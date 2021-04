Coronavirus, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti

Pubblicità

Sono 10.680 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i contagi sono ora 3.678.944. Sono stati 250.933 i tamponi eseguiti, con un indice di positività del 4,25%.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore si sono registrati 89 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso. Il totale delle vittime in regione da inizio pandemia è 428. Lo comunica la Regione.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 804 nuovi casi (di cui 52 dopo test antigenico), pari al 9,9% degli 8.158 tamponi eseguiti, di cui 3.442 antigenici. Degli 804 nuovi casi gli asintomatici sono 267 (33,2%). I casi sono così ripartiti: 109 screening, 481 contatti di caso, 214 con indagine in corso; per ambito: 6 rsa/Strutture socio-assistenziali, 44 scolastico, 754 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 322.190 così suddivisi su base provinciale: 172.501 Torino, 45.601 Cuneo, 26.088 Alessandria, 24.956 Novara, 15.452 Asti, 12.165 Vercelli, 11.676 Verbano-Cusio-Ossola, 9.955 Biella, oltre a 1.392 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

LIGURIA



LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Nessun decesso e 40 nuovi casi in Trentino. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento ha analizzato poco più di 500 tamponi. Le vaccinazioni intanto proseguono; questa mattina in Trentino risultavano somministrate 104.168 dosi, cifra che comprende i 34.446

richiami fin qui effettuati. Le dosi che hanno interessato gli ultra ottantenni sono 46.450; nella fascia 70-79 anni la cifra è pari a 13.919.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 48 i nuovi casi emersi nella giornata di Pasqua su 1.203 tamponi processati. Tre le persone decedute ieri a causa del coronavirus, per un dato complessivo di 1.141 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 26 su 242 tamponi molecolari esaminati e 22 su 951 test antigenici effettuati. In totale, su 205.896 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.903 sono risultare positive. Le positività al test antigenico sono 24.644. Nel giorno di Pasqua non è stato aggiornato il numero dei ricoveri covid che restano, quindi, 76 pazienti nei normali reparti ospedalieri, 21 in terapia intensiva, 61 nelle strutture private convenzionate e 73 in isolamento in strutture appositamente allestite.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.431 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,14%. Sono inoltre 550 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (4,55%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 86 mentre quelli in altri reparti risultano essere 592.

VENETO

Sono 649 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 17 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 389.435 contagi e 10.755 vittime dall’inizio della pandemia. Negli ospedali si registra un calo dei ricoveri (-3) nei reparti ordinari, che hanno 1.935 pazienti, e un aumento (+5) nelle terapie intensive, con 302 posti letto occupati.

EMILIA – ROMAGNA

I nuovi positivi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sono stati 1.493, mentre i morti sono stati 38. Tornano a salire i ricoveri. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 344.408 casi di positività. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 6.299 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’23,7%, assolutamente non indicativa dell’andamento generale, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. I morti sono stati 38



TOSCANA

In Toscana sono 202.725 i casi di positività, 981 in più rispetto a ieri (950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 168.023 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 4.470 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.224, -0,01% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.948 (60 in più rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 14 uomini e 10 donne con un’età media di 80,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

LAZIO

“Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti”. Lo ha riferito l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi – ha aggiunto – il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 12%. I casi a Roma città sono a quota 700”.



MARCHE

Sono 182 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Nello stesso lasso di tempo, informa il Servizio Sanità della Regione Marche, “sono stati testati 2.462 tamponi: 1.730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%)”. Dei 182 positivi, 89 sono in provincia di Ancona, 57 in quella di Macerata, 19 in quella di Ascoli Piceno, 7 in quella di Pesaro Urbino, 4 in quella di Fermo e 6 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (38), contatti in setting domestico (40), contatti stretti di casi positivi (67), contatti in setting lavorativo (5), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 29 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.059 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 184 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 17%”.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo sono stati comunicati dalla Regione 19 nuovi positivi (di età compresa tra 32 e 82 anni – 12 a L’Aquila, 0 a Chieti, 5 a Pescara, 2 a Teramo). Sono stati eseguiti 27 tamponi molecolari e 16 test antigenici. Si registrano, inoltre, 4 deceduti, 53.724 guariti (+27), 10.716

attualmente positivi (-12), 596 ricoverati in area medica (+11), 70 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10.050 in isolamento domiciliare (-24).

CAMPANIA

Meno tamponi effettuati, ma aumenta il tasso di incidenza in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 929 i casi positivi, 401 sintomatici, su 6687 tamponi esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari all’11.07%, oggi è pari all’13,89%. Nove le persone decedute nelle ultime 48 ore e 1386 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva, ieri erano 153 ed oggi sono 159, e anche quelli di degenza passando dai 1509 di ieri ai 1599 di oggi.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata sono 17 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (16 sono residenti) su un totale di 368 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Anzi e Genzano di Lucania. I lucani guariti o negativizzati sono 120. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.667 (-106), di cui 4.484 in isolamento domiciliare. Sono 14.413 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 440 quelle decedute.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.978 test per l’infezione da Covid-19 e 677 casi positivi: 211 in provincia di Bari,5 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 265 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test,145.721

sono i pazienti guariti e 51.220 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 197 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive in Calabria su 1.290 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 641.915 soggetti per un totale di 683.364 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 49.101, quelle negative 592.814. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 854 (+7 rispetto a ieri), i ricoveri sono 468 (+2 rispetto a ieri), dei quali 39 in terapia intensiva, i guariti sono 36.690 (+116 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 127, Catanzaro 9, Crotone 1, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 58. Gli attualmente positivi sono 11.557.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 47.239 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 261 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.030.218 tamponi, per un incremento complessivo di 2.182 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.244 in tutto). Sono invece 278 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+21), mentre sono 45 (+4) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.445. I guariti sono complessivamente 30.215 (+47), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12.





