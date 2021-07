Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 12 luglio: 888 nuovi casi e 13 morti. Il tasso di positività all’1,2%

Pubblicità

Pubblicità

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 888, contro i 1.391 di ieri ma soprattutto i 480 di lunedì scorso: il trend settimanale si avvicina pericolosamente al raddoppio. I casi sono meno di ieri come sempre il lunedì per i pochi tamponi post-weekend: 73.571 oggi (ieri erano stati 143.332) tanto che il tasso di positività schizza all’1,2% ( in aumento rispetto allo 0,97% di ieri) e, per la prima volta, torna sopra quota 1% dal 14 giugno.

I decessi sono 13 (ieri 7), per un totale di 127.788 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive sono 3 di meno (ieri invariate) con solo 4 ingressi del giorno, e scendono a 158, mentre i ricoveri ordinari tornano a salire, 15 in più (ieri -13), 1.149 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta a fronte di 502 tamponi, sono stati scoperti due nuovi casi di contagio. Si sono registrate inoltre tre guarigioni.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 7, tutte ai test antigenici (479 effettuati), le nuove positivita’ al Covid-19 riscontrate nella giornata di ieri. Nessuna positivita’, invece, su 168 tamponi molecolari esaminati. Per il secondo giorno consecutivo si e’ registrato un decesso che fa salire a 1.181 le vittime complessive dall’11 marzo 2020, il giorno del primo decesso per coronavirus in provincia di Bolzano. Su 225.176 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.737 sono risultate positive. Le persone trovate positive ai test antigenici sono 26.254. I guariti totali sono 73.695. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali restano 9, 2 di essi si trovano in terapia intensiva.vec

PIEMONTE

Europei 2020, Ecdc: oltre 2.500 contagiati, effetto del torneo itinerante di Elena Dusi 12 Luglio 2021

VENETO

Sono 76 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 426.489 malati da inizio pandemia in regione. Un dato inferiore rispetto agli ultimi giorni, effetto della domenica, che si ripercuote direttamente sugli attuali positivi, che sono 5.081 (+73). Si registra un decesso, con il totale a 11.622. Stabile la situazione clinica, con 228 ricoverati (-1) nei reparti non critici e 15 (-1) nelle terapie intensive.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 17 i nuovi casi di Covid-19 rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia, a fronte di un numero non elevato di tamponi come accade ogni lunedì: 16 positività sono emerse da 823 tamponi molecolari e una da 349 test rapidi antigenici. Nessun decesso, una sola persona ricoverata nelle terapie intensive, mentre scende il numero dei pazienti Covid in altri reparti, tre in tutto. A comunicare i dati il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha aggiunto come circa il 70% dei nuovi contagi riguardi persone con meno di 39 anni d’età. Dall’inizio della pandemia le morti legate al virus in regione sono state finora 3.789: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.087, i clinicamente guariti 11, mentre le persone in isolamento sono 221. Le positività complessivamente ammontano a 107.112: 21.208 a Trieste, 50.373 a Udine, 21.085 a Pordenone, 13.059 a Gorizia e 1.387 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Tornano di nuovo sopra cento i contagi giornalieri in Emilia-Romagna, come non succedeva dal 14 giugno: nelle ultime 24 ore sono 118, rilevati con 7.802 tamponi, età media 32,8 anni. Tra le province al primo posto c’è Parma con 24 nuovi casi e Modena con 22; poi Reggio Emilia (18) e Bologna (17 più due del circondario imolese). I guariti sono 149 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 2.196 (-31), il 92,5% in isolamento a casa. Non si registrano nuovi morti, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1), 151 quelli negli altri reparti Covid (+1). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 4.243.902 dosi di vaccino; sul totale 1.719.511 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale

TOSCANA

In Toscana 66 nuovi casi di Coronavirus, su 2.979 tamponi molecolari e 309 antigenici rapidi, due morti e 94 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Nell’ultima giornata il forte calo del numero dei tamponi fa risalire il tasso dei positivi, che tocca il 2% sul totale dei test e il 3,6% sulle nuove diagnosi. All’insegna della stabilità la situazione dei ricoveri. Nelle aree Covid degli ospedali sono attualmente in cura 80 pazienti (uno in meno rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (uno in meno). Dall’inizio dell’emergenza, invece, sono 245.014 i contagi accertati, 236.652 le guarigioni e 6.891 i decessi. Tornano a scendere le quarantene. I dati delle aziende sanitarie certificano che restano 1.391 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare (-29) e 7.349 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (-203).

