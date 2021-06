Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 13 giugno: 1.390 nuovi casi, 26 morti

Pubblicità

Ieri i nuovi casi erano 1.723 e 52 le vittime, con un tasso positività allo 0,8%. Con 134.136 tamponi eseguiti, il tasso di positività sale leggermente: dallo 0,8% all’1%. Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 4.244.872. Lo si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute, che come ogni domenica risente della diminuzione dei tamponi processati nel fine settimana e del numero delle vittime registrate. Dall’inizio dell’epidemia i morti in Italia sono stati 127.002.

Sono 59 i casi positivi al Covid in Piemonte nei dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione. Il tasso è dello 0,7% rispetto agli 8.100 tamponi processati (4.984 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri), negli altri reparti 317 (-8). C’è stato un decesso, le persone in isolamento domiciliare sono 2.305, i guariti 145.

Sono stati registrati 87 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore nel Veneto e nessun decesso. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia è 424.615, quello delle vittime rimane invariato al dato di ieri: 11.600. Gli attuali positivi sono 5.920 (-10); negli ospedali sono 392 i ricoverati in area non critica (-3), e 52 (-2)nelle terapie intensive.

Sono 123 nuovi casi con età media di 39 anni, e 6 i deceduti in Toscana nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 232.101 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.671 tamponi molecolari e 4.504 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 4.761 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.458, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 261 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno).

Su 7.522 tamponi nel Lazio (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano nel Lazio 127 nuovi casi positivi (-37) e nessun decesso (-8), mentre i ricoverati al momento sono 450 (-31). I guariti 525, le terapie intensive occupate sono 98 (-4). “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84. Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi”, ha spiegato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Nelle Marche 33 positivi in un giorno sulla base di 1.043 nuove diagnosi tra tamponi molecolari e test antigenici. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: “Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.162 tamponi: 1.043 nel percorso nuove diagnosi (di cui 297 screening con percorso antigenico) e 1.119 nel percorso guariti (il rapporto tra positivi e i soli test nuove diagnosi è del 3,2%)”. I test antigenici eseguiti sono 297 con un positivo rilevato (da sottoporre al tampone molecolare) e in questo caso un rapporto positivi/testati inferiore all’1%. Diminuiscono anche i ricoveri: 61 (meno 6) e i letti occupati in intensiva: 9 (meno 1). I positivi in isolamento sono 2.738.

Sono 73 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Pugia su 4.001 test effettuati di cui 13 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 8 nella provincia Bat, 18 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Inoltre sono 232.428 i pazienti guariti e 13.217 le persone attualmente positive.

Sono 72 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.585 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 3,58% al 4,54%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.208 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 58.929 (+227 rispetto a ieri). Attualmente i ricoveri sono 158 (-1 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 8.095 (-156).

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati oggi in Sardegna 11 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.339.823 tamponi, per un incremento complessivo di 1.837 test rispetto al dato precedente. Si registra inoltre un nuovo decesso (1.484 in tutto). Sono invece 87 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.959 e i guariti sono complessivamente 43.471 (+30).





