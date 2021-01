Coronavirus, il bollettino di oggi, 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti

Pubblicità

In Italia oggi sono stati 10.593 i nuovi casi di coronavirus registrati su 257mila tamponi, mentre le vittime sono 541. Ieri i nuovi casi erano stati 8.561 e 420 le vittime. In discesa il tasso di positività che si attesta al 4,1 dal 5,9% di ieri.

Dopo due giorni di crescita, come spesso avviene nel weekend, tornano a scendere anche i ricoveri: le terapie intensive sono 49 in meno (ieri +21), 2.372 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 69 unità (ieri +115), per un totale di 21.355.

Cresce il bilancio dei medici vittime di Covid

Sale a 302 il numero dei medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Giuseppe Lauriola, odontoiatra, è l’ultima vittima ricordata dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) nell”elenco cadutì aggiornato online.

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo decesso e 2 nuovi casi positivi al Covid in Valle d’Aosta. L’aggiornamento è contenuto nel bollettino sanitario della Regione. In particolare, i casi positivi attuali sono 282, -25 rispetto a ieri, di cui 44 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva, e 234 in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia i casi totali sono /747, i guariti 7064, +27 rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 68828, +317, di cui 546 processati con test antigenico rapido.

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 728 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 172 dopo test antigenico), pari al 3,4% dei 21.364

tamponi eseguiti, di cui 13.420 antigenici. Dei 728 nuovi casi, gli asintomatici sono 370 (50,8%). I casi sono 235 di screening, 339 contatti di caso, 154 con indagine in corso, 66 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 49 in ambito scolastico e 613 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 223.033, di cui 19.973 Alessandria, 11593 Asti, 7689 Biella, 30.786 Cuneo, 17.473

Novara, 116.278 Torino, 8325 Vercelli, 7992 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1141 a residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1783 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 163, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2307 (- 57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.247 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.400.134 (+ 21.364 rispetto a ieri), di cui 1.005.945 risultati negativi.



LIGURIA

Sono 271 i nuovi casi Covid-positivi a fronte di 4.629 tamponi molecolari processati e 2727 test antigenici effettuati. In Asl 3 genovese il maggior numero dei casi (84) seguita da Asl1 Imperiese con 73 casi e Asl2 Savonese con 72 casi. 13 sono i casi rintracciati nell’Asl 4 Tigullio mentre alla Spezia (Asl5) i casi sono 29 Il quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria sulla base dei dati flusso Alisa-Ministero riporta anche 17 decessi di pazienti con età compresa tra i 66 e i 94 anni. Gli ospedalizzati sono 682, in lievissimo calo (-7) rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 65 pazienti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale sulle 65.840 dosi consegnate ne sono state somministrate 48.204, il 73% del totale.

LOMBARDIA

Con 24.040 tamponi effettuati (di cui 11.288 molecolari e 12.752 antigenici) è di 1.230 il numero di nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, una percentuale dell’5,1%. Scende sotto quota 400 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (392, quindici meno di ieri) mentre aumenta di 118 il numero di pazienti negli altri reparti (3.530). Sono 77 i decessi che porta il numero complessivo a 26.789 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, 367 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 169 in città, 188 a Brescia, 102 a Varese 95 a Mantova, 87 a Como, 79 a Pavia, 71 a Monza, 59 a Lecco, 53 a Sondrio, 38 a Lodi, 21 a Bergamo e 12 a Cremona.



PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige, ‘zona rossa’ per il governo italiano e ‘zona rosso scuro’ per l’Unione Europea ma dove di fatto è in vigore la ‘zona gialla’ perché tutto è ancora aperto dai negozi ai bar (fino alle ore 18) e ristoranti (fino alle ore 22 solo con prenotazione), i numeri del contagio giornaliero da Covid-19 restano alti anche se a fronte di un elevato dato di tamponi giornalieri processati. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus registrati sono 559 su 8.051 tamponi esaminati. L’azienda sanitaria scinde le positività, 86 sono emersi da 1.342 tamponi molecolari analizzati e 473 su 6.709 test rapidi antigenici effettuati nella giornata di ieri. Pesante il bilancio dei decessi nella giornata di ieri, ben 8 per un dato complessivo di 853. In totale le persone che in provincia di Bolzano sono risultate positive al tampone molecolare sono 34.587 su 175.974 testate. Le persone guarite che avevano un tampone molecolare sono 22.501. Resta sempre forte la pressione sugli ospedali: 225 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 30. I pazienti positivi che si trovano nelle strutture private convenzionate sono 161.

Da domenica in Alto Adige le misureanti contagio da Covid-19 torneranno ad essere più rigide. Chiuderanno bar e ristoranti che erano rimasti aperti in queste settimane anche se con una classificazione da parte del governo di ‘zona rossa’. Ad annunciarlo il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.106 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,96%. Sono inoltre 2.841 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi (6,30%). I decessi registrati sono 19 ai quali si aggiungono 14 avvenuti prima del 19 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti sono 668. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.299, con la seguente suddivisione territoriale: 532 a Trieste, 1.098 a Udine, 517 a Pordenone e 152 a Gorizia. I totalmente guariti sono 49.638, i clinicamente guariti salgono a 1.513, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.758. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.940 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.132 a Trieste, 28.525 a Udine, 14.649 a Pordenone, 7.838 a Gorizia e 796 da fuori regione.

VENETO

Sono 746 i nuovi positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia a 306.952. I dati quotidiani della Regione Veneto mostrano anche il calo costante dei ricoveri, oggi 2.230 con un riduzione di 13 posti letto nei reparti non gravi e di 16 nelle terapie intensive. Sono 93 invece le vittime conteggiate da ieri (8.695 in totale).

EMILIA – ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 212.590 casi di positività, 993 in più rispetto a ieri (461 gli asintomatici)+, su un totale di 24.641 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4% (età media 44,3 anni). Settantacinque i decessi: in calo i ricoveri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 49.142 (-2.142 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 46.629 (-2.011), il 94,8% del totale dei casi attivi.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-2 rispetto a ieri), 2.293 quelli negli altri reparti Covid (-129). Per quanto riguarda i vaccini, alle 15 erano state somministrate complessivamente 140.504 dosi, di cui 4.618 oggi.

TOSCANA

Sono 346 i nuovi positivi al Covid in più rispetto a ieri (337 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 131.627 i casi di positività al coronavirus. L’età media dei 346 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 28% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

UMBRIA

Balzo in avanti dei ricoverati Covid in Umbria, oggi 384, 37 in più di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Cinquanta, tre in più, quelli nelle terapie intensive.

Nell’ultimo giorno sono emersi altri 275 positivi, 34.410, 133 guariti, 28.490, e cinque morti, 751, con gli attualmente positivi ora 5.169, 137 in più. I tamponi analizzati sono stati 4.667, 575.822, con un tasso di positività del 5,89 per cento (ieri era 13,9). Riguardo ai vaccini contro il Covid delle 22.535 dosi fornite all’Umbria ne sono state somministrate il 76,4 per cento, cioè 17.211 in base a quanto riporta il sito del Ministero della salute aggiornato al pomeriggio del 26 gennaio.

LAZIO

Nel Lazio, su quasi 10mila tamponi (+1.506) e quasi 20mila test antigenici, oggi si registrano 1.039 casi positivi al coronavirus (+165). i decessi sono 43 (+3) e +2.525 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Rispetto a una settimana fa, c’è comunque un calo di 61 casi. E’ quanto emerge al termine dell’odierna videoconferenza, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato, della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

MARCHE

Nelle Marche rilevati 291 nuovi contagi. Il servizio sanità della regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.618 tamponi: 2.540 nel percorso nuove diagnosi (1.517 tamponi molecolari e 1.023 nello screening con percorso antigenico) e 2.078 nel percorso guariti. Dei 291 casi odierni 18 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi, da inizio emergenza, salgono a 11.306,

