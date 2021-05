Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 12 maggio: 7.582 nuovi casi e 262 morti

Pubblicità

Pubblicità

Sale la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 7.852 contro i 6.946 di ieri, ma con oltre 20mila tamponi in più , 306.744. Il tasso di positivita passa al 2,5% dopo il 2,4% di ieri (era stato il valore pù basso dal 2 ottobre) .

In lieve aumento i morti, 262 (ieri 251), per un totale di 123.544 vittime dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -102) con 91 ingressi del giorno (ieri 100), e scendono a 1.992 totali, mentre i ricoveri calano di 657 unità (ieri -490, e sono 14.280 in tutto.

La regione con più casi è la Lombardia (+1.198), seguita da Campania (+1.127), Piemonte (+774), Lazio (+633) e Puglia (+615). I contagi totali salgono a 4.131.078.

I guariti da ieri sono 19.023 (ieri 16.503), per un totale di 3.655.112. Per questo ancora in netta diminuzione il numero degli attualmente positivi, 11.437 in meno (ieri -9.811): i malati attuali sono ora 352.422. Di questi, sono in isolamento domiciliare 336.150 pazienti

VALLE D’AOSTA

Due decessi di pazienti positivi al Covid-19 in 24 ore e 23 nuovi contagiati su 156 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione Valle D’Aosta, sulla base dei dati dell’Usl. Nella regione il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 466. I contagiati scendono a 513, 21 in meno di ieri. Continua a ridursi il numero di ricoveri: sono attualmente 26 di cui 7 in terapia intensiva, contro i 31 di ieri.

TRENTINO

Niente decessi per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. Lo dice il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitaria che rileva 32 nuovi casi positivi al molecolare e 39 all’antigenico.

Ieri sono stati analizzati 1.221 tamponi molecolari, mentre i test antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono stati 1.147. Calano i ricoverati Covid (attualmente 68), anche se in rianimazione ad oggi risultano ancora 20 persone. Ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state 7. I nuovi guariti oggi sono 60. Le vaccinazione questa mattina hanno raggiunto quota 226.618, di cui 47.025 seconde dosi. Nel totale rientrano anche 58.326 dosi somministrate a ultra ottantenni, 46.432 dosi ai cittadini tra i 70-79 anni e 48.006 dosi tra i 60-69 anni.

ALTO ADIGE

In Alto Adige nella giornata di ieri sono emersi 84 nuovi casi di Covid-19. Da inizio pandemia di coronavirus le vittime complessive sono 1.168: nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Le nuove positività sono 73 su 997 tamponi molecolari esaminati e 11 su 5.351 test antigenici effettuati. Su 214.234 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.675 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 25.857. Stabili i ricoveri: 26 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 6 quelli in terapia intensiva e 20 quelli nelle strutture private convenzionate. L’Azienda sanitaria ha aggiornato il dato dei ricoveri: quello nei normali reparti ospedalieri scende infatti da 26 a 25.

PIEMONTE

Sono 774 i nuovi casi positivi al Covid in Piemonte registrati dall’Unità di crisi della Regione, con un tasso del 4% rispetto ai 19.506 tamponi processati (9.739 antigenici). I morti sono 18 (4 oggi), i guariti + 1.157.

Negli ospedali, 145 ricoverati in terapia intensiva, -3 rispetto a ieri, 1.599 negli altri reparti, -59.

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541, gli attualmente positivi 12.285.

Dall’inizio della pandemia in Piemonte sono stati diagnosticati 357.662 casi positivi, i guariti 333.926, le vittime 11.451.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 493 nuovi positivi su 45.039 tamponi, e un’incidenza a 1,09%. I soggetti attualmente positivi sono 17.635, con 1.117 ricoverati di cui 979 in area non critica e 138 in terapia intensiva. i decessi registrati sono 18.

LOMBARDIA

La Lombardia registra il numero più alto di nuovi contagi (1.198 casi) nelle ultime 24 ore.

Covid, Ilaria Capua: “Il coprifuoco riduce i rischi, i luoghi chiusi sono canali di contagio”

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 8.094 test sono state riscontrate 75 positività al Covid 19, pari allo 0.92%. Nel dettaglio, dall’analisi di 6.062 tamponi molecolari sono stati rilevati 65 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,07%; da 2.032 test rapidi antigenici 10 casi (0,49%). I decessi registrati sono 4, a cui si aggiungono 2 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 (-2) e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 120 (-16). Lo comunica in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.752, con la seguente suddivisione territoriale: 799 a Trieste, 1.992 a Udine, 670 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.853, i clinicamente guariti 5.577, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.948.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.268 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.956 a Trieste, 50.459 a Udine, 20.751 a Pordenone, 12.914 a Gorizia e 1.188 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 509 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna individuati su poco più di 22mila tamponi delle ultime 24 ore. Età media 36 anni. Ancora un calo nei ricoveri: in terapia intensiva sono ricoverate 178 persone (-8 rispetto a ieri), 1.239 negli altri reparti Covid (-55).

Altre sette le vittime del Covid-19, fra cui una 66enne di Piacenza, un bolognese di 52 anni, un 62enne nel Riminese. È quanto si evince dal bollettino della Regione.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 26.531 (-2.341 rispetto a ieri), quasi il 95% in isolamento domiciliare.

Prosegue la campagna vaccinale: alle 16 risultano somministrate complessivamente 2.021.542 dosi. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono 677.749.

