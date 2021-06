Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 giugno: 782 nuovi casi e 14 morti

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 782, 14 le vittime. I positivi sono stati calcolati a fronte di 138.391 test. Il tasso di positività risale allo 0,56%.

Per un confronto: ieri i nuovi casi erano stati 838 nuovi casi, 40 i morti, 224.293 i tamponi, 0,37% il tasso di positività.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono solo 2 i nuovi casi di Covid-19 su 1.323 tamponi processati nella giornata di ieri.. E da due settimane non vengono registrati decessi a causa del coronavirus per un dato complessivo di vittime che resta fermo a 1.180. Su 222.771 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.655 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.208. I guariti sono 73.523. I pazienti covid attualmente ricoverati negli ospedali sono, 6 nei normali e 4 in terapia intensiva

PIEMONTE

Sono 31 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari allo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti, di cui 6.238 antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (74,2%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.877. I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 872. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.386.513 (+ 9.041 rispetto a ieri), di cui 1.758.612 risultati negativi. Nessun decesso.

VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 61 in più di ieri i positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 12.215 tamponi, mentre si registra un morto, un modenese i 77 anni. Stabili i ricoveri, in calo i contagi attivi. Dei nuovi casi 29 sono asintomatici. Tra le province, al primo posto oggi c’è Modena con 19, poi Parma con 18. I guariti sono 172 in più, i casi attivi 112 in meno per un totale di 3.723, di cui il 94,3% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28 (+1), 185 quelli negli altri reparti Covid (dato invariato rispetto a ieri).

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

Su oltre 5mila tamponi (-3.128) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, nel Lazio si registrano 93 nuovi casi positivi (+14), un decesso (-2) e 209 ricoverati (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 62″, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato spiegando che £dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing, Rt 0,66 e incidenza 12,83/100mila abitanti”.

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

PUGLIA

CALABRIA

In Calabria il totale dei tamponi eseguiti sono stati 926.941 (+1.672). Le persone risultate positive al Coronavirus sono in totale 68.905, 36 in più rispetto a ieri. Non si registrano decessi. Gli attuali positivi sono 5.509 (-150). I guariti 62.172, +186.

SICILIA

SARDEGNA

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 15 nuovi casi di positività al Covid in Sardegna portando il numero totale dall’inizio dell’emergenza a 57.207. In totale sono stati eseguiti 1.374.665 tamponi, per un incremento complessivo di 1.613 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.490 in tutto). Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 37 pazienti in area medica e 3 in terapia intensiva (-1). Attualmente in Sardegna sono 2.315 le persone in isolamento domiciliare e 53.362 (+16) i guariti.