UMBRIA

Sono stati quattro i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno (erano stati tre lunedì della scorsa settimana). Scaturiscono dall’analisi di 492 tamponi e 316 test antigenici, con un tasso di positività del 0,49 per cento sul totale (era 0,4 lo stesso giorno della scorsa settimana). Sempre nell’ultimo giorno sono emersi otto guariti dal virus mentre non si registrano altri morti. Gli attualmente positivi sono ora 625, quattro in meno del giorno precedente. Riguardo agli ospedali, i ricoverati sono nove, erano otto domenica, uno dei quali in terapia intensiva.

LAZIO

“Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-1.069) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 10mila test, si registrano 172 nuovi casi positivi (+8) e un decesso (numero invariato rispetto a ieri). I ricoverati sono 133 (+5), le terapie intensive 25 (numero invariato), i guariti 183. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 120″. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 9 casi di ‘Covid-19′, il 2,5% rispetto ai 359 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e’ sceso rispetto al giorno precedente, quando era stato del 3,5%, con 39 casi su 1.109 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi e’ salito a 104.026. Gli ultimi casi sono stati 7 nella provincia di Ancona 1 nel Fermano e 1 nel Piceno. Questi casi comprendono 3 soggetti sintomatici, 1 contatto in ambiente domestico e 5 contatti stretti con positivi.

Coronavirus, i dati del contagio. Dopo quindici settimane di calo, più 51,5% di nuovi casi di Michele Bocci 12 Luglio 2021

ABRUZZO

L’Abruzzo azzera i contagi da Covid-19: dai test delle ultime ore non sono emersi nuovi casi. Non accadeva dal 26 luglio 2020. Come ogni lunedì, però, è bassissimo il numero dei tamponi processati: sono solo 473. I

numeri, infatti, su base settimanale, complice la circolazione della variante Delta, sono in peggioramento. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.512. Gli attualmente positivi sono 942 (-12): 29 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) è in terapia intensiva, mentre gli altri 912 (-12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 71.708 (+12). Dei 75.162 casi complessivamente accertati in Abruzzo

19.139 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+9 rispetto a ieri per riallineamento), 19.519 in provincia di Chieti (invariato), 18.210 in provincia di Pescara (invariato) 17.592 in provincia di Teramo (invariato) e 586 fuori regione (invariato), mentre per 116 (-9) sono in corso verifiche sulla provenienza.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 69 i tamponi molecolari risultati positivi sui 1.728 analizzati ieri in Campania. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 2 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e un decesso avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 198 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.



BASILICATA

In Basilicata ieri sono stati processati 88 tamponi molecolari: nessuno è risultato positivo al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di sei lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero degli attualmente positivi è di 575.

Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 569. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 13, nessuna delle quali in terapia intensiva. Ieri – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta regionale – sono state effettuate 5.053 vaccinazioni mentre “sono 318.917 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,6 per cento) e 183.702 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (33,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 502.619 su 553.258 residenti (dati portale Poste italiane)”.

AstraZeneca e J&J, stop alle consegne: l’Italia va avanti con due soli vaccini di Michele Bocci 11 Luglio 2021

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha reso noto che oggi in Puglia, sono stati registrati 4.342 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 19 casi positivi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 9 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat.

CALABRIA

Due vittime e 13 contagi: è il bollettino delle ultime 24 ore della diffusione del Covid 19. Il totale dei decessi sale così a 1.236. I nuovi positivi (ieri erano 54) sono stati rintracciati con l’effettuazione di 1.062 tamponi, il che determina un tasso di positività dell’1,22% (ieri 4,21). Sul fronte ospedaliero, i ricoverati in area medica sono 46 (+1) e quelli in terapia intensiva 2 (-1). In calo i casi attivi (-15) e gli isolati a domicilio (-15) mentre i nuovi guariti sono 26. Ad oggi sono stati eseguiti, in totale, 954.074 tamponi con 69.342 positivi. Sono questi i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 33 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10221 (10077 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1625 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1596 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21586 (21025 guariti, 561 deceduti); Crotone: casi attivi 52 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6551 (6450 guariti

101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 169 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23020 (22682 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5558 (5466 guariti, 92 deceduti).

Covid, Brusaferro: “Ci sono casi in aumento in 11 Regioni negli ultimi 7 giorni”

SICILIA

SARDEGNA

Sono 57.580 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 51 nuovi casi e nessun decesso. In totale sono stati eseguiti 1.415.018 tamponi, con un incremento di 1.017 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale al 5 per cento. I ricoveri ospedalieri: 39 pazienti in area medica (+1) e 2 in terapia intensiva (+1). Attualmente in Sardegna sono 2.445 le persone in isolamento domiciliare e 53.602 (+7) i guariti. Sul territorio, dei 57.580 casi positivi complessivamente accertati, 15.174 (+39) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.731 (+5) nel Sud Sardegna, 5.186 a Oristano, 10.968 (+1) a Nuoro, 17.507 (+6) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest