Coronavirus, il bollettino di oggi 8 marzo: 13.902 nuovi casi, 318 morti, superata la soglia delle 100mila vittime

Superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia: il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus ha infatti registrato 318 morti nelle ultime 24 ore, con 13.902 nuovi contagi su 184.684 tamponi. Ieri c’erano stati 20.765 nuovi casi e 207 morti, con un tasso di positività al 7,6%. le terapie intensive vedono un incremento di 95 unità mentre i ricoveri ordinari crescono di 687. I guariti nelle ultime 24 sono 13.893.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati 30 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 54 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati nuovi decessi (il totale è di 417 vittime). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati diffusi dall’Usl. I guariti sono 6, mentre attualmente il numero totale di contagiati è di 201, 24 in più di ieri. I ricoverati nell’ospedale Parini sono 11 di cui 2 nel reparto di rianimazione.

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.214 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari al 9,9% dei 12.298 tamponi eseguiti, di cui 6.375 antigenici. Dei 1.214 nuovi casi, gli asintomatici sono 409 (33,7%). I casi sono così ripartiti: 223 screening, 602 contatti di caso, 389 con indagine in corso; per ambito: 12 RSA/strutture socio-assistenziali, 98 scolastico, 1.104 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 264.463 così suddivisi su base provinciale: 22.608 Alessandria, 13.249 Asti, 8.810 Biella, 35.750 Cuneo, 20.383 Novara, 140.475 Torino, 9.890 Vercelli, 9.978 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.064 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 217 ( + 15rispetto a ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.371 (+ 55rispetto a ieri); le persone in isolamento domiciliare sono 20.281. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.167.226 (+ 12.298 rispetto a ieri), di cui 1.206.618 risultati negativi. Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.511 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 232.083 (+ 621 rispetto a ieri).

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Preoccupano l’elevato numero di persone ricoverate negli ospedali e la presenza sul territorio di alcune varianti del coronavirus in Alto Adige, dove si pensa già di allungare di due settimane la durata del lockdown (il termine previsto è domenica 14). Nella giornata di ieri, i nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati 88 su un basso numero di tamponi effettuati, 4.960 contro quello che nella scorsa settimana era stato anche il quadruplo. Le persone morte ieri a seguito del coronavirus sono state 4 per un bilancio complessivo a 1.063. Il primo decesso collegato al coronavirus in provincia di Bolzano risale all’11 marzo del 2020 ed è avvenuto all’ospedale di Bolzano. Le nuove positività sono 65 su 677 tamponi molecolari esaminati e 23 su 4.895 test antigenici. Su 199.328 persone complessivamente sottoposte a tampone molecolare, 43.956 sono risultate positive mentre quelle positive ai test antigenici (effettuati oltre 900mila) sono 23.056. Preoccupa la forte ospedalizzazione: negli ospedali sono 191 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti e 43 sono quelli che si trovano in terapia intensiva. In quota ricoveri anche i 158 pazienti Covid che si trovano nelle strutture private convenzionate e i 128 in isolamento in strutture dedicate.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 415 i nuovi contagi rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia. Su 2.817 tamponi molecolari sono emersi 319 casi, ulteriori 96 da 729 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 19, i ricoveri nelle terapie intensive 58, quelli in altri reparti 457. In isolamento si trovano 11.522 persone. A comunicare i dati il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dall’inizio della pandemia le positività in Friuli Venezia Giulia sono 81.164: 15.307 a Trieste, 38.025 a Udine, 17.252 a Pordenone, 9.651 a Gorizia e 929 da fuori regione. I decessi finora sono 2.929: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207.

VENETO

Sono 757 i nuovi casi trovati in Veneto a fronte dei 10mila tamponi effettuati nelle 24 ore (un’incidenza del 7,38%). Si tratta di un dato legato però al fine settimana, quindi non del tutto attendibile come “trend” per via del calo dei tamponi effettuati e di ritardi che spesso si verificano nell’aggiornamento dei dati. Il totale dei ricoverati cresce a 1.400 con 27 in più in area non critica e più 4 in terapia intensiva. Sono 9.980 i deceduti complessivi, 12 in più nelle ultime 24 ore.

L’Italia verso le centomila vittime. Ecco perché i morti non calano di Alessandra Ziniti 07 Marzo 2021

EMILIA – ROMAGNA

Ancora dati in crescita per il coronavirus in Emilia Romagna: si sono registrati 282.616 casi di positività, 2.987 in più rispetto a ieri (1.408 asintomatici) su un totale di 17.492 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, il 17%, non è assolutamente indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. L’età media è 41 anni. Cinquanta i decessi, in aumento casi attivi – a oggi sono 57.018 (+2.099 rispetto a ieri)- e ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 286 (+3 rispetto a ieri), 2.960 quelli negli altri reparti Covid (+148). Questi i dati accertati alle 12 di oggi in Regione: alle 15 erano stati affettuate oltre 487mila dosi di vaccino. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 282.616 casi di positività e 10.827 decessi.

