Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 30 marzo: 16.017 nuovi casi e 529 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.017 nuovi casi di coronavirus a fronte di 301.451 tamponi. Le vittime sono state 529. L’indice di positività è al 5,3%. Ieri c’erano stati 12.916, i decessi 417.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.561.012, i morti 108.879. Gli attualmente positivi sono 562.832 (-3.161 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.889.301 (+18.687), in isolamento domiciliare ci sono 529.885 persone (-3.224).

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.716 in totale, cinque in meno da ieri. Oggi i nuovi ingressi in rianimazione sono stati 269.

VALLE D’AOSTA

Sono tre i decessi e 76 i nuovi casi positivi che portano il totale delle persone risultate positive in Val d’Aosta da inizio epidemia a 9236. I casi positivi attuali sono 902 in crescita di 60 unità rispetto a ieri di cui 45 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva, e 849 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono 7910, + 16 rispetto a ieri, il totale dei tamponi fino ad oggi effettuati è di 94.244, + 1337, di cui 13.311 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza ad oggi decessi di persone affette da Covid 19 in Valle D’Aosta è salito a 424.

PIEMONTE

Sono 1.861 oggi in Piemonte ipositivi al Covid comunicati dall’Unità di crisi della Regione.Il tasso di positività è del 7,9%, a fronte dei 23.439 tamponi diagnostici processati (13.341 antigenici); la quota di asintomatici è 35,9%. I morti sono 61, di cui 6 casi relativi a oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 369, rispetto a ieri +5, negli altri reparti 3.855, con un incremento di 18. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.193, i guariti +2.168.

LIGURIA

LOMBARDIA

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 3.271 casi di coronavirus, di cui 75 ‘debolmente positivi’, e 85 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi salgono a 30.635. I tamponi processati sono 44.289 (di cui 23.728 molecolari e 20.561 antigenici), con un tasso di positività al 7,3%. I guariti/dimessi sono 2.469 (totale complessivo: 604.384, di cui 5.763 dimessi e 598.621 guariti). Calano i pazienti covid in terapia intensiva: 862 (-8); ma salgono i ricoverati: 7.109 (+115). Ieri, a fronte di 21.137 tamponi effettuati, c’erano stati 1.793 contagi e 88 morti, con un tasso di positività all’8,4%.

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Ancora due morti in Alto Adige. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le vittime sono 1.123. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 180 nuovi casi positivi: 75 sono stati rilevati sulla base di 1.196 tamponi Pcr (dei quali 303 nuovi test) e 105 sulla base di 15.528 test antigenici. Il totale delle persone di cui è stato accertato il contagio è ora di 69.902. I guariti sono 67.125 (228 in più rispetto ad ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,41%. Sono inoltre 2.631 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 241 casi (9,16%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 6 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 80 mentre quelli in altri reparti scendono a 671.

VENETO

Improvviso aumento in veneto dei decessi in Veneto, che registra 52 morti nelle ultime 24 ore, portando a 10.590 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 1.130 nuovi positivi al Coronavirus, per un totale di 380.521. Gli attuali positivi in regione sono 38.667, 977 in meno rispetto a ieri. Prosegue l’aumento dei dati ospedalieri, con 16 ricoveri in area non critica che portano a 1.897 i letti occupati, e 7 ingressi in terapia intensiva, con 302 ricoverati.

EMILIA – ROMAGNA

TOSCANA

Con 1.180 contagi in più rispetto a ieri i casi registrati in Toscana raggiungono il totale di 193.836 da inizio pandemia: i nuovi positivi – età media 44 anni – sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Rispetto a ieri eseguito praticamente il doppio degli esami – 13.222 tamponi molecolari e 11.871 tamponi antigenici rapidi a fronte di complessivi 12.087 -, di cui il 4,7% è risultato positivo: ieri il tasso era di 8,45%. Sulle prime diagnosi l’incidenza dei positivi è 13,8% è risultato positivo. Purtroppo si registrano ancora tanti decessi: altri 32 rispetto al report di ieri – 22 uomini e 10 donne con un’età media di 79 anni – che porta il totale a 5.329. Crescono ancora i ricoveri, anche in rianimazione: sono 1.807, 13 in più rispetto a ieri, di cui 265 in terapia intensiva, 3 in più.

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 333 nuovi casi, il 10,7% rispetto ai 3.120 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è crollato rispetto al dato diffuso ieri, quando era stato del 31,3%, con 232 nuovi casi su 742 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 87.563. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 90 in provincia di Macerata, 43 in provincia di Ancona, 100 in quella di Pesaro-Urbino, 23 nel Fermano, 54 nel Piceno e 23 fuori regione. Questi casi comprendono 61 soggetti sintomatici, 115 contatti in ambiente domestico, 110 contatti stretti con positivi, 6 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambito assistenziale e 1 rilevato attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 39 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 5.334 tamponi complessivamente processati ieri, 1.321 erano antigenici e hanno rilevato 132 casi positivi (10%) da sottoporre al tampone molecolare.

ABRUZZO

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata sono 135 i nuovi casi di positivi su un totale di 1290 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Montescaglioso e Satriano di Lucania. I positivi sono 113 lucani (di cui 26 a Melfi e 13 a Matera) e 22 cittadini residenti in altre regioni (15 sono domiciliati e in quarantena in Basilicata, 6 in Puglia, 1 in Veneto).

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 12.234 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.527 casi positivi: 521 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 163 nella provincia BAT, 93 in provincia di Foggia, 242 in provincia di Lecce, 348 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota Sono stati inoltre registrati 35 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.857.302 test. 139.513 sono i pazienti guariti e 46.776 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA





