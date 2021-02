Coronavirus, il bollettino di oggi 28 febbraio: 17.455 nuovi casi e 192 decessi

Pubblicità

Ieri i nuovi contagiati sono stati 18.916 (con 323.047 tamponi), i morti 280

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige, in regime di ‘lockdown duro’ fino ad almeno il 14 marzo e dove sono già diversi i casi di varianti inglese e sudafricana accertati, nella giornata di ieri sono stati registrati 226 nuovi casi di Covid-19 su 7.151 tamponi processati. I decessi avvenuti ieri sono stati 5 per un dato complessivo di 1.031 persone morte dal 12 marzo 2020, data del primo decesso collegato al coronavirus in provincia di Bolzano. Delle nuove positività, 172 sono emerse da 1.725 tamponi molecolari esaminati e 54 su 5.426 test antigenici eseguiti. Le persone positive ad un tampone molecolare sono complessivamente 42.965 (30.711 guarite) mentre quelle ai test antigenici 22.439. Da due giorni si verifica un leggero calo dei ricoveri: 218 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 39 sono quelli che si trovano in terapia intensiva. I pazienti positivi ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 161.

PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.141 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi da covid 19 con una percentuale di positività del 7,70%. Sono inoltre 1.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (8,28%). I decessi registrati sono 7; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 (ieri 62) mentre quelli in altri reparti sono 361 (ieri 355). I decessi complessivamente ammontano a 2.841.



VENETO

Il Veneto registra 911 nuovi positivi al Covid e 10 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 333.647, quello delle vittime a 9.847. Il dato più negativo però riguarda gli ospedali, perché dopo diversi giorni tornano a salire sia i ricoveri nelle aree non critiche, sia le terapie intensive: i posti letto occupati da pazienti Covid nei normali reparti medici sono 1.202 (+15), quelli nelle intensive 141 (+5). I soggetti attualmente positivi in regione sono 24.519 (+ 487).

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Crescono ancora i nuovi casi giornalieri e i ricoveri per Covid in Emilia-Romagna. Da ieri 2.610 contagi in più su 24.606 tamponi, con 1.194 asintomatici. L’età media dei nuovi positivi è 41,3 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 571 nuovi casi più 184 a Imola, seguita da Modena con 402, poi Reggio Emilia (309). I guariti sono 567 in più, i casi attivi sono 42.678 (+2.021), il 94% in isolamento a casa. Si contano anche 22 nuovi decessi, dai 68 ai 96 anni. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, 227 (+13), 2.255 quelli negli altri reparti Covid (+77).



TOSCANA

In Toscana sono 156.235 i casi di positività al Coronavirus, 1.068 in più rispetto a ieri (1.037 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 133.518 (85,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.034 tamponi molecolari e 5.082 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo. Sono invece 11.149 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.049, +3,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.077 (24 in più rispetto a ieri), di cui 168 in terapia intensiva (2 in più). Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7 donne con un’età media di 84 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid.

UMBRIA

LAZIO

“Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+3.922) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.341 casi positivi (-6), 12 i decessi (-8) e +1.192 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500”, si aggiunge.

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 588 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 30,4% rispetto ai 1.933 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 798, il 25% dei 3.197 test effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 67.857. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 126 in provincia di Macerata, 264 in provincia di Ancona, 104 in quella di Pesaro-Urbino, 37 nel Fermano, 46 nel Piceno e 11 fuori regione. Questi casi comprendono 64 soggetti sintomatici, 139 contatti rilevati in ambiente domestico, 184 contatti stretti con positivi, 10 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 5 in ambienti di socialità, 4 in ambito assistenziale, 27 contatti con il coinvolgimento di studenti e 1 contatto rilevato attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati 643 test antigenici e riscontrati 28 casi di positività (4,4%), che saranno sottoposti al tampone molecolare, e 1.760 tamponi nel percorso guariti, che fanno tornare a crescere il rapporto complessivo positivi/testati, ora al 22,8% rispetto al 13,5% del giorno precedente.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 568 nuovi positivi (di eta’ compresa tra 2 mesi e 97 anni – 75 a L’Aquila, 95 a Chieti, 299 a Pescara, 95 a Teramo, 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), eseguiti 6539 tamponi molecolari e 11569 test antigenici, 3 deceduti, 39523 guariti (+44), 13244 attualmente positivi (+521), 622 ricoverati in area medica (+11), 82 ricoverati in terapia intensiva (+5), 12540 in isolamento domiciliare (+505).



MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Nessun nuovo decesso per Covid in Basilicata nelle ultime 24 ore, ma 104 nuovi contagi a fronte di 1389 tamponi molecolari processati. E’ quanto comunica la task force regionale. Nella stessa giornata risultano guarite 20 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.818, di cui 3.723 in isolamento domiciliare. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane salgono da 89 a 95 di cui 10 in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.692 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 1.053 casi positivi. I decessi registrati sono invece 16 e il tasso di positività è del 13,68%, mentre ieri era del 12,47%. I nuovi casi sono: 573 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato. I decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

CALABRIA

SICILIA SARDEGNA

In Sardegna, da domani unica regione in zona bianca in Italia sono stati rilevati 77 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 761.789 tamponi, per un incremento complessivo di 2.510 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 3%. Si registrano 5 decessi (1.158 in tutto). Sono invece 215 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre restano 19 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.621. I guariti sono complessivamente 26.958 (+55), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 220. Sul territorio, dei 41.191 casi positivi complessivamente accertati, 9.790 (+31) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.601 (+7) nel Sud Sardegna, 3.481 (+2) a Oristano, 8.180 (+12) a Nuoro, 13.139 (+25) a Sassari.