TOSCANA

È di 1.000 nuovi positivi, età media 44 anni, e di altri 22 decessi, età media 79,3 anni, l’aggiornamento delle 24 ore in Toscana per il Coronavirus, che porta a 165.451 unità (+0,6%) i casi di positività totali dall’inizio della pandemia e a 4.816 i morti (Siena supera le 200 vittime, salendo a 201 decessi) per un tasso grezzo di mortalità regionale toscana da Covid (deceduti/popolazione residente) di 129,4 vittime per 100.000 residenti. I 1.000 casi in più nelle 24 ore sono risultati da tampone molecolare (989) e 11 da test rapido antigenico. In percentuale l’incremento giornaliero dei nuovi casi è doppio di quello dei guariti (+0,3%, pari a 468 persone) che raggiungono quota totale di 138.712. Gli attualmente positivi sono ora 21.923 (+2,4% su ieri) di cui 1.376 ricoverati (+68 unità pari al +5,2%; 202 sono in terapia intensiva, tre in più, +1,5%) e 20.547 in isolamento a casa con sintomi curabili a domicilio o asintomatici (+442 pari al +2,2%). Si fermano le quarantene: sono 39.149 le persone (-33 su ieri pari al -0,1%) isolate in sorveglianza attiva Asl per contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Continua la prevalenza di guariti rispetto ai nuovi positivi nei dati giornalieri della pandemia che riguardano l’Umbria. In base ai dati sul portale della Regione, nell’ultimo giorno sono stati accertati 42 ulteriori casi, 356 guariti e dieci morti. Gli attualmente positivi scendono quindi di 324 unità e ora sono 6.955. Sono stati analizzati 525 tamponi e 283 test antigenici. Con un tasso di positività del 5,1 per cento sul totale (era il 6 lunedì scorso) e dell’8 per cento sui soli molecolari (era 9,1). In aumento i ricoverati in ospedale, 516, 13 in più rispetto a domenica, 84 dei quali (più quattro) in terapia intensiva.

LAZIO

MARCHE

Sono 349 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi, su 2.694 tamponi tesati complessivamente: “1.730 – fa sapere il Servizio Sanità della Regione – nel percorso nuove diagnosi (di cui 562 nello screening con percorso Antigenico) e 964 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,2%)”. Dei 349 positivi, ben 209 sono in provincia di Ancona, 86 in quella di Macerata, 21 in quella di Fermo, 18 in quella di Ascoli Piceno, 11 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62), contatti in setting domestico (71), contatti stretti di casi positivi (118), contatti in setting lavorativo (7), contatti in ambienti di vita/socialità (6), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5), screening percorso sanitario (1). Per altri 76 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 562 casi del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 50 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%”.

ABRUZZO

In Abruzzo si registrano 273 nuovi casi di Covid e 12 decessi. Il totale dei positivi accertati dall’inizio dell’epidemia è 57.767, mentre il numero delle vittime sale a 1.813: del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 42.510 dimessi/guariti (+379 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 13.444 (-121 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 784.667 tamponi molecolari (+3.524 rispetto a ieri) e 287.456 test antigenici (+6.152 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2,8 per cento. Inoltre, 665 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 84 (invariato rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12695 (-143 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 13825 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+51 rispetto a ieri), 14552 in provincia di Chieti (+96), 15291 in provincia di Pescara (+39), 13387 in provincia di Teramo (+54), 442 fuori regione (invariato) e 270 (+30) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Ci sono altri 30 nuovi contagi in Basilicata nelle ultime 24 ore, emersi dai 420 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 processati. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche un decesso a Potenza. Trentasette le guarigioni, a cui se ne sommano altre 97 relative ad un periodo antecedente, e che portano il totale dei lucani attualmente positivi a 3458. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 124, di cui 13 in Terapia intensiva.

PUGLIA

Sono state 25 le vittime covid in puglia registrate nelle ultime 24 ore. Più della metà, 13, sono state accertate in provincia di foggia. È Quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso dalla task force regionale che si occupa della pandemia. Altri sette decessi sono avvenuti in provincia di taranto, tre in quella di bari e due in provincia di lecce. I nuovi positivi sono invece 594: si tratta del 13 per cento dei 4560 test analizzati. Più della metà dei nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati rilevati in provincia di bari che conta 301 malati in più. Seguono le province di lecce con 117 nuovi positivi, foggia con 87, brindisi son 42, taranto con 29 e bat con 14. Di sei casi non è nota la provincia di residenza. Dalla somma dei dati delle singole province bisogna sottrarre due casi di residenti fuori regione che sono stati riclassificati e attribuiti.

Gli attualmente positivi sono 35.207 Di cui 1516 ospedalizzati. Dall’inizio dell’emergenza i guariti sono 116.722.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 568.253 soggetti per un totale di tamponi 602.904 eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 39.459 (+89 rispetto a ieri), quelle negative 528.794”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 706 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 32.1326 (+116 rispetto a ieri), i ricoveri sono 253 (+6 rispetto a ieri) di cui 32 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Si registrano 68 nuovi casi di coronavirus e un morto oggi in Sardegna dove il tasso di positività è crollato allo 0,2%. Salgono quindi a 41.813 i contagi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza mentre le vittime sono in tutto 1.184. In totale sono stati eseguiti 822.499 tamponi, per un incremento complessivo di 28.227 test rispetto al dato precedente. Nell’isola sono 190 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.444. I guariti sono complessivamente 27.786 (+95), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 41.813 casi positivi complessivamente accertati, 10.088 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.679 (+5) nel Sud Sardegna, 3.501

(+3) a Oristano, 8.252 (+6) a Nuoro, 13.293 (+8) a Sassari.





