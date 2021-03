Coronavirus, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti

Pubblicità

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Sono 15 i nuovi casi di positività segnalati, oggi, dal bollettino della Valle d’Aosta. I casi positivi attuali sono 171, di questi 10 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva. Stabile a 416 il numero dei decessi.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.283 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 317 dopo test antigenico), pari al 6,0% dei 37.508 tamponi eseguiti, di cui 22.809 antigenici. Dei 2.283 nuovi casi, gli asintomatici sono 850 (39,2%). I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1.122 contatti di caso, 649 con indagine in corso; per ambito: 35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 213 scolastico, 2.035 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 259.913, così suddivisi su base provinciale: 22.403 Alessandria, 13.120 Asti, 8.745 Biella, 35.152 Cuneo, 20.053 Novara, 137.691 Torino, 9.689 Vercelli, 9.769 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.240 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.051 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 185 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.223 (+52 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.080. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.112.690 (+37.508 rispetto a ieri), di cui 1.190.744risultati negativi.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige si sta valutando di prolungare, forse con possibili riaperture in alcuni settori, il periodo di lockdown anche dopo il 14 marzo. Nel frattempo i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri sono stati 230 su un numero sempre molto elevato di tamponi, 16.729. Quattro i decessi per un dato complessivo di 1.052 dal 12 marzo 2020, giorno del primo decesso in provincia di Bolzano collegato al coronavirus. Le nuove positività sono 161 su 1.713 tamponi molecolari processati e 69 su 15.016 test antigenici effettuati. Su 198.557 persone sottoposte a tampone molecolare, 43.653 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono, invece, 22.871. Resta molto forte la pressione sugli ospedali: i pazienti covid ricoverati nei normali reparti sono 194 mentre quelli in terapia intensiva sono 41. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati 161 pazienti Covid.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Contagi ancora in salita in Friuli Venezia Giulia: 823 quelli registrati oggi. Di questi, 575 sono emersi da 6.896 tamponi molecolari, altri 249 da 3.234 test rapidi antigenici. I decessi sono 12, i ricoveri nelle terapie intensive 64, mentre quelli in altri reparti 396. In isolamento si trovano 10.933 persone. A comunicare i dati il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi dall’inizio della pandemia ammontano a 2.888: 646 a Trieste, 1.451 a Udine, 598 a Pordenone e 193 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.200, i clinicamente guariti 2.141. Le positività finora sono in tutto 79.622.

VENETO

È di 1.505 nuovi positivi (ieri 1.487) e 25 vittime (ieri 20) in 24 ore il bilancio della pandemia di coronavirus in Veneto. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero di questa mattina, ore 8. I contagiati totali salgono a 339.742 e le vittime a 9.936. Crescono i ricoverati in area non critica (+12), mentre calano i posti letti in terapia intensiva (-2) dove attualmente ci sono 129 persone.

EMILIA – ROMAGNA

TOSCANA

In Toscana sono 1.231 i nuovi casi positivi a Covid (1.200 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 161.803 di contagiati dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 136.890 (84,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.165 tamponi molecolari e 10.176 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 12.811 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.152, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.236 (34 in più rispetto a ieri), di cui 183 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un’età media di 80,8 anni.

UMBRIA

Ancora un giorno con più guariti che nuovi positivi in Umbria. Dove – in base ai dati della Regione – gli attualmente positivi sono scesi ancora e sono attualmente 7.603, 134 in meno di ieri. Nell’ultimo giorno ci sono stati 295 nuovi positivi, 422 guariti e sette morti. Sono stati analizzati 3.738 tamponi e 2.763 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,5 per cento (ieri 3,89) e del 7,8 sui soli molecolari (ieri 7,4). Stabile il quadro dei ricoverati in ospedale 517 uno in meno, 86 dei quali (quattro in più) nelle terapie intensive.



LAZIO

Oggi nel Lazio su oltre 16mila tamponi (+2.791) E oltre 22mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 1.525 casi positivi (-177), 19 i decessi (-3) e +987 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%”, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “andiamo verso nuove misure nella provincia di Frosinone”.

MARCHE

Record assoluto di positivi al Covid nelle Marche: sono 1.027 in 24 ore tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.062 tamponi: 4.678 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1-594 nello screening con percorso Antigenico) e 2.384 nel percorso guariti con un rapporto positivi/testati pari al 22%)”. Dei 1.027 positivi 346 sono in provincia di Ancona, 257 in provincia di Macerata, 228 in provincia di Pesaro Urbino, 93 in provincia di Ascoli Piceno, 74 in provincia di Fermo e 29 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (101), contatti in setting domestico (248), contatti stretti di casi positivi (381), contatti in setting lavorativo (11), contatti in ambienti di vita/socialità (3), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (33), screening percorso sanitario (3)) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 244 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.594 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 67 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

ABRUZZO

Sono 473 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 15.031 test eseguiti (4.863

tamponi molecolari e 10.168 test antigenici). Un numero che porta il totale dei casi da inizio emergenza a 56.503 (il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato essere in carico ad altra regione) e che si riferisce a persone di età compresa tra 7 mesi e 98 anni, inclusi 90 giovani sotto i 19 anni: 17 in provincia dell’Aquila, 38 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 13.626 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+93 rispetto a ieri), 14.212 In provincia di Chieti (+130), 14.888 in provincia di Pescara (+187), 13166 in provincia di Teramo (+58), 439 fuori regione (+4) e 172 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. I decessi di oggi sono 8 (quattro dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle Asl). Un numero che porta il totale a 1.766 e che fa riferimento a persone di età compresa tra i 66 e i 90 anni.

CAMPANIA

Sono 2.842 i casi emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi. I sintomatici sono 215. I tamponi del giorno sono 25.327 (di cui 4.401 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all’11,22%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 279.818, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.041.179 (di cui 127.131 antigenici).



MOLISE

BASILICATA

Sono 169 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 160 riguardanti residenti, su un totale di 1.666 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 203 a cui si aggiungono altre 270 guarigioni “a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto superiore di sanità”. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Potenza (56), Grumento Nova (24), Maratea (15).

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 10.530 test per l’infezione da Covid-19 e 1.418 casi positivi: 610 in provincia di Bari, 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 198 in provincia di Lecce, 273 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 19 decessi: 9 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, uno in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.603.289 test, 114.497 sono i pazienti guariti e 34.250 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Sono 89 i nuovi casi in Sardegna, 2 i decessi, 3.442 i test in più eseguiti, con un tasso di positività che, nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si attesta al 2,5%. In ospedale sono ricoverati 192 pazienti (-1), 25 (+2) in terapia intensiva. Le persone in più guarite sono 292, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 12.469. Dei 41.577 casi positivi complessivamente accertati, 9.951 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.638 (+9) nel Sud Sardegna, 3.496 (+3) a Oristano, 8.232 (+6) a Nuoro, 13.260 (+21) a Sassari.





