positivi al covid-19 nel lazio. Di questi, 32.848 Sono in isolamento domiciliare, 1.850 Sono ricoverati non in terapia intensiva, 229 sono ricoverati in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri), 5.776 Sono deceduti e 186.854 Sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla sanità e all’integrazione socio sanitaria della regione lazio.

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 581 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 24,9% rispetto ai 2.333 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 117, il 26,8% dei 437 test effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 64.437. I nuovi casi sono stati individuati 122 in provincia di Macerata, 274 in provincia di Ancona, 69 in quella di Pesaro-Urbino, 33 nel Fermano, 57 nel Piceno e 26 fuori regione. Questi casi comprendono 68 soggetti sintomatici, 94 contatti rilevati in ambiente domestico, 216 contatti stretti con positivi, 24 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialità, 3 contatti rilevati in ambito assistenziale, 18 con il coinvolgimento di studenti e 1 rilevato attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 156 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati 2.609 test antigenici e riscontrati 211 casi di positività (8,1%), che saranno sottoposti al tampone molecolare, e 2.374 tamponi nel percorso guariti, che fanno tornare a decrescere il rapporto complessivo positivi/testati, ora all’11,8% rispetto al 22,3% del giorno precedente.



ABRUZZO

Sono complessivamente 51.764 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 322 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 62, di cui 4 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 23 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 24 nuovi casi e sale a 1652 (di età compresa tra 60 e 96 anni, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 20 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 13 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 37289 dimessi/guariti (+447 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Sono 40.812 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 47 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 746.694 tamponi, per un incremento complessivo di 2.458 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività dello 1,9%. Si registrano 7 decessi (1.125 in tutto). Sono invece 247 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-17), mentre sono 24 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.816. I guariti sono complessivamente 26.377 (+125), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 223. Sul territorio, dei 40.812 casi positivi complessivamente accertati, 9.660 (+16) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.539 (+13) nel Sud Sardegna, 3.456 (+2) a Oristano, 8.119 (+5) a Nuoro, 13.038 (+11) a Sassari.

MOLISE

BASILICATA

Sono 120 i nuovi casi accertati in Basilicata a fronte degli ultimi 1.430 tamponi processati, con un tasso di positività appena sopra l’8%. Si registra un altro decesso: a perdere la vita un uomo di 82 anni di Potenza che si trovava ricoverato all’ospedale San Carlo. Ai nuovi contagi di giornata bisogna aggiungere ulteriori 36 positività che riguardano il Materano: si tratta di casi relativi ai giorni precedenti, già comunicati dall’Asm, ma inseriti soltanto oggi in piattaforma. Sono, invece, 48 i guariti di giornata e 84 le persone ricoverate negli ospedali della Basilicata.

PUGLIA

Oggi in Puglia, su 12.067 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 823 casi positivi: 308 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia Bat, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 8 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 32 decessi: 14 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.511.214 test; 105.369 sono i pazienti guariti; 32.442 sono i casi attualmente positivi.



CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 539.962 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 571.766 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 36.820 (+116 rispetto a ieri), quelle negative 503.142”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 668 (+1 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

