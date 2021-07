Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: in Italia 808 nuovi positivi e 12 morti

Pubblicità

Oggi in Italia sono 808 i nuovi casi registrati di positività al Covid – 19. I decessi invece sono 12. Sono 141.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 228.127. Il tasso di positività è allo 0,57%, in leggera crescita rispetto allo 0,4% di ieri.

TRENTINO

ALTO ADIGE

PIEMONTE

Nessun decesso da Covid, in Piemonte, per il sesto giorno consecutivo. Lo segnala l’Unità di crisi regionale, che comunica 40 nuovi casi di persone positive, lo 0,4% dei 11.421 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 17 (42,5%). Sono dieci i pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, 94 negli altri reparti (-3), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 673.

Dall’inizio della pandemia, dunque, i decessi restano 11.696, mentre i casi di positività registrati sono 367.072 e 354.599 i guariti (17 in più rispetto a ieri)

VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.473 tamponi molecolari sono stati rilevati 9 nuovi contagi – di cui 4 riguardanti migranti-richiedenti asilo nell’area dell’ex provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,61%. Per il 66% si tratta di persone al di sotto dei 29 anni.

Sono inoltre 506 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 11.916 tamponi. Non si registrano decessi e il numero dei pazienti ricoverati è stabile rispetto a ieri: sono 22 in terapia intensiva e 161 negli altri reparti Covid.

Fra i nuovi casi di positività, 13 sono asintomatici. L’età media è di 35,6 anni.

TOSCANA

In Toscana sono 49 i nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il totale a 244.484 dall’inizio dll’emergenza sanitaria sa coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota

236.042 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.689 tamponi molecolari e 5.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.138 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 85 anni.

UMBRIA

LAZIO

“Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio (-1451) e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi (-2), 2 decessi (-1), i ricoverati sono 155”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “I guariti sono 145, le terapie intensive sono 37 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi – aggiunge – è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 61”.



MARCHE

E’ un uomo di 76 anni di Monsapolo del Tronto (Ascoli Piceno) l’unica vittima correlata al ‘Covid-19′ registrata nelle Marche nelle ultime 24 ore; era ricoverato a San Benedetto del Tronto ed era affetto anche da altre patologie. Lo si apprende dal terzo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Le vittime dall’inizio della crisi pandemica salgono cosi’ 3.037: si tratta di 1.706 uomini e 1.332 donne.

ABRUZZO

Nell’ultimo giorno in Abruzzo sono stati registrati 11 nuovi positivi, 17 guariti e una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono ora 684, sette meno di sabato. Sono stati analizzati 1.310 tamponi e 2.188 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento sul totale.

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

C’è un nuovo decesso per via del Covid in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche sei nuovi contagi emersi ieri a fronte di 394 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata non sono state registrate guarigioni. Sedici in totale le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, nessuna in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 3.710 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 25 casi positivi:

4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Sono stati inoltre registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.698.172 test, 244.192 sono i pazienti guariti,2.660 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 24 in piu’, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.791 tamponi eseguiti. Finora sono stati effettuati 940.479 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 69.082. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 2,78% all’1,34%).

Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.230 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 64.701 (+251 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 57 (-3 rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 3.151 (-229).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 57.300 i casi di positivita’ al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 21 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.393.892 tamponi, per un incremento complessivo di 1.331 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale).





