Coronavirus, il bollettino di oggi Primo maggio: 12.965 nuovi casi e 226 morti

I nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore sono stati 12.965, i morti 226. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%). Superate le 20 milioni di somministrazioni di vaccino in Italia. Secondo il bollettino aggiornato nel pomeriggio le dosi inoculate sono 20.11.976.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Sono 58 i nuovi positivi in 24 ore e nessun decesso. Il totale dei contagi è di 10.990 da inizio epidemia, mentre sono 79 i guariti e 317 le persone sottoposte a tampone.

TRENTINO

Un decesso per Covid e 78 nuovi contagi. I pazienti ricoverati passano da 89 a 81 (12 le dimissioni ieri a fronte di 5 nuovi ingressi) anche se rimane stabile il numero relativo ai ricoveri in rianimazione (20 come ieri). Nel bollettino di oggi l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta 27 nuovi casi positivi al molecolare (su 1.242 test) e 51 all’antigenico (su 1.764 test rapidi). I molecolari hanno anche confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Non c’è nessun contagio fra ultra ottantenni, probabilmente – sottolineano le autorità sanitarie – ciò in conseguenza delle vaccinazioni, mentre ce ne sono 4 nella fascia 70-79 e 9 fra chi appartiene al decennio precedente. Dall’altra parte i giovanissimi: fra i nuovi contagi oggi ci sono 2 piccolissimi (meno di 2 anni), 2 bambini fra i 3 ed i 5 anni, 1 nella fascia 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Sul fronte vaccinazioni, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a 179.533 (di cui 42.370 seconde dosi). A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate finora 55.778 dosi, nella fascia 70-79 anni 42.200 dosi e tra i 60-69 anni 32.351 dosi. Infine i guariti: con i 17 di oggi il totale da inizio pandemia si porta a 41.578.

ALTO ADIGE

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 882 nuovi casi di persone risultate positive, pari al 3,3% di 27.057 tamponi eseguiti, di cui 17.983 antigenici. Degli 882 nuovi casi, gli asintomatici sono 368. I casi sono così ripartiti: 115 screening, 553 contatti di caso, 214 con indagine in corso: per ambito: 6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 105 scolastico, 771 popolazione generale. Sono 18 i decessi, di cui 2 verificatisi oggi.

VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 370.190 casi di positività, 941 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.343 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano 17 nuovi decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 216 (-10 rispetto a ieri), 1.640 quelli negli altri reparti Covid (-92). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 70 anni in su, mentre da lunedì sono aperte le prenotazioni anche per la fascia d’età 65-69, con le prime vaccinazioni già effettuate.

TOSCANA

Sono 227.737 i casi di positività, 895 in più rispetto a ieri (865 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 201.136 (88,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.779 tamponi molecolari e 15.935 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,8% è risultato positivo. Sono invece 10.193 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 8,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.399, -1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.527 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 248 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 13 uomini e 5 donne con un’età media di 76,5 anni.

UMBRIA

Si registrano dieci ricoveri in meno negli ospedali umbri nelle ultime 24 ore: secondo i dati della Regione aggiornati al primo maggio, oggi sono 193 in tutto, dei quali 28 (sei in meno) in terapia intensiva. Continua a scendere anche il numero degli attualmente positivi: 2.881 (52 in meno di ieri). I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 96. I guariti 143 e altre cinque le vittime. Il tasso di positività totale è 1 per cento (ieri 1,6). Per quanto riguarda i vaccini, sempre secondo i dati della Regione sono state somministrate ad oggi 307.149 dosi sul totale delle 331.975 consegnate. Hanno ricevuto la prima dose 216.753 persone e 90.396 hanno compoletato il ciclo.

LAZIO

“Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-170) e oltre 26 mila antigenici per un totale di oltre 43 mila test, si registrano 1.069 casi positivi (-82), 13 i decessi (-13) e 2.457 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500”. Ad oggi nel Lazio sono 43.295 gli attuali casi positivi, di questi sono 40.874 in isolamento domiciliare. Mentre 2.421 persone sono ricoverate, 276 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 7.686 persone sono decedute e 273.842 guarite.

MARCHE

ABRUZZO

Salgono leggermente i numeri dei contagi e delle persone in isolamento domiciliare. Oggi in Abruzzo sono 226 i nuovi positivi (ieri erano 151, giovedì 195 i nuovi positivi). I contagiati delle ultime ore hanno un’età compresa tra 2 e 94 anni. I nuovi guariti sono 196 da ieri (venerdì erano 313, giovedì i guariti erano 193). Sale a 2.408 il bilancio dei deceduti con 5 nuovi casi registrati in queste ultime 24 ore. Per i ricoveri in ospedale sono 348 i pazienti in area medica e nelle terapie sub intensive, 26 in meno da ieri. Restano occupati 32 posti letto nei reparti di terapia intensiva dei presidi sanitari abruzzesi, in un giorno si sono liberati altri 4 posti.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 1.950 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.399 tamponi molecolari processati. Dei nuovi positivi, informa una nota della task force della Regione Campania, 1.374 sono asintomatici, 576 i sintomatici. Sono 1.729 i guariti e 12 le vittime, di cui 10 decedute nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 137 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei disponibili); 1.441 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili).

BASILICATA

PUGLIA

CALABRIA

Sono 337 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive su 3.750 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 60.411, quelle negative 659.563. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.0115 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 44.339 (+490 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 54.691 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 184 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, per un incremento complessivo di 4.047 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.387 in tutto). Sono invece 371 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti (49) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.556 e i guariti sono complessivamente 36.328 (+298).