76 ad Ancona (15.278), 85 A Pesaro-Urbino (12.482), 38 a Fermo (6.283), 57 ad Ascoli Piceno (6.091) e 17 da fuori regione (1.954). Nel percorso screening antigenico su 1.023 test effettuati sono stati riscontrati 38 casi positivi che ora verranno sottoposti al molecolare (rapporto positivi/testati pari al 3,7%), mentre il rapporto tra tamponi molecolari e positivi si attesta al 19,1% e quello dei tamponi complessivi effettuati nel percorso nuove diagnosi e nuovi casi all’11,4%. I contagi da inizio emergenza salgono a 53.394 con 400.077 tamponi eseguiti, compresi quelli dello screening con percorso antigenico.

ABRUZZO

Sono 152 i casi di coronavirus registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.977 tamponi fatti (2.795 molecolari e 4.182 test antigenici). I contagi di oggi portano il totale dei casi a 41.107 e fanno riferimento a persone di età compresa tra 6 e 87 anni, inclusi 16 giovani sotto i 19 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione. Del totale dei casi positivi, 11.954 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+6 rispetto a ieri), 9.190 in provincia di Chieti (+36), 8.679 in provincia di Pescara (+66), 10.771 In provincia di Teramo (+40), 350 fuori regione (+2) e 163 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. I decessi di oggi sono 17, sette dei quali in realtà risalenti ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle Asl.

CAMPANIA

Sono 976 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 41 dei quali sintomatici e 786 asintomatici. I tamponi processati sono 11.441, di cui 2.082 antigenici (di questi, 149 sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 215.752 (di cui 855 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.351.357 (di cui 15.518 antigenici). Sono 25 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Le persone morte in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sono 3.643. Sono 791 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 148.876. In Campania sono 101 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.470 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata ieri sono stati analizzati 694 tamponi molecolari: 60 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 56 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattro decessi (due non residenti in Basilicata), con il totale delle vittime lucane salito quindi a 309. Scende da 92 a 85 il numero delle persone ricoverate negli ospedali, delle quali solo due in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. Con 22 guariti (in totale 5.531) i lucani attualmente positivi sono 6.743 (6.658 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 205.971 tamponi molecolari, 190.738 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 127.698 persone.

PUGLIA

In Puglia, su 11.790 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 995 casi positivi: 272 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 30 decessi: 11 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test; 60.729 sono i pazienti guariti; 53.715 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 232 i nuovi positivi in Calabria (ieri 207) con 2.522 tamponi fatti e 1.815 soggetti testati, in rialzo rispetto a ieri. Cinque le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 577. Crescono i ricoverati in area medica (283, +5) mentre calano quelli in terapia intensiva (19, -3) e gli isolati a domicilio (9.544, -259). Calano anche i casi attivi che scendono da 10.103 a 9.846, e crescono (+484) i guariti che arrivano a 21.088. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 93, Catanzaro 42, Crotone 19, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 72. Ad oggi sono stati sottoposti a test 477.154 soggetti per un totale di 503.800 tamponi fatti con 31.511 positivi. Sono i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 37.394 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unita’ di crisi regionale sono stati rilevati 138 nuovi casi.

In totale sono stati eseguiti 560.342 di cui 6.199 antigenici rapidi, per un incremento complessivo di 4.343 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positivita’ del 3,1%. Si registrano 3 decessi (955 in tutto). Sono 468 i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-4 rispetto al dato di ieri), sono, invece, 44 (-4) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.286. I guariti sono complessivamente 19.185 (+329), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’isola sono attualmente 458.

Sul territorio, dei 37.396 casi positivi complessivamente accertati, 8.595 (+28) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 6.158 (+12) nel Sud Sardegna, 3.047 (+7) a Oristano, 7.524 (+38) a Nuoro, 12.072 (+53) a Sassari.





