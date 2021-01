Coronavirus in Israele, via libera ai vaccini anche per gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni

Pubblicità

TEL AVIV – Israele continua a detenere il record mondiale di vaccinazioni: quasi il 30% della popolazione ha già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer (2 milioni e 700 mila su un totale di 9 milioni di abitanti) e 1 milione di persone ha ricevuto anche la seconda iniezione. Oltre al personale sanitario, le fasce degli aventi diritto all’inoculazione sono gradualmente state ampliate e attualmente può vaccinarsi chiunque lo voglia – residenti non cittadini compresi – dai 40 anni in su. Inoltre, da due giorni, anche i 250 mila adolescenti tra i 16 e i 18 anni possono accedere al vaccino, previo consenso genitoriale. La decisione è stata presa nei giorni scorsi per facilitare gli studenti degli ultimi due anni del liceo che in questo periodo affrontano i primi esami di maturità, nonché per agevolare l’arruolamento nell’esercito dei diciottenni, a partire da luglio.

La misura è legata anche a quanto emerge dai dati dell’infettività del coronavirus con la diffusione delle diverse mutazioni, in particolare quella britannica, che costituisce il 60% dei nuovi contagi in Israele, e che si sta rivelando più contagiosa anche tra giovani. A oggi, circa 20 mila minorenni si sono presentati per la prima iniezione, mentre tra le fasce prioritarie sono state incluse anche le donne incinte.

La campagna vaccinale va avanti di pari passo con l’estensione delle restrizioni. Ieri il governo ha annunciato che da questa notte l’aeroporto nazionale Ben Gurion verrà chiuso ermeticamente per i voli passeggeri, fino al 31 gennaio, per contenere l’ulteriore diffusione delle varianti del virus. Il Paese sta affrontando un terzo lockdown dal 27 dicembre scorso, che dovrebbe terminare a fine mese. Tuttavia, il ministero della Salute spinge per estendere alcune delle misure restrittive ancora durante la prima settimana di febbraio. Con ogni probabilità, la settimana prossima verranno aperti gli asili e sarà consentito agli studenti tra i 16 e 18 anni di radunarsi in spazi aperti per affrontare gli esami.

Nonostante l’indice di contagio sia sceso sotto l’1, i contagi quotidiani faticano a diminuire e il Paese si trova ad affrontare il record dei ricoveri gravi dall’inizio della pandemia.

Il professor Eran Segal, biologo computazionale del Weizmann Institute, ha analizzato i dati attualmente disponibili a un mese dall’inizio della campagna vaccinale in Israele, esprimendo un cauto ottimismo rispetto all’efficacia del vaccino. Secondo i dati preliminari forniti dalle quattro casse mutua responsabili per la somministrazione dei vaccini, è possibile constatare un calo di contagi nella fascia di popolazione degli over 60 – i primi a cui è stata aperta la possibilità di accedere all’inoculazione. Inoltre, è possibile identificare come questa fascia di età sia ora notevolmente inferiore tra i malati gravi rispetto a quelli di età compresa tra i 40 e i 55 anni, tra cui la percentuale di vaccinati è molto più bassa.

L’80% degli over 60 ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino, ma il professor Segal spiega come sia critico arrivare a una copertura del 95% in questa fascia di età, quella maggiormente a rischio. Secondo la sua analisi dei dati e le sue proiezioni, la possibilità di contrarre il virus diminuisce del 62% nel momento in cui l’80% degli over 60 avrà ricevuto entrambe le dosi – condizione che dovrebbe realizzarsi nelle prossime due settimane, in quanto chiunque abbia ricevuto la prima dose ha già fissato il secondo appuntamento per 21 giorni dopo. Vaccinando un altro 15% degli over 60, è possibile ridurre di un ulteriore 54% la morbilità: ovvero, sempre secondo Segal, dimezzare ulteriormente le probabilità di contrarre una malattia grave tra le persone più a rischio, con un diretto impatto sulla mortalità.

Oggi la commissione parlamentare per il Welfare ha stabilito che lo Stato risarcirà immediatamente chiunque, “vaccinato tra il 20.12.2020 e il 21.12.2022”, dovesse subire danni collaterali legati al vaccino contro il Covid, includendo il preparato della Pfizer nei regolamenti assicurativi già esistenti in ambito vaccinale.





