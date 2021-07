Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi primo luglio: 882 nuovi contagi e 21 decessi

Pubblicità

Sono 20 i nuovi casi positivi al Covid e nessun decesso. E’ quanto comunicato, oggi, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I 20 nuovi casi sono così ripartiti:10 screening, 9 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 19 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.972. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 ( -3 rispetto a ieri) e quelli non in terapia intensiva 145 ( -7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 629.

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.438.345 (+ 13.411 rispetto a ieri), di cui 1.774.196 risultati negativi. Il numero dei decessi è stabile a 11.696. I pazienti guariti sono complessivamente 354.491 (+ 69 rispetto a ieri).

Sono 15 i nuovi contagi da covid-19 rilevati oggi in friuli venezia giulia, oltre il 50% rientra nella fascia d’età 20-29, mentre cinque riguardano migranti; 14 contagi sono emersi da 3.803 tamponi molecolari, uno da 966 test rapidi. Nessun decesso registrato oggi, le terapie intensive continuano a non segnare pazienti covid, mentre gli altri reparti contano su 8 ricoverati. A comunicare i dati il vicegovernatore del friuli venezia giulia con delega alla salute, riccardo riccardi. Le morti da Covid in regione finora ammontano a 3.789:

813 A trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.957, I clinicamente guariti 19, mentre quelli in isolamento sono 184. Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono 106.957: 21.131 a trieste, 50.331 a Udine, 21.064 a Pordenone, 13.046 a Gorizia e 1.385 da fuori regione.

