Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti

Pubblicità

Pubblicità

Articolo in aggiornamento

Ieri erano stati individuati 21.261 contagi, con un tasso di positività al 5,9%, ed erano stati registrati 376 decessi.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

In Piemonte ci sono 1.425 nuovi casi (di cui 74 dopo test antigenico), pari al 10% dei 13.545 tamponi eseguiti, di cui 7.713 antigenici. Dei 1.425 positivi, gli asintomatici sono 550 (38,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 370 (uno in più rispetto a ieri), quelli negli altri reparti 3.837 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.748. Sono poi 28 i decessi, per un totale di 10.450 dall’inizio dell’emergenza. I pazienti guariti sono complessivamente 276.981 (+1.478 rispetto a ieri).

LIGURIA

Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.338 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.662 tamponi antigenici rapidi. Sei le persone decedute.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 81 i nuovi casi emersi su 4.206 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi registrati ieri sono stati 3 per un totale di 1.138 vittime dall’11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 48 su 674 tamponi molecolari esaminati e 33 su 3.532 tamponi antigenici effettuati. Sono sempre in diminuzione i ricoveri: 76 sono i pazienti covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 21 quelli in terapia intensiva, 61 quelli in strutture private convenzionate e 73 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l’emergenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 343 i nuovi casi registrati in Friuli Venezia Giulia: su 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 274 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,82%. Sono inoltre 2.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 69 casi (3,29%). Sedici i decessi, a cui se ne aggiungono due pregressi relativi allo scorso mese di marzo. Numeri che portano il totale da inizio pandemia a 3.376. I ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 582. I totalmente guariti sono 78.287. Nelle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre risultano due contagi tra gli operatori sanitari che vi lavorano.

VENETO

Sono 1.185 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 24 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 388.786 contagi e 10.738 vittime dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 37.467. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri (+29) nei reparti ordinari, che hanno 1.938 pazienti, e una diminuzione (-5) nelle terapie intensive, con 297 posti letto occupati.

EMILIA-ROMAGNA

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono stati riscontrati 1.700 nuovi casi di positività che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 342.915. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%. Trentacinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Da quando è iniziata l’emergenza in regione le vittime sono state 12.113. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (sei in meno rispetto a ieri), 3.117 quelli negli altri reparti Covid (-63).

TOSCANA

In Toscana sono 1.626 i nuovi casi (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico), con il tasso di positività che sale al 6,7%. Ventisei i decessi. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 167.062 (82,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.228, +1,8% rispetto a ieri. In crescita i ricoveri: sono 1.888, sette in più rispetto a ieri, di cui 274 in terapia intensiva che ne conta però quattro in meno.

UMBRIA

I nuovi contagi accertati sono 152, i guariti 233 e cinque le vittime accertate nell’ultimo giorno. In calo anche il numero dei ricoverati: sono 352 (18 in meno di ieri), di cui 50 (tre in meno) in terapia intensiva. Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: oggi sono 4.541 (86 in meno di ieri), secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 4 aprile. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 2.153 tamponi molecolari e 3.050 test antigenici. Il tasso di positività complessivo è 2,9 per cento e del 7,05 per i soli molecolari.

LAZIO

Nel Lazio su oltre 15 mila tamponi (-655) e oltre 22 mila antigenici (in totale di oltre 37mila test) si registrano 1.523 casi positivi (-108) con un tasso di positività del 9% se si guarda ai soli tamponi molecolari, del 4% se si considerano anche gli antigenici. I casi a Roma città sono a quota 700. Ventisei i decessi (uno in meno rispetto a ieri), mentre aumenta di 802 unità il numero dei guariti. Sono 391 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, 3.071 i ricoverati (6 in meno rispetto a ieri) e 49.185 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 48.483).

MARCHE

Sono 323 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Nello stesso lasso di tempo, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, “sono stati testati 3.680 tamponi: 1.849 nel percorso nuove diagnosi (di cui 484 nello screening con percorso antigenico) e 1.831 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,5%)”. I casi comprendono soggetti sintomatici (56), contatti in setting domestico (78 ), contatti stretti di casi positivi (89), contatti in setting lavorativo (21), contatti in ambiente di vita/socialità (3) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 75 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Su 484 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 21 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%”.

ABRUZZO

In Abruzzo 438 nuovi positivi su 4.999 tamponi molecolari e 986 test antigenici. La Regione comunica inoltre che ci sono stati altri tre decessi. I guariti sono complessivamente 53.697 guariti (+6), 10.728 gli attualmente positivi (+429), 585 i ricoverati in area medica (+12), 69 i ricoverati in terapia intensiva (-2), 10.074 in isolamento domiciliare (+419).

CAMPANIA

Sono 1.908 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 635 sintomatici, su 17.228 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di incidenza risulta dell’11,07%, in lieve calo rispetto all’11,92 di ieri. I dati dell’unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche 1.019 guariti e un numero di vittime, 7, per il primo giorno in netto calo rispetto alle ultime settimane. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 153, uno più di ieri, mentre quelli di degenza diminuiscono di ben 68 unità, attestandosi a 1.509.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata nelle ultime 24 ore 122 nuovi casi su un totale di 1.248 tamponi molecolari e due decessi (438 le vittime da inizio emergenza). I lucani guariti o negativizzati sono 79. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.773 (+38), di cui 4.588 in isolamento domiciliare. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere: sono 185 (-2).

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 10.218 test sono stati registrati 1.628 nuovi casi (tasso di positività al 15,9%). Quindici i decessi nelle ultime 24 ore, contro i 23 di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test, 145.113 sono i pazienti guariti e 51.171 sono gli attualmente positivi. I pazienti ricoverati sono 2.148, cinque in meno rispetto a ieri.

CALABRIA

Sono 511 i nuovi casi su 3.069 tamponi eseguiti. Sono poi i nuovi 10 decessi e 74 i guariti. Le persone risultate positive al coronavirus sono in totale 48.904 dall’inizio della pandemia. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: a Cosenza, 5.667, a Catanzaro 2.720, a Crotone 1.055, a Vibo Valentia 447, a Reggio Calabria 1.534.

SICILIA

SARDEGNA

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale della Sardegna sono stati rilevati 323 nuovi casi, dato che porta il totale da inizio emergenza a 46.978. Nelle ultime 24 ore c’è stato un altro decesso (1.242 in tutto). Sono 257 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2) e 41 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.258. I guariti sono complessivamente 30.168 (+55).





Go to Source

Tweet Share Pinterest