TOSCANA

In Toscana sono 234.592 i casi di positivita’ al Coronavirus, 495 in più rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 212.215 (90,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.726 tamponi molecolari e 9.464 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 7.424 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% e’ risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 15.916, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.202 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 188 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 38 nuovi decessi: 23 uomini e 15 donne con un’eta’ media di 80,4 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’eta’ media dei 495 nuovi positivi odierni e’ di 42 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positivita’ sul territorio con la variazione rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico)

UMBRIA

Dopo la leggera risalita di martedì, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.552, 132 meno di martedì.

Nell’ultimo giorno – riporta il sito della Regione – sono stati accertati 77 nuovi positivi, 208 guariti e un morto.

Sono stati analizzati 3.074 tamponi e 4.141 test antigenici.

Il tasso di positività è dell’uno per cento sul totale (1,47 il giorno precedente) e del 2,5 sui soli antigenici (era 3,8).

In calo i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, 155, cinque in meno, 22 dei quali (due in più) nelle terapie intensive.

LAZIO

Nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+1710) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 633 nuovi casi positivi (-2), 22 decessi (-18), 1269 guariti, 1732 ricoverati (-86), 244 terapie intensive (-11). Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 300. “Continua la frenata, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi postivi. I dati sono tutti in calo, è un segnale positivo, continuiamo cosi”, dice l’assessore Alessio D’Amato.

MARCHE

Sono 774 i nuovi casi positivi al Covid in Piemonte registrati dall’Unità di crisi della Regione, con un tasso del 4% rispetto ai 19.506 tamponi processati (9.739 antigenici). I morti sono 18 (4 oggi), i guariti + 1.157.

Negli ospedali, 145 ricoverati in terapia intensiva, -3 rispetto a ieri, 1.599 negli altri reparti, -59.

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541, gli attualmente positivi 12.285.

Dall’inizio della pandemia in Piemonte sono stati diagnosticati 357.662 casi positivi, i guariti 333.926, le vittime 11.451.

ABRUZZO

Sono complessivamente 72799 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 150 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2447. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63093 dimessi/guariti (+562 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7259 (-412 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1056850 tamponi molecolari (+4067 rispetto a ieri) e 434728 test antigenici (+2254 rispetto a ieri). Il tasso di positività , calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e’ pari a 2.4 per cento. 246 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 24 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6989 (-403 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18230 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+45 rispetto a ieri), 18884 in provincia di Chieti (+63), 17944 in provincia di Pescara (+9), 16993 in provincia di Teramo (+32), 562 fuori regione (+3) e 186 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanita’.

MOLISE

CAMPANIA

La Regione Campania ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid sul territorio. A fronte di 18.229 tamponi effettuati sono stati scoperti 1.127 nuovi casi di contagio, di questi 372 sono pazienti con sintomi e 755 gli asintomatici. Si sono registrate inoltre 1.953 guarigioni e trenta decessi.

Covid, studio Iss-S.Raffaele: “Gli anticorpi durano per almeno 8 mesi indipendentemente da gravità della malattia ed età” di Tiziana De Giorgio 11 Maggio 2021

BASILICATA

In Basilicata (zona gialla) ieri sono stati analizzati 1.427 tamponi molecolari: 122, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi (uno dei quali però risalente allo scorso 9 maggio) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 538.

Sono 132 (quattro in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci (come ieri) in terapia intensiva, cinque all’ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera. Con 361 nuove guarigioni (in totale 18.803), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 5.529 a 5.286 (5.154 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 338.341 tamponi molecolari, 310.520 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 195.113 persone

PUGLIA

Oggi in Puglia su 10.932 test effettuati, sono stati registrati 615 casi positivi, con una incidenza del 5,6% (ieri era del 5,8%). Sono stati anche registrati 36 decessi (ieri 24). I ricoverati sono 1.476 (66 in meno di ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test. Sono 41.549 i pugliesi attualmente positivi (1.133 in meno di ieri), sul totale di 244.233 contagi dall’inizio della pandemia (196.496 sono i pazienti guariti, con un incremento di 1.712 in 24 ore).

I nuovi contagi sono 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Complessivamente i decessi dall’inizio della pandemia in Puglia sono 6.152.

Covid, la biologa Gallavotti: “Deve stare attento chi è allergico ad altri vaccini”

CALABRIA

Sono 280 i nuovi positivi in Calabria a fronte di 3.329 tamponi fatti, con un tasso di positività dell’8,41%. Quattro le vittime con il totale che arriva a 1.096. In calo i ricoverati, sia in area medica (402, -12) sia in terapia intensiva (28, -1) e calano anche gli isolati a domicilio (-292, 12.528). Balzo in avanti (+581) dei guariti (49.581) mentre i casi attivi sono 12.958 (-305). Il grosso dei nuovi casi, 134, è stato registrato nella provincia di Cosenza, seguita da Catanzaro con 58, Reggio Calabria (46), Crotone (31) e Vibo Valentia (11). Ad oggi sono stati sottoposti a test 750.099 soggetti per un totale di 813.468 tamponi con 63.635 positivi. Sono i dati del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

SICILIA

SARDEGNA

Resta stabile sotto i 100 casi la curva dei contagi Covid in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 96 nuovi casi. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i positivi nell’Isola sono 55.861. Si registrano anche 5 decessi (1.427 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.229.785 tamponi, con un incremento di 5.004 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è ora all’1,9%.

Continuano a svuotarsi gli ospedali. Sono 254 (-20) i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi, 38 (-2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.660, i guariti 39.480 (+367), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono due.

Sul territorio, dei 55.861 casi positivi complessivamente accertati, 14.607 (+22) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.464 (+24) nel Sud Sardegna, 5.040 (+5) a Oristano, 10.762 (+11) a Nuoro, 16.988 (+34) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest