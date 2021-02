Coronavirus, il bollettino di oggi 4 febbraio: 13.659 nuovi casi e 422 morti

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.659 nuovi casi e 422 vittime. Con i morti di oggi nel nostro Paese è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid-19: il totla è di 90.241. Il tasso di positività sale per il secondo giorno di fila al 5% (ieri 4,7%). Ieri erano stati 13.189 i nuovi casi e 476 i morti.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

Tornano ad aumentare lievemente le terapie intensive, 6 in più (ieri -69) con 147 ingressi del giorno, e sono 2.151. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 328 in meno (ieri -246), che tornano sotto quota 20mila per la prima volta dal 2 novembre scorso, 19.743 in tutto.

Sono 306 i medici morti finora

Hanno raggiunto il numero di 306 i medici morti a causa della pandemia da Covid-19. Lo comunica la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). L’ultima vittima, dall’inizio della pandemia, è la dottoressa Maria Giuseppa Giammalva, medico di Medicina generale di Palermo.

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo decesso e 11 nuovi contagi. Sono i dati dell’epidemia da Covid 19 in Valle D’Aosta segnalati oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio emergenza i casi positivi totali sono 7.826, i casi positivi attuali 188, uno in meno rispetto a ieri, di cui 27 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 158 in isolamento domiciliare. I guariti ad oggi risultano 7.232, in aumento di 12 rispetto a ieri, i tamponi ad oggi effettuati sono 7.1235, +353, di cui 1286 processati con test antigenico rapido.

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Volano i contagi e il numero di persone in quarantena in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 747 nuovi casi e – per la prima volta – oltre 15 mila persone in quarantena. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 2.677

tamponi pcr rilevando 350 casi di positività. A questi vanno aggiunti 397 test antigenici positivi su 4979 effettuati. Nei normali reparti ospedalieri attualmente si trovano 249 pazienti (ieri 241), nelle cliniche private 159 (invariato) e in terapia intensiva 35 (32). Nelle ultime 24 ore sono deceduti due pazienti covid mentre sono in quarantena 15.429 altoatesini. Si tratta di un dato record mai registrato dall’inizio della pandemia in Alto Adige.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.902 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,45%. Sono inoltre 1.881 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 103 casi (5,47%). I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono 3 pregressi relativi al periodo dal 22/1 all’1/2; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti scendono a 550.

VENETO

Il Veneto registra un rialzo nel trend dei contagi Covid nelle ultime 24 ore, con 896 nuovi positivi (ieri erano 629). Resta pesante, +62, il numero dei decessi, ma scendono dopo mesi sotto quota 2.000 i ricoveri ospedalieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 314.841, quello delle vittime a 9.165. Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.767 malati Covid (-91), mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 211.

EMILIA – ROMAGNA

Prosegue il calo di ricoverati per Covid-19 in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore se ne contano sei in meno in terapia intensiva (188) e 76 in meno negli altri reparti (2.046). L’incremento giornaliero di contagi è in linea con quello degli ultimi giorni, 1.192 su 25.882 tamponi e si registrano altri 58 decessi. Il bollettino quotidiano della Regione segnala una percentuale di nuovi positivi del 4,6%, con 494 asintomatici e un’età media di 41 anni. I nuovi casi nelle province vedono al primo posto Modena (202), poi Bologna (196). I guariti sono 1.726 in più, i casi attivi 510 in meno (41.575) di cui il 94,9% in isolamento a casa. Capitolo vaccini: alle 15 sono state somministrate complessivamente 233.523 dosi, di cui 5.853 oggi; sul totale, 98.201 sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

In Toscana sono 136.539 i casi di positività al Coronavirus, 760 in più rispetto a ieri (740 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 122.580 (89,8% dei casi totali). Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 134.698 vaccinazioni, 4.241 in più rispetto a ieri (+3,3%) In Toscana sono stati eseguiti 10.510 tamponi molecolari e 6.141 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 7.889 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi per la Toscana sono 9.690, +3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 754 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 9 uomini e 13 donne con un’età media di 85,3 anni.

L’età media dei 760 nuovi positivi odierni in Toscana è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Sono stati 373, il 19 per cento in meno del dato di ieri, i nuovi positivi registrati in Umbria l’ultimo giorno, 37.308 totali. Èquanto si legge sul sito della Regione. I guariti sono stati 178, 30.304, e tre i morti, 813, mentre gli attualmente positivi sono ora 6.191, 192 più di ieri. I tamponi analizzati sono 3.692 e i test antigenici 3.832. Con un tasso di positività totale dello 4,9 per cento (ieri 5,7) e del 10,1 per cento sui soli molecolari (ieri 10,57). Ancora in crescita i ricoverati, oggi 438, sette in più, 66 dei quali, due in più in terapia intensiva.

LAZIO

Nel Lazio oggi, su oltre 34mila test (quasi 13mila tamponi e oltre 21mila antigenici), si registrano 1.174 casi positivi (+10), 42 i decessi (-7) e +2.875 i guariti. Diminuiscono i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500.

E’ quanto emerge al termine dell”odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e a cui ha preso parte l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle Marche 480 positivi rilevati tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore e 66, da confermare con test molecolare, emersi da test antigenici. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche: nell’ultima giornata “testati 5.384 tamponi: 3.337 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.068 nello screening con percorso Antigenico) e 2.047 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%)”. Ancona si conferma la provincia che fa registrare il numero di casi più alto tra le nuove diagnosi, 179. Seguono le province di Pesaro Urbino (105), Macerata (74) Ascoli Piceno (52) e Fermo (49); 21 i contagi di persone provenienti da fuori regione. Tra i casi 53 sintomatici; ci sono contagi da contatti in setting domestico (97), contatti stretti di positivi (138), in setting lavorativo (29), in ambienti di vita/socialità (11), in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18), screening percorso sanitario (3). Per altri 127 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico (1.068 test, 66 positivi da confermare) il rapporto positivi/testati è al 6%.

ABRUZZO

Sono complessivamente 44.189 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 526 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 114, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 45 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 23 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 1488 (di età compresa tra 51 e 87 anni, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32458 dimessi/guariti (+296 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Leggero aumento, in Campania, dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.544 (di cui 101 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 18.514 tamponi esaminati. Se ieri il tasso di positività era pari al 7,92%, oggi è pari al 8,33%.Trentasei i decessi – 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati; ieri;.mentre i guariti sono 1276. In merito alla situazione posti letto i posti di terapia intensiva restano uguali a ieri, 100, mentre calano un pò quelli di degenza, oggi 1468 mentre ieri erano 1475.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.119 tamponi molecolari: 70 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 64 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi con il totale delle vittime lucane salito a 321. Sono 72 le persone ricoverate negli ospedali, delle quali solo una in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. A seguito “di verifica e riallineamento tra le piattaforme della Regione Basilicata e dell’Istituto superiore di Sanità, sono state registrate – è scritto nel comunicato – ulteriori 26 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate” e di conseguenza, con le 26 registrate nelle ultime 24 ore, il numero dei lucani attualmente positivi è ora di 3.220 (3.148 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 213.191 tamponi molecolari, 197.470 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 131.249 persone.

PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 10.148 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 975 casi positivi: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia BAT, 60 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, un caso di residenza non nota. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati, inoltre, registrati 31 decessi: 10 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test, 71.423 sono i pazienti guariti e 51.430 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono stati 184 i decessi a Reggio Calabria causati dal coronavirus, nel periodo tra il 25 novembre 2020 e il 19 gennaio 2021. Il dato è contenuto in uno studio del ministero della salute e del centro nazionale prevenzione e controllo malattie sull’andamento della mortalità giornaliera in 33 città italiane in relazione al Covid-19. Il report riporta la suddivisione in fasce d’età: da 0 a 64 anni 35 decessi, da 65 a 74 anni 35 decessi, da 75 a 84 anni 68 decessi, più alta l’incidenza tra gli ultra 85enni con 145 decessi.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 39.079 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 205 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 593.009 tamponi, per un incremento complessivo di 2.941 test rispetto al dato precedente. Si registrano 4 decessi (1.005 in tutto). Sono 398 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-18 rispetto al dato di ieri), mentre sono 28 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.325. I guariti sono complessivamente 23.086 (+286), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’isola sono attualmente 237. Sul territorio, dei 39.079 casi positivi complessivamente accertati, 9.015 (+67) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.307 (+20) nel Sud Sardegna, 3.266 (+49) a Oristano, 7.818 (+30) a Nuoro, 12.673 (+39) a Sassari.





