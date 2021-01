Coronavirus, il bollettino di oggi, 31 gennaio: 11.252 nuovi casi, 237 vittime

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.252 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 237 vittime. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute.

PIEMONTE

Sono 538 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Piemonte specificando che dei nuovi casi, 47 sono risultati positivi dopo test antigenico, pari al 5,8 % dei 9.258 tamponi eseguiti, di cui 4651 antigenici. Dei 538 nuovi casi, gli asintomatici sono 190 (35,3%). I casi sono così ripartiti: 78 screening, 311 contatti di caso, 149 con indagine in corso: per ambito: 17 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 65 scolastico, 456 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 227.125 così suddivisi su base provinciale: 20.344 Alessandria, 11.822 Asti, 7.823 Biella, 31.271 Cuneo, 17.819 Novara, 118.457 Torino, 8469 Vercelli, 8158 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1154 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1808 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (- 4 rispetto a ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.122 (-5 rispetto a ieri); le persone in isolamento domiciliare sono 10.027. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.498.114 (+ 9.258 rispetto a ieri), di cui 1.027.651risultati negativi.

Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8847 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1334 Alessandria, 577 Asti, 369 Biella, 1040 Cuneo, 733 Novara, 4.024 Torino, 404 Vercelli, 285 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente205.983 (+ 594 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.954 Alessandria, 10.615 Asti,7085 Biella, 28.804 Cuneo, 16.135 Novara, 107.594 Torino, 7724 Vercelli, 7370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1052 extraregione e 1650 in fase di definizione.

VALLE D’AOSTA

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO



PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige dove da oggi, e fino al 15 febbraio, è scattato il divieto di apertura della ristorazione (bar, pizzerie e ristoranti) a seguito della costante crescita di casi di Covid-19, nella giornata di ieri sono stati registrati 467 nuovi casi su 4.822 tamponi. L’azienda sanitaria altoatesina scinde le positività, 332 su 2.984 tamponi molecolari esaminati e 135 su 1.838 test antigenici effettuati. Nella giornata di ieri sono morte 4 persone per un totale di 873 decessi dal 12 marzo 2020 (data del primo decesso). Le persone che dal 24 febbraio, giorno del primo caso di Covid-19 in provincia di Bolzano, hanno avuto almeno un tampone molecolare positivo sono 36.043 su 180.213 testate. Le persone con tampone molecolare positivo e nel frattempo guarite sono 23.706. Resta stabile, ma comunque sempre molto forte, la pressione sulle strutture ospedaliere: 223 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 32 quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Numeri in netto calo nel bollettino giornaliero in Veneto. Il report della Regione segnala 499 contagi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. Dati che portano il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia a 312.185 e quello delle vittime a 8.931. Si liberano man mano i posti letto negli ospedali, dove il trend di discesa dei ricoverati Covid è in atto da alcune settimane. I malati nei reparti non critici sono oggi 1.982 (-15), mentre nelle terapie intensive si trovano 254 persone (-7)

EMILIA – ROMAGNA

Sono 402 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto degli ultimi trenta giorni: il record del mese è del primo gennaio, con 410 contagi. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 3.750 tamponi molecolari: è risultato positivo il 10,72% dei campioni, una delle percentuali più alte registrate a gennaio. Cinque i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.467. In aumento le terapie intensive, che fanno registrare il valore più alto da metà dicembre ad oggi.

La località più colpita è Pescara, con 64 nuovi casi, che salgono a 160 considerando l’area metropolitana e cioè anche Chieti, Montesilvano, Spoltore, Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino. E’ proprio l’area metropolitana, con numeri in rapida crescita, la zona più colpita nelle ultime settimane. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra ancora una volta nel Pescarese (+145), seguito dal Chietino (+100), dal Teramano (+86) e dall’Aquilano (+59). A questi dati si aggiungono 12 pazienti residenti fuori regione o la cui provenienza è in fase di accertamento.

I nuovi positivi hanno età compresa tra cinque mesi e 93 anni. Gli attualmente positivi al virus sono 370 in più e salgono a quota 10.487: 383 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 46 (+3) sono in terapia intensiva. Al momento è occupato il 24,34% dei 189 posti letto di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl. Gli altri 10.058 positivi (+373) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 30.892 (+207). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 10.178 test antigenici.

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 362 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 23,5% rispetto ai 1.543 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 465, il 22,4% dei 2.075 test effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 55.487. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio sanitario regionale. I nuovi positivi sono stati individuati 85 in provincia di Macerata, 152 in provincia di Ancona, 57 in quella di Pesaro-Urbino, 35 nel Fermano, 25 nel Piceno e 8 fuori regione. Questi casi comprendono 46 soggetti sintomatici, 73 contatti rilevati in ambiente domestico, 84 contatti stretti con positivi, 31 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 14 in ambienti di socialità, 4 in ambiente assistenziale, 15 contatti con il coinvolgimento di studenti e 6 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 89 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati 968 test antigenici e riscontrati 27 casi di positività (2,8%), che saranno sottoposti al tampone molecolare, e 1.716 nel percorso guariti, che fanno salire il rapporto complessivo positivi/testati al 14,4% rispetto al 13,2% del giorno precedente.

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA





