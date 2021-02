Coronavirus, in Emilia-Romagna un super robot per scovare le varianti: sei volte più veloce

Pubblicità

Pubblicità

BOLOGNA. Un super robot da 200 mila euro per sequenziare fino a 96 campioni contemporaneamente, rispetto ai 16 processati oggi, per tenere sotto controllo il proliferare delle varianti del Coronavirus. E capire anche il motivo di alcuni “fallimenti vaccinali” già segnalati al laboratorio di Pievesestina, vicino a Cesena, perché “se si tratta di un virus diverso, rispetto al quale il vaccino non funziona, dobbiamo saperlo subito e modificare il siero”. È una corsa contro il tempo quella del laboratorio di microbiologia nel laboratorio diretto dal professor Vittorio Sambri, per “inseguire” le mutazioni del virus e non trovarsi spiazzati dall’andamento della pandemia. A questo serve il robot acquistato dal laboratorio, con il bando che si chiuderà il 12 febbraio, per velocizzare moltissimo le operazioni, grazie al lavoro degli 82 tecnici del laboratorio che prima della pandemia ne contava solo 47.

“Il nuovo strumento che avremo presto a disposizione sfrutta la tecnologia Next Generation Sequencing – spiega Sambri – che si distingue da quella usata finora, la tecnica di Sanger, il cosiddetto metodo enzimatico. Con i nuovi strumenti a disposizione, la lettura dei singoli componenti della molecola avviene decine di migliaia di volte. Oggi leggiamo una volta da sinistra a destra e una volta da destra a sinistra. Non c’è confronto nella precisione delle sequenze. Il passaggio successivo è affidato a un software che ci dà la sequenza finale con una precisione incredibile”. Il virus corre e si moltiplica, riuscire a leggerne le mutazioni velocemente è fondamentale.

Piano vaccini a Bologna, si parte il 15 febbraio: ecco l’elenco degli ambulatori e delle sedi mobili 09 Febbraio 2021

“Arma fondamentale”

“Se oggi uno dei laboratori migliori riesce a fare 24 sequenziamenti in 48 ore, noi riusciremo a farne 96 in 24 ore – spiega Sambri – questo significa un enorme vantaggio in termini di tempo e quindi di tempestività. Dobbiamo pensare che il sequenziamento è un’attività mille volte più complessa rispetto all’esecuzione di un tampone”. Il super robot è lungo due metri, che diventano 3 aggiungendo i computer che devono essere collegati. E sarà un’arma fondamentale per evitare che il virus sfugga di mano. Il meccanismo infatti è molto semplice ma difficiel da interrompere. “Cambiare l’Rna è la cosa che il Covid sa fare meglio – dice Sambri – perché si è replicato finora infinite volte e ogni volta è come una fotocopiatrice che produce delle copie con un vetro sporco. Ci sono piccole variazioni che di solito vengono riassorbite ma alcune volte queste piccole modificazioni danno origine a un virus diverso. Quando cambia qualcosa, se il virus è competitivo, cioè ad esempio di diffonde più rapidamente, la variante ha successo e si afferma. Per questo noi dobbiamo tenere d’occhio le mutazioni, soprattutto rispetto al vaccino”.

Vaccini in ritardo, l’Emilia reagisce: “Pronti ad acquisti in proprio” 09 Febbraio 2021

Adesso il laboratorio è mobilitato, oltre che per individuare la presenza e la diffusione della variante inglese con 213 campioni da tutta l’Emilia, anche per vedere quali sono le cause dei fallimenti vaccinali. “Ce ne hanno sottoposti alcuni, dobbiamo capire se il problema è nel paziente che non ha sviluppato gli anticorpi – spiega il microbiologo – oppure nel virus che è diverso da quello “solito” e quindi non risponde al vaccino. In questo secondo caso, si potrà rapidamente modificare il vaccino”. Questa è la nuova trincea della lotta al Covid e le armi sono gli scienziati e i macchinari. Mentre altre varianti sono dietro l’angolo, da quella brasiliana a quella sudafricana.

Coronavirus, migliorano i dati: in Emilia-Romagna 977 nuovi contagi. Dalla Regione: “Puntiamo a restare in zona gialla” 09 Febbraio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest