Coronavirus, in Puglia sale l’incidenza dei contagi fra i bambini: è la stessa tendenza dell’Umbria e fa temere la presenza di varianti

Pubblicità

Pubblicità

Quelle linee colorate che tornano a puntare verso l’alto a partire dalla settimana compresa fra il 18 il 24 gennaio indicano una cosa molto semplice: in Puglia il Coronavirus continua a correre tra bambini e ragazzini. Soprattutto fra quelli in età scolare, dunque nella fascia di età che va da sei fino a 13 anni. Ma la dinamica è la stessa anche in quella compresa fra zero e cinque anni, che sembra superare il picco toccato fra il 4 e il 10 gennaio scorsi.

Covid, in Puglia picco dei contagi tra i bambini sotto i 10 anni durante le feste di Natale di Cenzio Di Zanni 27 Gennaio 2021

Il gruppo di epidemiolgi italiani che monitora l’evoluzione dell’epidemia in base alla classe di età dei nuovi positivi accertati – l’incidenza dei contagi, appunto – non ha dubbi: “Si registra una riduzione dell’incidenza fra i 19 e i 64 anni a partire da metà gennaio, mentre le classi d’età scolari, includendo anche gli 0-5, mostrano un lieve incremento nell’ultima settimana, che verrà monitorato attentamente”, scrivono gli addetti ai lavori.

Ecco il punto sul quale gli esperti promettono di indagare più a fondo: quella tendenza al rialzo nei contagi rilevati sui bambini in età scolare nonostante la Regione avesse messo sul tavolo delle famiglie pugliesi la possibilità di optare per la didattica a distanza in tutte le scuole (formula che ha avuto una massiccia adesione anche dopo il 1° febbraio, quindi dopo il periodo finito sotto la lente d’ingrandimento degli studiosi).

Del resto, si legge nel rapporto dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), “in Puglia i genitori hanno la possibilità di scelta tra didattica regolare in presenza e didattica a distanza (Dad) in ogni ordine di scuola, ma si registra una bassa frequenza della didattica in presenza a favore della Dad”.

Scuola, in Puglia per le superiori l’80% delle famiglie chiede la Dad di Silvia Dipinto 29 Gennaio 2021

Quanto ai ragazzi in età scolare, inoltre, il trend al rialzo dei contagi avvicina la Puglia all’Umbria. Anche se a Perugia e dintorni l’incremento dei contagi è decisamente più marcato: l’incidenza tocca punte di 400 positivi ogni 100mila residenti per i bambini fra sei e 10 anni e per i ragazzini tra gli 11 e i 13 anni.

Lì, è il caso di ricordarlo, sono alle prese con un’importante circolazione della variante inglese e di quella brasiliana, mentre in Puglia, finora, sono stati individuati una ventina di casi di variante inglese. Il che potrebbe spiegare lo stesso andamento. Sono soltanto ipotesi al momento, ma il sospetto degli addetti ai lavori è che quei numeri possano presto moltiplicarsi. Vedremo.

Coronavirus, i ceppi isolati in Puglia sono 30 ma è allarme per la variante inglese: “Alziamo la guardia” di Cenzio Di Zanni 05 Febbraio 2021

Torniamo all’età e all’incidenza dei positivi in Puglia. La curva dei contagi sale in modo marcato fra gli over 85 – “fascia d’età che continua a mantenere un distacco rilevante rispetto alle altre”, ricordano gli epidemiologi – con un’incidenza che si avvicina a quota 250 casi ogni 100mila residenti. E un trend al rialzo, seppur con un tasso di incidenza inferiore, si rileva anche fra i più giovani.

Nell’istantanea scattata al 31 gennaio scorso si notano oltre 100 persone alle prese con il virus ogni 100mila pugliesi fra i sei e i 10 anni, come pure nella fascia di popolazine con età compresa fra gli 11 e i 13 anni. La stessa dinamica che gli esperti dell’Aie hanno riscontrato tra i 25 ei 44 anni, nella quale si contano circa 150 positivi ogni 100mila abitanti. Con la curva che continua a guardare all’insù.

Andamento ricalcato anche dalla curva relativa ai pugliesi positivi al virus che hanno fra i 45 e i 64 anni: la curva, in quel caso, sfiora un tasso di incidenza pari a 200 positivi (ogni 100mila pugliesi).

Tendenza è al ribasso, invece, per chi ha un’età fra i 19 e i 24 anni e fra i 65 e gli 84. Per questo l’Aie, della quale la vicepresidente nazionale è la pugliese Lucia Bisceglia, annota “una riduzione dell’incidenza per le classi di età attive”, quelle comprese fra 19 e 64 anni. E se, in ogni caso, i dati relativi alla settimana compresa fra il 25 e il 31 gennaio non possono considerarsi “consolidati”, ma soltanto “provvisori”, il trend sembra ormai tracciato.





Go to Source

Tweet Share Pinterest