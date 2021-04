Coronavirus in Lombardia, dalle convocazioni sbagliate ai centenari dimenticati: ecco gli ultimi tre mesi di errori nella campagna vaccinale

Pubblicità

È un dossier alto come un dizionario, quello dei “disguidi” che si sono verificati negli ultimi tre mesi, quelli di cui ha parlato ieri il commissario nazionale per l’emergenza Covid generale Paolo Figliuolo, arrivato per verificare i problemi negli hub lombardi.

Il portale in tilt

Si comincia col portale dell’agenzia regionale Aria per l’iscrizione alla campagna vaccinale. Il 15 di febbraio viene avviato il portale ma salta subito. Centinaia di migliaia di persone cercano di entrare nel sito. Lunghe attese e utenti respinti perché il sistema non riconosce i numeri di telefono fissi. Nei giorni successivi la situazione si normalizza, ma gli sms di risposta per la maggior parte degli anziani non arrivano.

Gli sms mancanti

Il sistema informatico di Aria registra quasi 100 mila anziani al giorno nella prima settimana, ma dopo due settimane solo il 15-20 per cento di chi si è iscritto ha ricevuto risposta. Alla fine di febbraio, con 597 mila over 80 prenotati, l’assessora al Welfare e vicepresidente della Regione Letizia Moratti riconosce i ritardi e manda 450 mila sms di scuse agli anziani rimasti senza risposte. Sostituisce il direttore generale del Welfare, Marco Trivelli, col manager veneto Giovanni Pavesi. Dal 18 di febbraio cominciano le vaccinazioni degli over 80 con alcuni testimonial d’eccezione, da Liliana Segre a Carla Fracci. Nella prima settimana vengono convocati in 50 mila, ma gli appuntamenti sono spesso a chilometri di distanza dal domicilio. Per esempio, i cittadini di Segrate vengono chiamati a fare il vaccino a Cesano Boscone, perché Cesano ha il Cap 20090 che era il vecchio Cap di Segrate.

I centri vaccinali senza persone da vaccinare

Il sistema di Aria collassa nel weekend del 20 e 21 marzo, quando alla Fiera di Cremona sono pronti a vaccinare 300 persone e nessun anziano della zona è stato convocato da Aria. I sindaci della zona vengono attivati uno per uno e qualcuno, come quello di San Bassano, prende un furgone e va a prendere i suoi pensionati a casa per portarli a fare il vaccino. Caos anche a Como dove per 700 dosi di AstraZeneca arrivano solo 16 insegnanti al centro vaccinale di via Napoleona. Senza l’elenco dei nomi l’Asst Lariana ha così iniziato a chiamare al telefono altri aventi diritto per non sprecare le dosi e la giornata di lavoro. Problemi simili anche a Varese, Codogno, Milano, Iseo.

Anziani in overbooking

L’11 marzo Guido Bertolaso, consulente di Moratti per la campagna vaccinale, arriva a sorpresa fuori da un ospedale e su Facebook protesta: “La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna”. Letizia Moratti con un tweet promette di risolvere i disguidi: “Le cose che non funzionano vanno cambiate, occorrono decisioni drastiche e rapide su Aria. I cittadini non devono pagare le inefficienze della burocrazia”. Il giorno dopo il presidente Attilio Fontana azzera i vertici della società regionale e promette il passaggio delle prenotazioni a Poste Italiane.

I centenari dimenticati

Da settimane fioccano decine e decine di segnalazioni di ultra novantenni e ultra centenari mai convocati a fare il vaccino, fra loro la partigiana Laura Wronowski, anni 97, e Giuliana Manasse Biraghi, anni 105. Centinaia di segnalazioni arrivano ai giornali: gli anziani di tutta la Lombardia scrivono per sapere che ne è stata della loro richiesta di vaccino e se devono ripresentarla. La Regione, dopo il siluramento di Aria, promette a 115 mila anziani una telefonata con appuntamento entro il 2 aprile dal call center regionale con verifica degli elenchi da parte di Ats. Per altri 205 mila nonni la somministrazione arriverà entro l’11 aprile, termine ultimo per la prima dose a tutti.

Gli appuntamenti ai morti

Intanto c’è chi riceve l’appuntamento fuori tempo massimo. “Mio padre è morto di Covid a 91 anni, in una settimana. Era prenotato sul portale dal 15 febbraio, non aveva ricevuto mai l’appuntamento. Ci hanno chiamati il giorno dopo il suo funerale”, denuncia il figlio, Paolo Bortolussi. Decine di segnalazioni simili arrivano in queste ore di frenetiche prenotazioni. Gli sms finalmente partono, ma i problemi non cambiano: “Mia zia è ottantenne ed è stata convocata per il vaccino il 9 aprile alla Fabbrica del vapore di via Procaccini – racconta Stefano Corti – . Abita a Cesano Maderno, in Brianza, da sempre. Dovrà prendere il treno delle Nord, scendere a Cadorna, prendere il 19, quindi il 10. Penso siano 20 anni che mia zia non viene a Milano. Sono pazzi”





