Coronavirus, il bollettino di oggi 5 febbraio: 14.218 nuovi casi e 377 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati 14.218 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 13.659. Le vittime sono 377 (ieri erano state 422). Sono stati 270.507 i test (tamponi

molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%).

Medici morti, cresce ancora il bilancio

Ancora un’altra vittima tra i medici italiani durante la pandemia di Covid-19. Giulio De Carli, odontoiatra, è l’ultimo nome inserito nell”elenco cadutì della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Solo oggi sono già 4 i deceduti segnalati dalla Fnomceo: oltre a De Carli, Ferdinando De Crescenzo, odontoiatra; Giampaolo Marsi, medico di medicina generale, già medico ospedaliero e direttore sanitario, in pensione; Michele Tagliaferri, medico di medicina generale da poco in pensione

VALLE D’AOSTA

Sono otto i nuovi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta, dove si registra anche un decesso. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. I contagiati nella regione sono 179, 9 in meno di ieri. I ricoverati sono 25, di cui 3 in terapia intensiva.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 936 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 99 dopo test antigenico), pari al 5% dei 18.810 tamponi eseguiti, di cui 13.786 antigenici. Dei 936 nuovi casi, gli asintomatici sono 313 (33,4%). I casi sono così ripartiti: 152 screening, 498 contatti di caso, 286 con indagine in corso, per ambito: 36 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 113 scolastico, 787 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 230.966 così suddivisi su base provinciale: 20.611 Alessandria, 11.996 Asti, 7.946 Biella, 31.678 Cuneo, 18.112 Novara, 120.755 Torino, 8571 Vercelli, 8.303 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.163 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.831 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 147 ( + 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.021(- 44 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.010. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.583.989 (+ 18.810 rispetto a ieri), di cui 1.048.983 risultati negativi. Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui1verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8.973 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.357 Alessandria, 581 Asti, 371 Biella, 1.057 Cuneo, 746 Novara, 4.080 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 209.815 (+749 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 18.333

Alessandria, 10.803 Asti, 7.186 Biella, 29.240 Cuneo, 16.442 Novara, 109.678 Torino, 7.817 Vercelli, 7.572 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.070 extraregione e 1.674 in fase di definizione.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

L’ultimo bollettino riporta per l’Alto Adige sei decessi e 687 nuovi casi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.691 tamponi pcr registrando 338 casi positivi. A questi vanno aggiunti 349 test antigenici positivi su 5.570 effettuati. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 255 pazienti, nelle cliniche private 159 e in rianimazione 35. In quarantena si trovano attualmente 15.449 altoatesini.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,78%. Sono inoltre 1906 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 134 casi (7,03%). I decessi registrati sono 20 a cui si aggiungono 12 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive sono 65 mentre quelli in altri reparti scendono a 536. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.522, con la seguente suddivisione territoriale: 578 a Trieste, 1.222 a Udine, 554 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti sono 54.215, i clinicamente guariti salgono a 1.622, mentre le persone in isolamento scendono a 10.454. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.414 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.781 a Trieste, 30.736 a Udine, 15.754 a Pordenone, 8.311 a Gorizia e 832 da fuori regione.

VENETO

EMILIA – ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 224.164 casi di positività, 1.364 in più rispetto a ieri- 503 gli asintomatici – su un totale di 27.354 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,9% (età media 41,7 anni). I decessi sono 54, 9.768 da inizio pandemia. Ancora in calo i casi attivi (-669) e ricoveri (-62). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-6 rispetto a ieri), 1.990 quelli negli altri reparti Covid (-5). Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.979 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 171.260.

TOSCANA

In Toscana sono 703 i positivi in più rispetto a ieri (696 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 137.242 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 703 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 82,5 anni. Sono stati eseguiti 10.120 tamponi molecolari e 6.826 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 7.552 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.092, +4,1% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 748 (6 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%), 105 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%).

UMBRIA

Tornano a crescere i nuovi casi giornalieri in Umbria, 443 nell’ultimo giorno, più 19 per cento rispetto a ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Il totale dall’inizio della pandemia è 37.751. Segnalati altri dieci morti, 823, e 226 guariti, 30.530, con gli attualmente positivi ora 6.398, 207 in più di ieri. Nell’ultimo giorno sono stati processati 3.888 tamponi e 4.761

test antigenici. Il tasso di positività è del 5,1 per cento sul totale (ieri 4,9) e dell’11,3 sui soli molecolari (10,1). Continua la crescita dei ricoverati in ospedale, 443, cinque in più, mentre rimane stabile a 66 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

LAZIO

Nel Lazio sono 56.821 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.264 ricoverati, 272 in terapia intensiva e 54.285 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 148.464, i decessi 5.201 e il totale dei casi esaminati è pari a 210.486, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

MARCHE

Sono 414 i positivi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24ore “sono stati testati 4.729 tamponi: 3.107 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.497 nello screening con percorso antigenico) e 1.622 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,3%)”. Su 414 positivi, 181 in provincia di Ancona, 91 quella di Pesaro Urbino, 82 in quella di Macerata, 21 in provincia di Fermo, 20 in quella di Ascoli Piceno e 19 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50), contatti in setting domestico (88), contatti stretti di casi positivi (113), contatti in setting lavorativo (24), contatti in ambienti di vita/socialità (9), contatti in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (1). Per altri 111 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.497 test del percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 51 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%”.

ABRUZZO

Sono complessivamente 44.464 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 276 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni). (Il totale risulta inferiore di 1 unità, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 58, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1498 (di età compresa tra 57 e 94 anni, 9 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

CAMPANIA

Continua, in Campania, l’aumento dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.665 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi (103 sintomatici) su 16.915 tamponi esaminati (di cui 2.266 antigenici). Ieri il tasso di positività era pari al 8,33%, oggi è del 9,84%. Ventitré i decessi (11 nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri) e 672 le persone guarite. In merito al report posti letto su base regionale, aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati (oggi 103 e ieri 100) e ancor di più quelli degenza con 1490 posti occupati mentre ieri erano 1468.

MOLISE

BASILICATA

Sono 91 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 88 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1198 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata non si registrano decessi mentre i lucani guariti sono 40. Pure oggi, per l’ottavo giorno consecutivo, è stato rivisto il numero delle guarigioni “a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale, con ulteriori 144 guarigioni di un periodo precedente.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 9.887 test e 1.215 casi positivi: 361 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 121 nella provincia BAT, 261 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 280 in provincia di Taranto. Undici casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati inoltre registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto. Due decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia BAT sono stati riclassificati e riattribuiti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.356.327 test, 73.013 sono i pazienti guariti e 51.026 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Lieve risalita dei nuovi positivi in Calabria. Sono 239 (ieri erano 202), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 2.559 tamponi eseguiti e 2.196 soggetti testati. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 613. Aumentano i ricoveri in area medica (+5 a 261) e quelli in terapia intensiva (+1 a 26). Sono 431 i guariti (24.907) e 202 in meno gli isolati a domicilio (8.060). I casi attivi sono 8.347 e quelli chiusi 25.520. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 502.510 soggetti per un totale di 531.634 tamponi eseguiti di cui 33867 risultati positivi e 468.463 negativi.

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 39.248 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 169 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 596.329 tamponi, per un incremento complessivo di 3.320 test. Si registrano cinque decessi (1.010 in tutto). Sono, invece, 403 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5 rispetto al dato di ieri), mentre sono 29 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.274. I guariti sono complessivamente 23.303

(+217), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 229. Sul territorio, dei 39.248 casi positivi complessivamente accertati, 9.065 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.320 (+13) nel Sud Sardegna, 3.300 (+34) a Oristano, 7.854 (+36) a Nuoro, 12.709 (+36) a Sassari.





