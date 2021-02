Coronavirus, il bollettino di oggi 7 febbraio: 11.641 nuovi casi e 270 morti

Pubblicità

Pubblicità

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Un solo nuovo caso di coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta: il totale da inizio pandemia sale così a 7.843, tutti confermati dal test molecolare. Nessun decesso Covid nelle ultime 24 ore, mentre sono 6 i nuovi guariti per un complessivo di 7.272: +163 i tamponi effettuati rispetto al giorno prima.

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Covid, l’Italia cambia colori: da lunedì 17 regioni in giallo e 4 in arancione. Ma ci sono province e comuni in lockdown 07 Febbraio 2021

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 221 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,81%. Sono inoltre 893 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 64 casi (7,17%). I decessi registrati sono 13, a cui si aggiunge un decesso pregresso: il totale da inizio emergenza sale a 2.561 vittime. I ricoveri nelle terapie intensive restano stabili (63) e calano quelli in altri reparti (521).

VENETO

EMILIA – ROMAGNA

Lieve calo nei ricoveri ma un aumento dei nuovi casi in Emilia-Romagna: sulla base di oltre 16.200 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono emersi 1.382 contagi. Oltre 700 i guariti di oggi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 181 (due in meno rispetto a ieri) e 1.950 quelli negli altri reparti Covid (sei in meno). Altre 25 vittime, per un totale da inizio pandemia di 9.837. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Modena con 249 nuovi casi e Bologna con 244.

TOSCANA

In Toscana registrati 668 nuovi positivi e altri 22 decessi. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 10.440, +1,7% rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono complessivamente 758 (6 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (1 in meno). Le persone complessivamente guarite sono 123.860 (471 in più rispetto a ieri, più 0,4%).

UMBRIA

LAZIO

Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test. Si registrano 920 casi positivi (-94), 20 decessi (-18) e +3.985 guariti. Spiega l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città scendono a quota 400”.

MARCHE

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Settantanove nuovi contagi, a fronte di 1067 tamponi molecolari processati, e tre decessi nelle ultime 24 ore in Basilicata. Stabile il numero delle persone ricoverate negli ospedali, 85, una delle quali in terapia intensiva. Con nove nuovi guariti, i lucani attualmente positivi sono 3.072.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 765 casi, su 8.751 test per l’infezione da Covid-19, e 8 decessi. Il tasso di positività è dell’8,7%, in discesa per il secondo giorno consecutivo: ieri, infatti, era del 9,42% e venerdì del 12,2%. Anche il numero dei decessi oggi è più basso: ieri 31 e oggi otto.

CALABRIA

In Calabria a oggi sono stati sottoposti a test 507.606 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 537.077 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 34.191 (+127 rispetto a ieri), quelle negative 473.415. Lo rende noto la Regione Calabria. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 624 (+7 rispetto a ieri), i guariti sono 25.764 (+459 rispetto a ieri), i ricoveri sono 259 (-17 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 39.527 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento sono stati rilevati 154 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi, per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente.

Si registrano tre decessi (1.019 in tutto). Sono invece 382 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12), mentre sono 34 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.269. I guariti sono complessivamente 23.590 (+114), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 233.





Go to Source

Tweet Share Pinterest