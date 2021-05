Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 maggio:9.116 nuovi casi e 305 morti

Pubblicità

Tornano a salire i casi di Covid registrati in Italia, 9.116 a fronte dei 5.948 di ieri, ma con un numero di tamponi largamente superiore (315.506 contro 121.829) con un tasso di positività che scende dunque al 2,9% (ieri era 4,9%). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti delle ultime 24 ore sono 305 contro i 256 di ieri, per un totale di 121.738 da inizio pandemia. Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri. Sempre ieri i nuovi casi erano stati 5.948, e i morti 256.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Dopo due giorni senza vittime, altre due persone sono morte in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i decessi salgono così a 1.164. I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno, inoltre, accertato 105 nuovi casi positivi: 46 sono stati rilevati sulla base di 1.079 tamponi pcr (318 dei quali nuovi test) e 59 sulla base di 10.014 test antigenici. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.237, mentre i guariti totali sono 70.684 (103 in più rispetto ad ieri).

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

I nuovi contagi in Emila Romagna sono 488 su un totale di 29.546 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dunque dell’1,7%. Nuovo boom di guariti: sono 3.335 in più rispetto a ieri e i casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 39.128 (-2.871) Sono invece 24 i nuovi decessi, quattro in provincia di Parma, due nella provincia di Modena, cinque in provincia di Bologna, tre nella provincia di Ferrara, uno a Ravenna, sei in provincia di Forlì-Cesena e due a Rimini.

TOSCANA

In Toscana 503 nuovi casi di coronavirus, su 9.957 Tamponi molecolari e 12.436 test antigenici rapidi, 25 morti e 932 guariti. Il tasso dei positivi ripiega al 2,2% sul totale dei tamponi e al 7% in relazione alle nuove diagnosi. Significativo l’alleggerimento della pressione ospedaliera. Scendono a 1.503 I ricoverati nelle ultime 24 ore (-52 rispetto a ieri, lunedì), di cui 237 in terapia intensiva (-12).



UMBRIA

Ancora un giorno senza morti per il Covid in Umbria dove in base ai dati sul sito della Regione le vittime del virus sono 1.361 dall’inizio della pandemia. Stabili tra lunedì e martedì. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 98 nuovi positivi e 71 guariti. Ancora in calo i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 193, otto in meno di ieri, lunedì, mentre rimangono stabili a 28 quelli nelle intensive.

MARCHE

Sono 204 i nuovi contagi registrati nelle marche nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19, lo fa sapere il servizio sanità della regione comunicando altresì che sono stati testati 4.416 tamponi. Dei 204 casi odierni 38 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 20.244, 28 ad ancona (32.183), 56 a pesaro-urbino (21.767), 31 a fermo (9.831), 46 ad ascoli piceno (10.510) e cinque fuori regione (3.824). Questi casi comprendono 46 soggetti sintomatici, 34 contatti in setting domestico, 80 contatti stretti di casi positivi, due contatti in setting lavorativo, 11 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione ed uno screening percorso sanitario mentre per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 662 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 33 casi con un rapporto positivi/test pari al 5% (ieri era al 3,8%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 13,3% (ieri era al 22,1%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 9,3% (ieri era al 18,6%). Le persone contagiate nelle marche salgono a 98.359 Con 682.426 tamponi testati compresi gli antigenici.

LAZIO

Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Nel Lazio su oltre 15 mila tamponi (+4.660) e quasi 25 mila antigenici per un totale di oltre 40 mila test, si registrano 803 casi positivi (+142), 36 i decessi (+14) e +2.245 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

In Campania oggi i nuovi casi di Covid- 19 sono 1.331 dall’analisi di 17.336 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è del 7,67%. Dei 1.331 nuovi positivi, 429 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Sono 38 i nuovi decessi, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è 6.484.

Il totale dei guariti in Campania supera quota 300mila: 128 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1.480 quelli ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA

PUGLIA

In Puglia, su 13.803 test effettuati, sono stati registrati 1.028 casi positivi, con una incidenza del 7,4% (ieri, lunedì, era del 6%). Sono stati registrati inoltre 34 decessi (ieri 52). I pugliesi attualmente ricoverati sono 1.782 (30 in meno di ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test. I cittadini guariti sono 185.526 (1.397 in più di ieri) e 46.620 sono i casi attualmente positivi (403 in meno di ieri), sul totale di 238.144 pugliesi contagiati dall’inizio della pandemia. Complessivamente i decessi per Covid sono 5.998.

CALABRIA

In Calabria oggi 302 nuovi contagi, 5 i decessi e 535 i nuovi guariti. Sottoposte a test 726.583 persone per un totale di 784.856 tamponi seguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus da nizio pandemia sono 61.227.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 104 nuovi casi di Covid

registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si contano altri cinque morti. In leggero calo i ricoveri. Salgono così a 54.980 i contagi accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza e i decessi a 1.398. Sono 354 (-4) i pazienti ricoverati in reparti non intensivi e 47 (-4) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.042 e i guariti sono complessivamente 37.137 (+423).







