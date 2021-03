Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 19 marzo: 25.735 nuovi casi e 386 morti

Pubblicità

Sono 25.735 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia (ieri erano stati Ieri erano stati 24.935), con 386 morti, contro i 423 di ieri. Resta stabile il tasso di positività al 7,05%, con 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 353.737.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e 63 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta che portano il totale dei casi positivi al virus da inizio epidemia a 8514. Il dato è contenuto nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 453, + 55 rispetto a ieri, di cui 24 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 427 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7642, + 8 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 86.323, + 492 rispetto a ieri, di cui 8010 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi per Covid in Valle d’Aosta sono 419.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.997 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 323 dopo test antigenico), pari al 8,8 % dei 34.152 tamponi eseguiti, di cui 20.172 antigenici. Dei 2.997nuovi casi, gli asintomatici sono 1.037 (34,6%).

I casi sono così ripartiti: 449 screening, 1.645 contatti di caso, 903 con indagine in corso; per ambito: 47 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 226 scolastico, 2.724 popolazione generale.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige per la seconda volta in questa settimana non vengono registrati decessi collegati al Covid-19. Il bollettino odierno, come quello di lunedì 15, fortunatamente non aggiorna il dato delle vittime che resta fermo a 1.099. In precedenza l’ultimo giorno con ‘zero decessi’ in provincia di Bolzano risaliva al 10 gennaio scorso. I nuovi casi di positività emersi nella giornata di ieri sono 127 su 11.582 tamponi processati (69 positività su 970 tamponi molecolari e 58 su 10.612 test antigenici). Su 202.220 persone sottoposte a tampone molecolare, 44.899 sono risultate positive. Le persone trovate positive al test antigenico sono 23.779. Stabile ma sempre molto forte è la pressione sugli ospedali: 135 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti, 34 quelli in terapia intensiva, 126 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 108 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 593 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,92%. Sono inoltre 4.434 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 317 casi (7,15%). I decessi registrati sono 20, a cui si somma uno dello scorso 10 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 547.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 1.917 nuovi casi, su 44.254 tamponi. L’incidenza è quindi del 4,33%. I soggetti attualmente positivi sono 37.613, e i ricoverati sono 1.829, di cui 1.610 in area non critica e 219 in terapia intensiva. Questi i dati comunicati oggi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, spiegando che l’Rt è ora a 1,25, e ha avuto quindi “un timido calo”. L’incidenza generale è invece aumentata e ora è di 245 casi ogni 100.000 abitanti, vicina quindi alla soglia indicata dal governo per il passaggio in zona rossa, in cui il Veneto peraltro già si trova a causa dell’Rt. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 19%, mentre quello dell’area non critica è del 21%.

EMILIA – ROMAGNA

Dopo alcun giorni di leggera flessione, tornano a salire i contagi per il Covid in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore il numero dei positivi è, infatti, tornato sopra quota tremila. Continuano a crescere i ricoveri e si contano 42 morti, il più giovane dei quali è una donna di 50 anni, deceduta nel Modenese. I nuovi positivi sono 3.188, individuati attraverso 36.016 tamponi, fra antigenici e molecolari. Dei nuovi positivi, 1.308

sono asintomatici, scoperti attraverso screening e contact tracing. Dopo alcuni giorni di flessione, tornano a salire a 921 i nuovi casi nella sola provincia di Bologna, seguita da Modena (533) e Rimini (304). I casi attivi salgono a 72.787: di questi il 94,6% in cura a casa. I ricoverati in terapia intensiva (che hanno raggiunto il loro massimo dall’inizio della pandemia) salgono di uno, e sono 386. Quelli negli altri reparti Covid sono 3.549, sei in più di ieri.

TOSCANA

In Toscana sono 1.365 i positivi in più rispetto a ieri (1.321 confermati con tampone molecolare e 44 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 179.488 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.365 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 148.808 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.887 tamponi molecolari e 8.578 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,8% è risultato positivo. Sono invece 11.115 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 25.639, +1,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.694 (6 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%), 246 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

UMBRIA

Sono 20 in meno rispetto a ieri i ricoverati per Covid negli ospedali umbri, 460 in tutto, 75 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 19 marzo. I nuovi casi sono 182, i guariti 306 e i morti segnalati nelle ultime 24 ore sono sei. Gli attualmente positivi scendono ancora, passando da 5.811 a 5.681. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 3.029 test antigenici e 3.036 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo del 3 per cento (ieri 3,1), che resta invariato al 6 per cento rispetto ai soli molecolari.

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 822 nuovi casi, il 23,7% dei 3.463 tamponi, molecolari e antigenici, processati nel percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è stabile: ieri era stato del 23,5%, con 820 nuovi casi su 3.493

tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 81.617. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati 153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di Ancona, 202 in quella di Pesaro-Urbino, 75 nel Fermano, 83 nel Piceno e 30 fuori regione. Questi casi comprendono 87 soggetti sintomatici, 193 contatti rilevati in ambiente domestico, 303 contatti stretti con positivi, 13 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialità, 3 contatti rilevati in ambiente assistenziale e 4 attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 218 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 3.463 tamponi processati ieri, 893 erano antigenici e hanno rilevato 69 casi positivi (7,7%) da sottoporre al tampone molecolare.

ABRUZZO

Sono complessivamente 61803 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 417 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 97 anni). Il totale dei casi positivi risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 88, di cui 19 in provincia dell’Aquila, 14 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 29 nuovi casi e sale a 1972 (di età compresa tra 57 e 95 anni, 6 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 23 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 48868 dimessi/guariti (+526 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Sono 1.997 i nuovi casi di covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.369 asintomatici e 628 sintomatici su 18.420 tamponi, 3.415 dei quali antigenici. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione. Sono poi 13 i deceduti, 11 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri, per un totale deceduti dall’inizio della pandemia di 4.843. I guariti sono 1.205, per un totale pari a 209.805. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 155; Dei 3.16o posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.569.

MOLISE

BASILICATA

Sono 121 i nuovi casi (116 riguardanti residenti lucani e altri cinque della Puglia e della Campania) su un totale di 1.362 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Sono cinque i decessi per Covid-19 riguardanti cittadini di Anzi, Filiano, Lagonegro, Pietragalla e Potenza. In tre giorni i decessi sono stati 15.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 11.636 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia BAT, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 27 decessi: 10 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test, 127.409 sono i pazienti guariti e 41.170 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 376 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria dove ad oggi sono state sottoposte a test 596.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 632.930. Le persone risultate positive al oronavirus sono 42.705, quelle negative 553.335. Quelle risultate positive al coronavirus sono 42.329, quelle negative 551.242. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 758 (+6 rispetto a ieri). casi confermati oggi sono cosi’ suddivisi: Cosenza 158, Catanzaro 77, Crotone 52, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 65. Gli attualmente positivi sono 8.156.

SICILIA

SARDEGNA

Due decessi e 134 nuovi contagi su 4.166 test effettuati, questi i numeri della pandemia in sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza, sono 42.979 I casi di positività al coronavirus complessivamente accertati nell’isola, 1.203 le vittime totali. Finora sono stati eseguiti 893.924 tamponi, per un incremento complessivo di 4.166 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 3%. Sono invece 176 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6), 25 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.666. I guariti sono complessivamente 28.724

(+78), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono attualmente 185. Sul territorio, dei 42.979 casi positivi complessivamente accertati, 10.571 (+33) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.822 (+15) nel sud Sardegna, 3.540 (+4) a Oristano, 8.473 (+37) a Nuoro, 13.573

(+45) A sassari.





